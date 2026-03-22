Неспособность своевременно принимать решения несет риск эскалации конфликтов, - Залужный

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сравнил современную войну в Украине и конфликты на Ближнем Востоке с историческими событиями XX века, отметив, что отсутствие политической воли и глобальных решений приводит к эскалации и масштабным потерям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его статье "Только мертвые увидят конец войны" для NV.ua.

Необходимо глобальное решение

"Есть ли какая-то связь между этими двумя самыми масштабными конфликтами XXI века в Европе и на Ближнем Востоке? Есть ли какая-то общая черта, которая привела и будет приводить к многочисленным жертвам, вероятно, не только в этом регионе? На мой взгляд, да. Все это стало возможным именно из-за отсутствия воли, ответственности и смелости принять какое-либо глобальное решение. Или все-таки некому его принять", - говорит Залужный.

По его мнению, неспособность или нежелание своевременно принимать решения и надежда на удачу или мудрость кого-то всегда несет риск постепенного расширения масштабов конфликтов.

Уроки истории

По его словам, история показывает цикличность конфликтов: Первая мировая закончилась Версальским договором, который не предотвратил Вторую мировую, а Холодная война создала условия для дальнейших конфликтов в Европе и Азии. Залужный отмечает, что технологии современной войны делают ее последствия еще более разрушительными, а правильные стратегические решения могут предотвратить масштабную катастрофу.

Генерал подчеркнул, что опыт прошлых войн - от Первой мировой до современных конфликтов - должен учить политиков и военных ответственности, чтобы избежать новых глобальных столкновений.

