Украина и Великобритания подписали соглашение о космическом сотрудничестве
Украина и Великобритания подписали соглашение об укреплении сотрудничества в сфере гражданского космоса.
Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Меморандум о взаимопонимании был подписан в Посольстве Украины в Лондоне главным исполнительным директором Космического агентства Великобритании доктором Полом Бейтом и послом Украины в Соединенном Королевстве генералом Валерием Залужным.
Отмечается, что это первое соглашение на уровне агентств между Космическим агентством Великобритании и Государственным космическим агентством Украины.
"Оно демонстрирует стремление Великобритании углублять сотрудничество с Украиной в космической сфере и поддерживает амбиции, определенные в Партнерстве Украина-Великобритания на 100 лет, согласованном в январе 2025 года", - говорится в сообщении.
Соглашение будет способствовать сотрудничеству между британскими и украинскими космическими организациями, усилению обмена информацией и экспертизой, а также поддержке новых инициатив в сферах взаимного интереса в гражданском и коммерческом космосе.
Ожидается, что на этой неделе Космическое агентство Великобритании также выделит 100 000 евро на поддержку программы совместной деятельности между Европейским космическим агентством и Госкосмосом Украины, что поможет укрепить космический сектор Украины.
"Первой инициативой является проект "Сервисы аграрного и экологического мониторинга для Украины и региона Черного моря (SEN4STATUkr)", направленный на совершенствование практик ведения аграрной статистики с использованием данных дистанционного зондирования Земли", - отметили в правительстве.
После подписания Госкосмос проведет встречу с руководителями программ Космического агентства Великобритании для определения потенциальных направлений сотрудничества.
Что предшествовало?
