Дроны, ПВО и ракеты: Украина и Великобритания подписали декларацию об усилении оборонного сотрудничества
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Лондоне декларацию об укреплении сотрудничества в сфере безопасности и обороны, которая предусматривает развитие совместных военных технологий и производства вооружений.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает пресс-служба британского правительства.
Что включает в себя сотрудничество
В декларации говорится, что две страны будут работать над развитием совместной оборонно-промышленной и технологической экосистемы. Это сотрудничество может включать:
- создание совместных производственных линий,
- совместные исследования и разработки,
- интеграцию цепочек поставок оборонной продукции и
- развитие промышленных партнерств.
Великобритания и Украина также договорились ускорить реализацию программы Lyra, которая предусматривает совместную разработку беспилотников, средств противовоздушной обороны, дальнобойных ракет и других видов вооружения.
Отмечается, что министерства обороны двух стран подписали соглашение о лицензионном производстве украинского беспилотника-перехватчика Octopus украинской разработки в Великобритании.
Кроме того, страны договорились об интеграции оперативного опыта Украины в военную подготовку, разработку доктрин и планирование возможностей британских вооруженных сил. Это сотрудничество может включать участие украинского персонала в британских учебных программах, привлечение украинских инструкторов к учебным мероприятиям союзников и организацию совместных учений.
"Это сотрудничество отражает общее понимание того, что Украина является не только государством, которое защищается от агрессии, но и государством, которое вносит вклад в безопасность своих партнеров и укрепление коллективной обороны Европы", — говорится в сообщении британского правительства.
