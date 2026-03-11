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Новини Німеччина готується до нападу Росії
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Українські військові інструктори допоможуть Німеччині підготувати армію до можливого нападу Росії, – командувач сухопутних військ Фройдінг

Армія

Українські військові інструктори допоможуть Німеччині підготувати армію до можливого нападу Росії на країни НАТО до 2029 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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Берлін і Київ минулого місяця домовилися, що Україна направить військових інструкторів до навчальних закладів німецької армії. Там вони передаватимуть досвід, отриманий під час бойових дій проти російської армії.

Командувач сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг зазначив, що німецька армія покладає великі надії на цей формат співпраці.

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"Маємо великі очікування. Українська армія зараз є єдиною у світі, яка має реальний бойовий досвід на передовій проти Росії", – заявив він в інтерв’ю журналістам.

За словами Фройдінга, Німеччина стала першою країною, яка домовилася з Україною про направлення військових інструкторів, однак інші держави можуть наслідувати цей приклад.

Очікується, що перша група українських інструкторів складатиметься з кількох десятків військових і працюватиме в Німеччині по кілька тижнів.

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Вони ділитимуться досвідом у сферах артилерії, інженерних операцій, застосування бронетехніки, використання дронів, а також систем управління військами.

У Німеччині вважають, що цей досвід допоможе швидше підготуватися до можливих загроз. За оцінками німецької та інших західних розвідок, Росія може бути готовою до масштабного нападу на НАТО до 2029 року.

Водночас у Москві заявляють, що не планують атакувати країни Альянсу. Однак західні чиновники нагадують, що подібні заяви Росія робила і перед повномасштабним вторгненням в Україну.

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Після початку великої війни у 2022 році Німеччина навчала українських військових користуватися бойовими машинами піхоти Marder, танками Leopard, гаубицями та системами протиповітряної оборони.

За словами Фройдінга, українська армія значно розвинула ці навички у реальних бойових умовах і виробила нові підходи до ведення сучасної війни, зокрема у сфері цифрових і мережево-центричних операцій.

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Німеччина (8084) оборона (4957) військові навчання (2772)
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Топ коментарі
+8
афігєть можна. поки Україна стримує рашку, ми ще й навчати їх повинні.
ну план у європи простий. за пару років підтягнути свої армії, щоб рашка не наважилась напасти, для цього вони й дають кредиту 90 млрд євро, щоб ми ще пару років повоювали замість них.
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11.03.2026 15:55 Відповісти
+6
Нехай тепер НАТО пише заяву про вступ до України!
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11.03.2026 16:17 Відповісти
+4
потім, колись, коли тауруси дадуть...
чи ми терпіли?
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11.03.2026 15:52 Відповісти
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потім, колись, коли тауруси дадуть...
чи ми терпіли?
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11.03.2026 15:52 Відповісти
Звичайні німецьки геї сцикуни в спідницях з могутньою промисловою базою, а колись Німеччина майже півсвіту завоювала..цікаво як вони обісруться якщо пару дронів прилетить в мерседес чи бмв?
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11.03.2026 16:01 Відповісти
Геї вони чи ні, того ніхто не знає. І зі своїми проблемами якось впораються самі. А от що вони годують тебе, недоробленого писаку "героїчних" коментарів, то є факт.
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11.03.2026 16:29 Відповісти
афігєть можна. поки Україна стримує рашку, ми ще й навчати їх повинні.
ну план у європи простий. за пару років підтягнути свої армії, щоб рашка не наважилась напасти, для цього вони й дають кредиту 90 млрд євро, щоб ми ще пару років повоювали замість них.
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11.03.2026 15:55 Відповісти
Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що, якби війна в Україні тривала ще 5 років, для Європи це було б безпечніше
Про це Каль сказав в https://www.dw.com/de/kahl-schutz-der-ukraine-gemeinsame-aufgabe-des-westens/video-71864739 інтерв'ю DW.
"Швидше закінчення війни в Україні дозволить росіянам використовувати свою енергію там, де вони цього справді хочуть, а саме проти Європи",
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11.03.2026 16:09 Відповісти
Даже на фото эти немцы выглядят ряжеными дебилами.)
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11.03.2026 15:57 Відповісти
волини наче серйозні...
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11.03.2026 16:04 Відповісти
Тащить такую красивую игрушку в грязный окоп самоубийство.
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11.03.2026 16:09 Відповісти
це у вас кацапів брудні окопи
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11.03.2026 16:22 Відповісти
Така технологічна багата і комфортна країна як Німеччина нездатна армія?! Це якийсь капець
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11.03.2026 15:58 Відповісти
Это называется идолопоклонничество. Украинцы видят в Европе только сказочные миражи придуманные ими самими.
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11.03.2026 16:01 Відповісти
Ну не в Китае ж эти миражи видеть,как кацапы.
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11.03.2026 16:19 Відповісти
Эту мазохистскую меншовартость привил совок.
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11.03.2026 16:30 Відповісти
виховання таке. То на кацапів молилися, тепер на європу
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12.03.2026 01:45 Відповісти
Проте Німеччині коруцiї нема. Ви чули щось про немецьки антiкорупцiйни служби? А про вимоги призначати їх керiвництво за вiкритим конкурсом? А про iх незалежнiсть вiд генпрокуратури? Нi, не чули? Тому i корупцiї в Німеччині нема. На опереточну армiю Німеччина витрачае бiлше нiж воююча Україна, але корупцiя в Україні. Тому Німеччина в НАТО, а Україна повинна власними силами вiдбиватися вiд другої армiї свiту.
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11.03.2026 16:36 Відповісти
Откуда вы можете знать. Прямо на этом сайте читал про взяточничество в Германии. Они тоже люди.
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11.03.2026 16:41 Відповісти
Та ви шо? А нам казали що Україні не мiсто в НАТО, тому що корупцiя. То може виключити Німеччину з НАТО, та прийняти Україну?
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11.03.2026 16:58 Відповісти
Кто будет платить. Лучше вместо Угорщини.
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11.03.2026 16:59 Відповісти
Нi в Угорщини вже рокiв 10 нiяких згадок про корупцiю. Угорщина вообще сама антiкорупцiйна держава, пiсля рашки.
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11.03.2026 17:02 Відповісти
Там і залишаться. Інструктори
В Польщі на ходу з поїзда вистрибують
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11.03.2026 15:59 Відповісти
Один інструктор на 20 таурусів!
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11.03.2026 16:08 Відповісти
Російська армія майже розвалена, залишки добивають в Україні - до 2029 року РФ може напасти на НАТО.

Російська економіка в наступному році обвалиться - до 2029 року РФ може напасти на НАТО.

Усі твердження вірні. Так треба. Не сумнівайтеся.
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11.03.2026 16:10 Відповісти
Нехай тепер НАТО пише заяву про вступ до України!
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11.03.2026 16:17 Відповісти
Блін, ДУЖЕ ЦІКАВО - так ЗСУ ДОСТОЙНО НАТО чи ні ?
вважаю, що допомагати потрібно ЗА ПРИЙОМ ДО НАТО
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11.03.2026 16:18 Відповісти
НАТО НЕ достойно ЗСУ

.
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11.03.2026 18:27 Відповісти
Навчання в обмін на тауруси, не менше!
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11.03.2026 16:23 Відповісти
А до кого на підготовку їздили українські військові в Європу всі ці роки? До таких як оці німці? Потужно 💪
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11.03.2026 16:24 Відповісти
Liebe deutsche *******! Angesichts der russischen Aggression stehen wir heute dennje! Ichhaltes für angebracht,umfassende Hilfe zu leisten! Gros mein Ukreinland,Ruhm Großdeutschland!
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11.03.2026 16:26 Відповісти
Дроноводів LUFTWAFE?)))
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11.03.2026 16:29 Відповісти
Мій ще у 2024 навчався у Великій Британії і тоді казав, що навчали їх по шаблонам другої світової...
Правда, амуніцію і одяг подарували якісні...
А вже після Ліману,Торецька, Констянтинівки і Куп*янська, гадаю, він з хлопцями можуть навчати армію всієї Європи...
Аби тільки вижили в тому аду...
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11.03.2026 16:33 Відповісти
Це чудова новина,німці навчаться в наряди по кухні ходити та дерева пиляти в якщо пощастить то ще й офіцерам бліндаж збудують.
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11.03.2026 18:55 Відповісти
Сімдесятиричного Бундесвера, правоприймача Вермахту, консультуватиме і навчатиме ЗСУ, яким за фактом дванадцятий рік...
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11.03.2026 19:15 Відповісти
дожили. І ця країна проти нашого вступу в нато....сюр
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12.03.2026 01:46 Відповісти
 
 