Украинские воины "разгромили" войска НАТО с помощью дронов во время совместных учений, - WSJ

Во время учений с участием военных стран НАТО украинские защитники, выполняя роль противника, фактически разгромили войска Альянса с помощью беспилотников и системы "Дельта". Это показало, что НАТО не готово к современной войне.

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

В 2025 году в Эстонии прошли масштабные учения под названием "Еж" (Hedgehog) с участием более 16 тысяч военнослужащих из 12 стран-членов НАТО. Присоединились и украинские специалисты по беспилотным системам, в частности бойцы, командированные с передовой.

По одному из сценариев учений многотысячная боевая группа НАТО, в частности британская бригада и эстонская дивизия, должны были осуществить наступление.

Однако подразделения не учли, что из-за массового применения дронов поле боя стало полностью открытым для наблюдения, где любое движение или развертывание техники сразу обнаруживается и она становится целью. Техника и палатки размещались без надлежащей маскировки.

Успех воинов Украины

Один участник, который играл роль врага, рассказал, что боевая группа НАТО "просто ходила, не используя никакой маскировки, расставляя палатки и бронированные машины".

"Все было уничтожено", – резюмировал собеседник.

Во время учений украинцы использовали "Дельту" –– свою сложную систему управления полем боя. Платформа собирает разведывательные данные о состоянии боя в режиме реального времени, использует искусственный интеллект для анализа огромных объемов данных, идентифицирует цели и координирует удары между командованием и подразделениями. Это обеспечивает быструю "цепочку уничтожения": увидеть, поделиться, стрелять –– все это в течение нескольких минут или меньше.

Так, украинские военные за полдня имитировали уничтожение 17 единиц бронетехники и нанесли еще 30 ударов по другим целям.

Страны НАТО не готовы к войне

Координатор беспилотных авиационных систем Лиги обороны Эстонии Айвар Ганниотти назвал результаты учений Hedgehog-2025 "ужасными" для сил НАТО.

Он отметил, что войска противника "смогли ликвидировать два батальона за день", поэтому "в смысле учений, по сути, они больше не могли воевать после этого". Сторона НАТО "даже не получила наших команд беспилотников", уточнил он.

Бывший командир Центра военной разведки Эстонии Стен Райманн сказал, что результаты этих учений "шокировали" военных чиновников и военнослужащих на местах. Эксперты отмечают, что эти учения показали — Альянсу необходимо пересмотреть тактику, ускорить принятие решений и усовершенствовать координацию между подразделениями.

Несколько источников WSJ рассказывали историю одного командира, который наблюдал за учениями и сделал вывод: "We are f#cked ("Нам полный конец" - ред.)".

Издание добавляет, что учения стали сигналом о необходимости глубоких изменений в структуре, подготовке и техническом оснащении Альянса, учитывая опыт войны в Украине.