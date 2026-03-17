Зеленский предложил Великобритании развернуть группы по перехвату дронов на их базах на Кипре
Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность развертывания украинских групп перехвата на британских военных базах на Кипре для противодействия дронам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Зеленского к парламенту Великобритании во вторник.
По словам президента, такие группы экспертов устанавливали бы радары и акустические системы наблюдения для эффективного перехвата атак. Это, по его мнению, могло бы гарантировать защиту в случае масштабного удара, подобного атакам, которые применяла Россия.
Украинские специалисты предлагают подкрепление на Кипре
Зеленский подчеркнул, что развертывание групп на Кипре может стать примером того, как обеспечить безопасность в европейских водах. Он отметил, что подобное подкрепление "может вскоре понадобиться по всей Европе".
"Ваши военные базы на Кипре. Наши эксперты развернули бы группы перехвата, установили бы радары и акустические системы наблюдения, и все это сработало бы", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что современные дроны могут запускаться не только с суши, но и с кораблей в море. По его словам, "теневой флот" России может быть источником таких атак, что создает дополнительные риски для европейских стран.
Угрозы дронов и необходимость защиты
Зеленский пояснил, что атаки дронами на большие расстояния становятся все чаще, и различные страны уже применяют их в военных операциях.
Украинский президент подчеркнул, что меры противодействия должны быть внедрены заранее, чтобы гарантировать безопасность критически важных объектов и водных путей в Европе.
- Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.
У нас надлишок перехоплювачів Шахедів?
"Російські дрони атакують Україну ввечері 17 березня".
Йому пх,що рос.дрони атакують кожної доби міста і інфраструктуру,в його бункер не залетять- тому й роздає на іншу війну екіпажі з високоточними дронами,надто перехоплювачі шахедів,яких тут критично не вистачає.