Зеленский предложил Великобритании развернуть группы по перехвату дронов на их базах на Кипре

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность развертывания украинских групп перехвата на британских военных базах на Кипре для противодействия дронам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Зеленского к парламенту Великобритании во вторник.

По словам президента, такие группы экспертов устанавливали бы радары и акустические системы наблюдения для эффективного перехвата атак. Это, по его мнению, могло бы гарантировать защиту в случае масштабного удара, подобного атакам, которые применяла Россия.

Читайте также: Зеленский подарил Чарльзу III планшет iPad, который отслеживает бои на фронте и воздушные атаки РФ

Украинские специалисты предлагают подкрепление на Кипре

Зеленский подчеркнул, что развертывание групп на Кипре может стать примером того, как обеспечить безопасность в европейских водах. Он отметил, что подобное подкрепление "может вскоре понадобиться по всей Европе".

"Ваши военные базы на Кипре. Наши эксперты развернули бы группы перехвата, установили бы радары и акустические системы наблюдения, и все это сработало бы", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что современные дроны могут запускаться не только с суши, но и с кораблей в море. По его словам, "теневой флот" России может быть источником таких атак, что создает дополнительные риски для европейских стран.

Читайте также: Зеленский - лидерам ЕС: Транзит нефти по "Дружбе" могут возобновить через 1,5 месяца

Угрозы дронов и необходимость защиты

Зеленский пояснил, что атаки дронами на большие расстояния становятся все чаще, и различные страны уже применяют их в военных операциях.

Украинский президент подчеркнул, что меры противодействия должны быть внедрены заранее, чтобы гарантировать безопасность критически важных объектов и водных путей в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с Чарльзом ІІІ в Букингемском дворце в Лондоне. ФОТО

Топ комментарии
+18
Ну - все - за Європу я вже спокійний - шеб Україну прикрити
17.03.2026 21:22 Ответить
+18
По географії розгортання перехоплювачів можна вирахувати місце постійного проживання зе-батьків і зе-дітей .
17.03.2026 21:25 Ответить
+17
Во пре памагатєля..напрацьовує собі репутацію всєхнєго спасуна..Україну кожен день атакують, люди гинуть - а воно групи перехоплення на Кіпр відправляє..
17.03.2026 21:26 Ответить
Україна - рятівник Світу!
17.03.2026 21:27 Ответить
нє, Зєля, тобі на Кіпр влітку не можна....
у тебе кава в Криму (запланована)

то ж не відволікайся
17.03.2026 21:29 Ответить
Дебил,ты свою страну защити, и не мародерь.
17.03.2026 21:29 Ответить
Допомагать союзникам треба.Британці нам дають зброю і гроші.Посилать наших нікуди не треба.Достатньо навчить британців користуватись дронами-перехоплювачами.
17.03.2026 21:30 Ответить
Гнида! Про наш фронт подумай, шакал!
17.03.2026 21:30 Ответить
На Майдані буквально вчора дрон російський впав, не було кому по дорозі перехопити. А йому Кіпр болить. Там рідні офшори зареєстровані, чи в чому справа?
17.03.2026 21:31 Ответить
Янелох, главный враг Британии не Иран. Главный их враг- твой друг }{уйло.
Для уничтожения }{уйла и параши нужны не оборонительные меры, а наступательные:
1) Планомерное уничтожение жилых кварталов и всей мааацквы баллистикой.
2) Потопление парашных корыт с нефтью в Азовском море и в Волго-Донском канале.
3) Создание всех видов ОМП и средств их доставки до парашных городов...
Можно продолжать, но при сохранении парашной агентуры во власти это бесполезно...
17.03.2026 21:34 Ответить
Та не переживайте, любі європейські друзі ніяких наших дронщиків до себе не пустять, а то ще путін влупить як по "законній цілі".
17.03.2026 21:37 Ответить
Ну так. А в Україні кожна область має план стійкості, плюс Лідор має ***** кучу безпекових угод і переможних кейсів
17.03.2026 21:37 Ответить
Йому похер навіть ті 73% дурнів від взявших участь у виборах, які проголосували за нього!
17.03.2026 21:38 Ответить
Це називається жінку віддай дяді а сам йди до *****... Цей покидьок роздає наші екіпажі направо й наліво, бо йому ***** що буде з Україною, навпаки воно робить це навмисно, щоб послабити наше ППО, те саме воно робило, коли знімало клістрони з наших частин ППО, за змістом та результатом це те саме.
17.03.2026 21:42 Ответить
Надо еще Пакистану помочь, талибы беспокоят.
17.03.2026 21:45 Ответить
Здається роль Месії йому до вподоби..
17.03.2026 21:47 Ответить
ЗЄ-мудак розкидається групами перехоплення дронів наче вчора посеред Хрещатику не впав Шахед.

У нас надлишок перехоплювачів Шахедів?
17.03.2026 21:49 Ответить
Що ти будеш гундосити у своїх відосиках, коли на голови українців полетить іранська балістика?
17.03.2026 21:49 Ответить
А що написано вище:
"Російські дрони атакують Україну ввечері 17 березня".
Йому пх,що рос.дрони атакують кожної доби міста і інфраструктуру,в його бункер не залетять- тому й роздає на іншу війну екіпажі з високоточними дронами,надто перехоплювачі шахедів,яких тут критично не вистачає.
17.03.2026 21:52 Ответить
i не кажiть про проблеми з мобiлiзацii
17.03.2026 21:53 Ответить
Скільки ботів в темах про допомогу України іншим країнам! Це жах! Що кацапчики, не подобається вам англійські ракети Шедор? Гарно вони до Брянска долетіли? Буде ще!
17.03.2026 22:01 Ответить
 
 