Учения стран НАТО
2 949 21

Украинские воины "разгромили" войска НАТО с помощью дронов во время совместных учений, - WSJ

Силы обороны разгромили войска НАТО во время учений в Эстонии

Во время учений с участием военных стран НАТО украинские защитники, выполняя роль противника, фактически разгромили войска Альянса с помощью беспилотников и системы "Дельта". Это показало, что НАТО не готово к современной войне.

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

Больше об учениях

  • В 2025 году в Эстонии прошли масштабные учения под названием "Еж" (Hedgehog) с участием более 16 тысяч военнослужащих из 12 стран-членов НАТО. Присоединились и украинские специалисты по беспилотным системам, в частности бойцы, командированные с передовой.

По одному из сценариев учений многотысячная боевая группа НАТО, в частности британская бригада и эстонская дивизия, должны были осуществить наступление.

Однако подразделения не учли, что из-за массового применения дронов поле боя стало полностью открытым для наблюдения, где любое движение или развертывание техники сразу обнаруживается и она становится целью. Техника и палатки размещались без надлежащей маскировки.

Успех воинов Украины

Один участник, который играл роль врага, рассказал, что боевая группа НАТО "просто ходила, не используя никакой маскировки, расставляя палатки и бронированные машины".

"Все было уничтожено", – резюмировал собеседник.

Во время учений украинцы использовали "Дельту" –– свою сложную систему управления полем боя. Платформа собирает разведывательные данные о состоянии боя в режиме реального времени, использует искусственный интеллект для анализа огромных объемов данных, идентифицирует цели и координирует удары между командованием и подразделениями. Это обеспечивает быструю "цепочку уничтожения": увидеть, поделиться, стрелять –– все это в течение нескольких минут или меньше.

  • Так, украинские военные за полдня имитировали уничтожение 17 единиц бронетехники и нанесли еще 30 ударов по другим целям.

Страны НАТО не готовы к войне

Координатор беспилотных авиационных систем Лиги обороны Эстонии Айвар Ганниотти назвал результаты учений Hedgehog-2025 "ужасными" для сил НАТО.

Он отметил, что войска противника "смогли ликвидировать два батальона за день", поэтому "в смысле учений, по сути, они больше не могли воевать после этого". Сторона НАТО "даже не получила наших команд беспилотников", уточнил он.

Бывший командир Центра военной разведки Эстонии Стен Райманн сказал, что результаты этих учений "шокировали" военных чиновников и военнослужащих на местах. Эксперты отмечают, что эти учения показали — Альянсу необходимо пересмотреть тактику, ускорить принятие решений и усовершенствовать координацию между подразделениями.

Несколько источников WSJ рассказывали историю одного командира, который наблюдал за учениями и сделал вывод: "We are f#cked ("Нам полный конец" - ред.)".

Издание добавляет, что учения стали сигналом о необходимости глубоких изменений в структуре, подготовке и техническом оснащении Альянса, учитывая опыт войны в Украине.

НАТО (10676) военные учения (3520) Эстония (1622) ВСУ (7343)
+9
"Українська армія зараз не відповідає вимогам НАТО" - і це дійсно правда. ЗСУ їх (стандарти НАТО) значно перевершує.
13.02.2026 20:34 Ответить
+5
Висновок: після чотирьох років ведення "Війни ХХІ ст", війська НАТО готуються до "війни кінця ХХ ст"
13.02.2026 20:22 Ответить
+2
"Українська армія зараз не відповідає вимогам НАТО" , - голова військового комітету НАТО Драгоне
13.02.2026 20:28 Ответить
😂
13.02.2026 20:21 Ответить
Висновок: після чотирьох років ведення "Війни ХХІ ст", війська НАТО готуються до "війни кінця ХХ ст"
13.02.2026 20:22 Ответить
саме цікаве, натовці навіть не змогли виявити наших розрахунків дронарів..
13.02.2026 20:24 Ответить
13.02.2026 20:24 Ответить
Наші бійці, яки навчалися у Великій Британії, а зараз воюють на сході, казали, що їх навчали по стандартам другої світової!
Єдиний плюс -дали хорошу амуніцію...
13.02.2026 20:25 Ответить
І де воно на Сході?
Схоже, підіграли у поразці.
13.02.2026 20:26 Ответить
Навчання були влітку 2025 , а написали лише зараз ...?
показать весь комментарий
Щоб Путлєр завчасу не дізнався і не заатакував не підготовлених.
показать весь комментарий
"Українська армія зараз не відповідає вимогам НАТО" , - голова військового комітету НАТО Драгоне
13.02.2026 20:28 Ответить
"Українська армія зараз не відповідає вимогам НАТО" - і це дійсно правда. ЗСУ їх (стандарти НАТО) значно перевершує.
13.02.2026 20:34 Ответить
Нато останні 35 років по серьозному ні з ким не воювало от і розслабили булки.
показать весь комментарий
А грілками не забезпечили.
показать весь комментарий
В командуванні НАТО досі не второпали: війна це повна відсутність "правил і звичаїв" ведення бойових дій зі сторони москалів. Старий друг, який був на цих навчаннях розповідав, що наші хлопці воювали з натовцями "на расслабоні" і поводились аж занадто по-джентельменськи. За його думкою в реальній війні дрони вже б лупили по штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Одним словом: Європа, ***...
13.02.2026 20:39 Ответить
І як вони би це робили?Чого ж по москві не гатять,ну хоч по пітері?Як дрони без систем супутникового зв'язку полетять і куди?
13.02.2026 20:41 Ответить
НАТО РОЗГРОМИЛИ ,,,А РАШИСТА НЕ МОЖУТЬ(зелені громили)
13.02.2026 20:59 Ответить
Так Кацапстан теж 4 роки воює і має той-же досвід, що і Україна, тільки чисельністю і ресурсами на порядок більший.
13.02.2026 21:30 Ответить
We are f#cked
От вже ці перекладачі сором'язливи.. більш точний переклад? "Нас ви@#ли!"
13.02.2026 21:06 Ответить
Якісь змішані почуття від статті. Одночасно і гордість за наших військових і біль. Адже аби їм не вставляли палки в колеса наші потужні менеджери разом з совковими командирами, а світ дав достатньо зброї на початку.
Хтозна, може б давно вже вигнали болотну нечисть з нашої землі.
13.02.2026 21:09 Ответить
Європа без України приречена на поразку у війні з диким сходом...
13.02.2026 21:29 Ответить
Та звісно, що так. Ті європейці зі своєю НАТОю навіть не уявляють, що може статися, якщо раша окупує Україну і мобілізує українців до свого війська для нападу на Західні країни.
13.02.2026 21:34 Ответить
 
 