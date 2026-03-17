Дроны, ПВО и ракеты: Украина и Великобритания подписали декларацию об усилении оборонного сотрудничества

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Лондоне декларацию об укреплении сотрудничества в сфере безопасности и обороны, которая предусматривает развитие совместных военных технологий и производства вооружений.

Как сообщает пресс-служба британского правительства.

Что включает в себя сотрудничество

В декларации говорится, что две страны будут работать над развитием совместной оборонно-промышленной и технологической экосистемы. Это сотрудничество может включать:

создание совместных производственных линий,

совместные исследования и разработки,

интеграцию цепочек поставок оборонной продукции и

развитие промышленных партнерств.

Великобритания и Украина также договорились ускорить реализацию программы Lyra, которая предусматривает совместную разработку беспилотников, средств противовоздушной обороны, дальнобойных ракет и других видов вооружения.

Отмечается, что министерства обороны двух стран подписали соглашение о лицензионном производстве украинского беспилотника-перехватчика Octopus украинской разработки в Великобритании.

Кроме того, страны договорились об интеграции оперативного опыта Украины в военную подготовку, разработку доктрин и планирование возможностей британских вооруженных сил. Это сотрудничество может включать участие украинского персонала в британских учебных программах, привлечение украинских инструкторов к учебным мероприятиям союзников и организацию совместных учений.

"Это сотрудничество отражает общее понимание того, что Украина является не только государством, которое защищается от агрессии, но и государством, которое вносит вклад в безопасность своих партнеров и укрепление коллективной обороны Европы", — говорится в сообщении британского правительства.