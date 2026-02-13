Українські воїни "розгромили" війська НАТО за допомогою дронів під час спільних навчань, - WSJ

Сили оборони розгромили війська НАТО під час навчань в Естонії

Під час навчань за участі військових країн НАТО українські захисники, виконуючи роль противника, фактично розгромили війська Альянсу за допомогою безпілотників та системи "Дельта". Це показало, що НАТО неготове до сучасної війни.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

  • У 2025 році в Естонії відбулися масштабні навчання під назвою "Їжак" (Hedgehog) за участі понад 16 тисяч військовослужбовців із 12 країн-членів НАТО. Долучилися й українські фахівці з безпілотних систем, зокрема бійці, відряджені з передової.

За одним зі сценаріїв навчань багатотисячна бойова група НАТО, зокрема британська бригада та естонська дивізія, мали здійснити наступ.

Однак підрозділи не врахували, що через масове застосування дронів поле бою стало повністю відкритим для спостереження, де будь-який рух чи розгортання техніки одразу виявляється і вона стає ціллю. Техніка й намети розміщувалися без належного маскування.

Успіх воїнів України

Один учасник, який грав роль ворога, розповів, що бойова група НАТО "просто ходила, не використовуючи жодного маскування, розставляючи намети та броньовані машини".

"Все було знищено", – резюмував співрозмовник.

Під час навчань українці використовували "Дельту" –– свою складну систему управління полем бою. Платформа збирає розвідувальні дані про стан бою в режимі реального часу, використовує штучний інтелект для аналізу величезних обсягів даних, ідентифікує цілі та координує удари між командуванням та підрозділами. Це забезпечує швидкий "ланцюг знищення": побачити, поділитися, стріляти –– все це протягом кількох хвилин або менше.

  • Так, українські військові за пів дня імітували знищення 17 одиниць бронетехніки та завдали ще 30 ударів по інших цілях.

Країни НАТО не готові до війни

Координатор безпілотних авіаційних систем Ліги оборони Естонії Айвар Ганніотті назвав результати навчань Hedgehog-2025 "жахливими" для сил НАТО.

Він зауважив, що війська противника "змогли ліквідувати два батальйони за день", тому "у сенсі навчань, по суті, вони більше не могли воювати після цього". Сторона НАТО "навіть не отримала наших команд безпілотників", уточнив він.

Колишній командир Центру військової розвідки Естонії Стен Райманн сказав, що результати цих навчань "шокували" військових чиновників та військовослужбовців на місцях. Експерти зазначають, що ці навчання показали — Альянсу необхідно переглянути тактику, прискорити ухвалення рішень і вдосконалити координацію між підрозділами.

Кілька джерел WSJ розповідали історію одного командира, який спостерігав за навчаннями та зробив висновок: "We are f#cked ("Нам повний кінець" - ред.)".

Видання додає, що навчання стали сигналом про потребу глибоких змін у структурі, підготовці й технічному оснащенні Альянсу, з огляду на досвід війни в Україні.

"Українська армія зараз не відповідає вимогам НАТО" - і це дійсно правда. ЗСУ їх (стандарти НАТО) значно перевершує.
13.02.2026 20:34
Висновок: після чотирьох років ведення "Війни ХХІ ст", війська НАТО готуються до "війни кінця ХХ ст"
13.02.2026 20:22
саме цікаве, натовці навіть не змогли виявити наших розрахунків дронарів..
13.02.2026 20:24
13.02.2026 20:21
В оригіналі діда відвезли помирати в ліс..бо був голод...а потім забрали і дід порадив зібрати залишки зерна що полишалося в солом'яному перекритті даху
14.02.2026 08:14 Відповісти
Наші бійці, яки навчалися у Великій Британії, а зараз воюють на сході, казали, що їх навчали по стандартам другої світової!
Єдиний плюс -дали хорошу амуніцію...
13.02.2026 20:25 Відповісти
І де воно на Сході?
Схоже, підіграли у поразці.
13.02.2026 20:26 Відповісти
Навчання були влітку 2025 , а написали лише зараз ...?
13.02.2026 20:28 Відповісти
Щоб Путлєр завчасу не дізнався і не заатакував не підготовлених.
13.02.2026 20:31 Відповісти
"Українська армія зараз не відповідає вимогам НАТО" , - голова військового комітету НАТО Драгоне
13.02.2026 20:28 Відповісти
"Українська армія зараз не відповідає вимогам НАТО" - і це дійсно правда. ЗСУ їх (стандарти НАТО) значно перевершує.
13.02.2026 20:34 Відповісти
Нато останні 35 років по серьозному ні з ким не воювало от і розслабили булки.
13.02.2026 20:37 Відповісти
нАтА ні разу в своєму житті не воювало проти технологічно і чисельно переважаючого ворога!
А Україна вже 12 років воює!!!
13.02.2026 23:43 Відповісти
А грілками не забезпечили.
13.02.2026 20:37 Відповісти
В командуванні НАТО досі не второпали: війна це повна відсутність "правил і звичаїв" ведення бойових дій зі сторони москалів. Старий друг, який був на цих навчаннях розповідав, що наші хлопці воювали з натовцями "на расслабоні" і поводились аж занадто по-джентельменськи. За його думкою в реальній війні дрони вже б лупили по штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Одним словом: Європа, ***...
13.02.2026 20:39 Відповісти
І як вони би це робили?Чого ж по москві не гатять,ну хоч по пітері?Як дрони без систем супутникового зв'язку полетять і куди?
13.02.2026 20:41 Відповісти
може тому що ти так і не повоювавши за 12 рочків?
Уяви що ти вийдеш і повоюєш-одним махом усіх повбивахом...
13.02.2026 23:25 Відповісти
А це в мене бравада?
13.02.2026 23:27 Відповісти
та я хз.
Я єж тебе не знаю особисто.
Он я трішки повоював 30 місяців.
А ти?
13.02.2026 23:55 Відповісти
А я ні і в мене немає бравади.
14.02.2026 01:26 Відповісти
а звідки може взятися бравада у персони яка за 12 років так і не змогла підняти дупу і хоч трішечки позахищати власну країну?
Уяви що тебе внуки запитають-що ти робив, а ти відповіси що коменти строчив в інтернеті((((
14.02.2026 16:52 Відповісти
А в мене її немає,а нормальні внуки питати не будутью.Як я не запитував за пропередні війни.А сам скажу,що не крав гроші і не заробляв на кістках брехнею і лицемірством.
14.02.2026 17:48 Відповісти
я теж не заробляв брехнею, крадіжками і лицемірством.
Та я знаю що мій дід дрібним хлопчаком жив у керченських каменоломнях і їв юшку з кропиви.
А ще я знаю що один із прадідів загинув у якомусь селі в Угорщині у 1945 році.
Перше другому не заважає.
15.02.2026 09:34 Відповісти
НАТО РОЗГРОМИЛИ ,,,А РАШИСТА НЕ МОЖУТЬ(зелені громили)
13.02.2026 20:59 Відповісти
Так Кацапстан теж 4 роки воює і має той-же досвід, що і Україна, тільки чисельністю і ресурсами на порядок більший.
13.02.2026 21:30 Відповісти
We are f#cked
От вже ці перекладачі сором'язливи.. більш точний переклад? "Нас ви@#ли!"
13.02.2026 21:06 Відповісти
Якісь змішані почуття від статті. Одночасно і гордість за наших військових і біль. Адже аби їм не вставляли палки в колеса наші потужні менеджери разом з совковими командирами, а світ дав достатньо зброї на початку.
Хтозна, може б давно вже вигнали болотну нечисть з нашої землі.
13.02.2026 21:09 Відповісти
Може б вигнали,в може ні.Поки вони здатні воювать,війна не закінчиться,а снаряди, ракети,дрони,каб,etc., можна посилать через кордон.Воювать взагалі складно.Це на власному досвіді знаю.Стаття не про те.Про те що до ******** війни НАТО не готове.А раз так,то пукіну простіше буде воювать з ними ніж з Україною.
13.02.2026 21:37 Відповісти
США готові.Це інші країни,на баласті в США.В нас все в перемішку,а не повністю ******* війна.
13.02.2026 21:42 Відповісти
"США готові"
МИМО! сша також не готові. На недавніх навчаннях здається вже в Німеччині американці також програли українцям!
13.02.2026 23:28 Відповісти
Не мимо.Що США програли?
13.02.2026 23:30 Відповісти
США проводили навчання на Алясці.
Не змогли макетом гранати у ціль попасти з дрона.
Можете погуглити.
15.02.2026 09:30 Відповісти
але з ними він не воює і не збирається
14.02.2026 01:13 Відповісти
Європа без України приречена на поразку у війні з диким сходом...
13.02.2026 21:29 Відповісти
Та звісно, що так. Ті європейці зі своєю НАТОю навіть не уявляють, що може статися, якщо раша окупує Україну і мобілізує українців до свого війська для нападу на Західні країни.
13.02.2026 21:34 Відповісти
А українці не будуть здаватися країнам НАТО?Будуть за москаля йти вперед,як діди за совок,який їх голодом морив?
13.02.2026 21:43 Відповісти
нажаль, якшо відчують зраду з боку нато, то будуть. далеко не всі, звичайно, але будуть.
13.02.2026 21:56 Відповісти
НАТО нам нічого ще не гарантували.
13.02.2026 22:07 Відповісти
на папері так, не гарантували. а на словах: стільки скільки потрібно, гори зброї, суди над військовими злочинцями і т.д. думаєте цього мало?
13.02.2026 23:15 Відповісти
Слова не матеріальні.Ну може хтось і побіжить вмирати.Чомусь до двушок на москву,немає притензій ні в кого.
13.02.2026 23:20 Відповісти
коли лідери найбільших і найбагатших країн нато своїм ротом публічно заявляють про скільки потрібно і про все, що потрібно - це достатньо матеріально. і двушки на москву, нажаль, ще більше допоможуть процесу.
14.02.2026 12:23 Відповісти
Тобто українці за двушки на москву будуть воювати і стирватися?
14.02.2026 12:25 Відповісти
ті, що будуть себе відчувати зрадженими союзниками і власною владою - так.
14.02.2026 12:26 Відповісти
В нас немає союзниківЮА будк воювати переважна меншість.Зараз добровольців практично немає.Наловлені точно проти НАТО не підуть.
14.02.2026 12:28 Відповісти
Поспитай про це в тих 60 000 , які зараз воюють за кацапів
13.02.2026 21:57 Відповісти
Так хочуть воювати за кацапів.Полонені українці з ордло,не дуже і проти москалів були.
13.02.2026 22:08 Відповісти
Немає лютішого ворога, ніж твій колишній друг, якого одного разу "довелось" кинути через буй...
13.02.2026 21:57 Відповісти
Казки.
13.02.2026 22:10 Відповісти
Як сказав колись Леонід Биков : "Не могьОм, а мОгем!"
13.02.2026 22:06 Відповісти
В НАТО зовсім інший метод ведення війни: це спочатку вогневе знищення,а потім вже зачистка,а не окопна війна по всьому периметру часів першої світової.
13.02.2026 22:31 Відповісти
надувать щоки, їх метод
як і в 2 армії світу
14.02.2026 01:44 Відповісти
Захід сподіваюсь розуміє, що якщо ***** захопить Україну, то мобілізує більшисть цих військових (частина звісно емігрує, частину репресують) українців і попре на Європу?
13.02.2026 22:54 Відповісти
То ми від них хочемо гарантії безпеки???Без ядерних ракет на території України,ці гарантії то першого дрону в натівського солдата будуть діяти...а далі вони просто змотають вудочки,і буде нам будапешт 2
13.02.2026 23:07 Відповісти
Історія пам'ятає багато випадків коли одна армія опреджала іншу з застосування нових видів озброєнь і новоі тактики ведення бойових дій, і звісно ж одержувала перемогу. На деякий час звісно ж.... Бо проходив час, і програвша сторона не тільки наздоганяла переможників а й перегоняла винайшовши ще щось більш прогресивне і єфективніше. Війна була як ті гонки де вигравав той, хто за короткий час вспівав у чомусь обігнати суперника поки не закінчилися можливості для ведення війни.....Історія пам'ятає і битву при Азенкурі (1415) де ставка була зроблена на самовпевненість у численній перевазі і на важкоброньованих лицарів та пряму атаку, яка призвела до ніщивноі поразки і знищення Французькоі елітноі кінноти англійськими лучниками які с захищених позицій застосували Довгий англійський лук, який дозволяв ім дистанційне знищення противника ще до того, як він наблизиться......Французи до цього були не готові , тому сміливо йшли в атаку і ставали легкими мішенями для стрільців. Також поля Першоі світовоі війни пам'ятають атаки щільними піхотними ланцюгами та кавалерією усіх великих армій , які просто викашувалися кулеметами і добивалися артілерією, що і призвело до затяжноі окопноі війни, до якоі теж ніхто не був готовий.... ******* дрони - це такий самий ,,кулемет'' чи ,,англійський лук'' нашого часу. Вони нівелюють перевагу в броні та чисельності піхоти, якщо та не має адекватної протидії. Європа зараз нарешті прокинулася і перебуває у фазі ,,наздоганяючого'' розвитку, терміново переглядаючи бюджети та доктрини на користь масового виробництва БПЛА та систем РЕБ. На скільки серьйзно вони все переосмислять , і як швидко переорієнтуються-покаже час. Шкода що м'яко кажучи все це сталося с запізненням. Але краще пізніше чим ніколи ....
13.02.2026 23:36 Відповісти
а я скільки раз писав тут, що ната імпотентна?
вона нам ні до чого
Наша надія на Господа Бога
14.02.2026 01:40 Відповісти
Не треба собі лестити!Від нас направили молодих(порівняно)контрактників(більшість)і кращих з них,а таких в нашій армії до 20% або й менше,а решта напів дідусі або й явні дідусі.У нас срака з логістикою з високоточною тактичною та стратегічною.У нас майже повна срака з авіацією бойовою та транспортною.Ще з інженеркою в нас капець:мостово-пантонні переправи,ритвино-копальне,постановники мін,БРЄМ-ів дуже мало і ще багато чого.В дронах ми звісно одні з досвідченіших,але з-половини "грамотних" дронів постачають звідти(ті самі vtol вертикального злету,а це маневреність,швидкість застосування,не треба перевозити катапульти)наземні теж в них на рівні(мілерм роботік та інші).Ось із вищевказаного генерал НАТО і сказав що ми стандартам НАТО не відповідаємо.Не все так райдужно!Треба працювати,працювати,працювати...
14.02.2026 09:38 Відповісти
За якістю та боєздатністю:

Перша армія світу - Українська
Друга армія світу - Ізраїльська
14.02.2026 10:24 Відповісти
Купка совкових добойобів захоплюються бреду, який кацапи закинули, а тупорилий руцкій мір (яким бидло, що проживає на території що називається Україна й досі є відсотків на 90) розповсюдив сам для себе та всрався від радості.
Не заглиблюючись у деталі - експеримент довів те, що вже тисячі разів було доведено у цій війні і багатьох попередніх конфліктах - непідготовлена атака бронетехніки без підтримки авіації та артилерії на обладнані позиції немає жодних шансів на успіх. Нажаль досвід таких атак ЗСУ з втратою майже всіх наданих союзниками танків, БМП та БТР є черговим підтвердженням. У реальному протистоянні з будь-якою країною НАТО у ЗСУ немає жодних шансів від слова взагалі. І якщо б намір кацапів був виконаний, і ще б у 2022 Ураїна остаточно б доєдналася до руцкава міра, то вже б зараз останні представники її недалекого населення вмирали б за расєюшку з дронами у руцях навіть не розуміючи звідки прилетіло.
