Українські воїни "розгромили" війська НАТО за допомогою дронів під час спільних навчань, - WSJ
Під час навчань за участі військових країн НАТО українські захисники, виконуючи роль противника, фактично розгромили війська Альянсу за допомогою безпілотників та системи "Дельта". Це показало, що НАТО неготове до сучасної війни.
Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
Більше про навчання
- У 2025 році в Естонії відбулися масштабні навчання під назвою "Їжак" (Hedgehog) за участі понад 16 тисяч військовослужбовців із 12 країн-членів НАТО. Долучилися й українські фахівці з безпілотних систем, зокрема бійці, відряджені з передової.
За одним зі сценаріїв навчань багатотисячна бойова група НАТО, зокрема британська бригада та естонська дивізія, мали здійснити наступ.
Однак підрозділи не врахували, що через масове застосування дронів поле бою стало повністю відкритим для спостереження, де будь-який рух чи розгортання техніки одразу виявляється і вона стає ціллю. Техніка й намети розміщувалися без належного маскування.
Успіх воїнів України
Один учасник, який грав роль ворога, розповів, що бойова група НАТО "просто ходила, не використовуючи жодного маскування, розставляючи намети та броньовані машини".
"Все було знищено", – резюмував співрозмовник.
Під час навчань українці використовували "Дельту" –– свою складну систему управління полем бою. Платформа збирає розвідувальні дані про стан бою в режимі реального часу, використовує штучний інтелект для аналізу величезних обсягів даних, ідентифікує цілі та координує удари між командуванням та підрозділами. Це забезпечує швидкий "ланцюг знищення": побачити, поділитися, стріляти –– все це протягом кількох хвилин або менше.
- Так, українські військові за пів дня імітували знищення 17 одиниць бронетехніки та завдали ще 30 ударів по інших цілях.
Країни НАТО не готові до війни
Координатор безпілотних авіаційних систем Ліги оборони Естонії Айвар Ганніотті назвав результати навчань Hedgehog-2025 "жахливими" для сил НАТО.
Він зауважив, що війська противника "змогли ліквідувати два батальйони за день", тому "у сенсі навчань, по суті, вони більше не могли воювати після цього". Сторона НАТО "навіть не отримала наших команд безпілотників", уточнив він.
Колишній командир Центру військової розвідки Естонії Стен Райманн сказав, що результати цих навчань "шокували" військових чиновників та військовослужбовців на місцях. Експерти зазначають, що ці навчання показали — Альянсу необхідно переглянути тактику, прискорити ухвалення рішень і вдосконалити координацію між підрозділами.
Кілька джерел WSJ розповідали історію одного командира, який спостерігав за навчаннями та зробив висновок: "We are f#cked ("Нам повний кінець" - ред.)".
Видання додає, що навчання стали сигналом про потребу глибоких змін у структурі, підготовці й технічному оснащенні Альянсу, з огляду на досвід війни в Україні.
Не заглиблюючись у деталі - експеримент довів те, що вже тисячі разів було доведено у цій війні і багатьох попередніх конфліктах - непідготовлена атака бронетехніки без підтримки авіації та артилерії на обладнані позиції немає жодних шансів на успіх. Нажаль досвід таких атак ЗСУ з втратою майже всіх наданих союзниками танків, БМП та БТР є черговим підтвердженням. У реальному протистоянні з будь-якою країною НАТО у ЗСУ немає жодних шансів від слова взагалі. І якщо б намір кацапів був виконаний, і ще б у 2022 Ураїна остаточно б доєдналася до руцкава міра, то вже б зараз останні представники її недалекого населення вмирали б за расєюшку з дронами у руцях навіть не розуміючи звідки прилетіло.