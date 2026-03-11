Українські військові інструктори допоможуть Німеччині підготувати армію до можливого нападу Росії, – командувач сухопутних військ Фройдінг

Українські військові інструктори допоможуть Німеччині підготувати армію до можливого нападу Росії на країни НАТО до 2029 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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Берлін і Київ минулого місяця домовилися, що Україна направить військових інструкторів до навчальних закладів німецької армії. Там вони передаватимуть досвід, отриманий під час бойових дій проти російської армії.

Командувач сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг зазначив, що німецька армія покладає великі надії на цей формат співпраці.

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"Маємо великі очікування. Українська армія зараз є єдиною у світі, яка має реальний бойовий досвід на передовій проти Росії", – заявив він в інтерв’ю журналістам.

За словами Фройдінга, Німеччина стала першою країною, яка домовилася з Україною про направлення військових інструкторів, однак інші держави можуть наслідувати цей приклад.

Очікується, що перша група українських інструкторів складатиметься з кількох десятків військових і працюватиме в Німеччині по кілька тижнів.

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Вони ділитимуться досвідом у сферах артилерії, інженерних операцій, застосування бронетехніки, використання дронів, а також систем управління військами.

У Німеччині вважають, що цей досвід допоможе швидше підготуватися до можливих загроз. За оцінками німецької та інших західних розвідок, Росія може бути готовою до масштабного нападу на НАТО до 2029 року.

Водночас у Москві заявляють, що не планують атакувати країни Альянсу. Однак західні чиновники нагадують, що подібні заяви Росія робила і перед повномасштабним вторгненням в Україну.

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Після початку великої війни у 2022 році Німеччина навчала українських військових користуватися бойовими машинами піхоти Marder, танками Leopard, гаубицями та системами протиповітряної оборони.

За словами Фройдінга, українська армія значно розвинула ці навички у реальних бойових умовах і виробила нові підходи до ведення сучасної війни, зокрема у сфері цифрових і мережево-центричних операцій.

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