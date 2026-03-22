Неспособность своевременно принимать решения несет риск эскалации конфликтов, - Залужный

Залужный об уроках истории

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сравнил современную войну в Украине и конфликты на Ближнем Востоке с историческими событиями XX века, отметив, что отсутствие политической воли и глобальных решений приводит к эскалации и масштабным потерям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его статье "Только мертвые увидят конец войны" для NV.ua.

Необходимо глобальное решение

"Есть ли какая-то связь между этими двумя самыми масштабными конфликтами XXI века в Европе и на Ближнем Востоке? Есть ли какая-то общая черта, которая привела и будет приводить к многочисленным жертвам, вероятно, не только в этом регионе? На мой взгляд, да. Все это стало возможным именно из-за отсутствия воли, ответственности и смелости принять какое-либо глобальное решение. Или все-таки некому его принять", - говорит Залужный.

По его мнению, неспособность или нежелание своевременно принимать решения и надежда на удачу или мудрость кого-то всегда несет риск постепенного расширения масштабов конфликтов.

Уроки истории

По его словам, история показывает цикличность конфликтов: Первая мировая закончилась Версальским договором, который не предотвратил Вторую мировую, а Холодная война создала условия для дальнейших конфликтов в Европе и Азии. Залужный отмечает, что технологии современной войны делают ее последствия еще более разрушительными, а правильные стратегические решения могут предотвратить масштабную катастрофу.

Генерал подчеркнул, что опыт прошлых войн - от Первой мировой до современных конфликтов - должен учить политиков и военных ответственности, чтобы избежать новых глобальных столкновений.

+20
І зразу тут як тут подоляківські боти повилазили ,людина правельні речі каже ,але бидло цього не хоче розуміти.
22.03.2026 08:53 Ответить
+13
Зелепуги Залужного бояться. Ох, як бояться. Це вже якийсь тваринний страх.
22.03.2026 08:58 Ответить
+11
ох і ковбасить всю зеленску сРать ...Генерал каже прямим текстом ,шо 🤡 з дермаком втрутилися в хід війни вже з 19р...зі своїми промосковськіми рішеннями , зраджуючі народ якій їх вибрав , і більше нічого ,просто констактація фактів ...тому зеленському треба їти у відставка ,разом з шаманом вуду...
22.03.2026 09:10 Ответить
звали на болота💩, москальський покидьок)
22.03.2026 09:39 Ответить
Тю... "Стратєг" вилив пів дитячого відерця води в пісочницю... От що робить захист докторської у Ківалова-підрахуя та відставка по інвалідності...
22.03.2026 08:50 Ответить
22.03.2026 08:55 Ответить
Зверніть увагу на той факт що всі "узгодження" чомусь відбуваються у Флориді, де знаходиться родина Умєрова і де володіє чотирма вілами і квартирою...
22.03.2026 09:02 Ответить
Це вже навіть не "домовилися домовлятися", в ще патужніший рівень зеленого балаболізму, щоб приховати повну профнепридатність та нерезультативність.
22.03.2026 09:12 Ответить
Це не подоляки, це путлєраки. Ти ж навчися правИльно писати, щоб не уподібнюватися до бидла запроданського )))
22.03.2026 09:00 Ответить
Він говорить про небхідність "глобально рішення" - глобальний уряд, що контролюватиме все, про яке довго мріяв один австрійський художник.
22.03.2026 09:03 Ответить
судячи з маячні яку ти постиш, тобі далеко до розуміння про що він говорить, краще дивись далі зе-шмарафон.
22.03.2026 09:54 Ответить
Самі дивіться зомбі марафон. В мене немає телевізора. А у вас немає аргументів - моя правота доведена!
22.03.2026 09:56 Ответить
тролятина ЗЕлена, та неважливо чи є в тебе телевізор, важливо що ти пишеш маячню, бо поставити знак рівняння між словами Залужного про глобальні рішення та глобальним урядом і Гітлером може лише повний ідіот, який дупля не відбиває що він верзе, ти тупо жонглюєш словами та поняттями не розуміючи їхнього значення. Так само робить утирок, якого такі як ти наобирали в 2019 і який вже завів країну в глухий кривавий кут.
22.03.2026 10:06 Ответить
Ви дуже багато від бидла хочете. Для того, щоб розуміти, що кажуть мудрі люди, треба хоч трохи вміти думати. А розумово-неповноцінна публіка на це неспроможна.
22.03.2026 09:11 Ответить
поясніть, чому головнокомандувач, який знав про напад рашки за пів-року, нічого не зробив для оборони? а навіть трохи порозміновував чонгар і попереміщав бригади зі сходу?
22.03.2026 09:40 Ответить
Мабуть, тому, що без наказу Верховного Г деякі самостійні дії головнокомандувача ЗСУ мають ознаки самоправства, і означають для нього певні наслідки. Зе, отже, мав би підстави зняти Залужного ще раніше.
22.03.2026 09:46 Ответить
навіть якщо верховний гкомандувач - зрадник? і його команди - явно злочинні?

ти серйозно?
22.03.2026 09:47 Ответить
Залужний замість підготовки бігав по телеканалах, та казав, що ніякого нападу не буде.
22.03.2026 09:48 Ответить
Вже давно розклали по полицях
https://www.youtube.com/watch?v=q1B6SfTbT6g&t=2s
22.03.2026 09:59 Ответить
хто розклав? генерали?
22.03.2026 10:01 Ответить
Лозунг зелені: "ВИ НЄ ПАНІМАЄТЕ - ЄТО ДРУГОЄ". Спершу вирішуються питання відкатів, потім легалізація вкраденого і захист сраки на законодавчому рівні. А Залужний про якусь стратегію і конфлікти. НЄ ПАНІМАЄТ ТОВАРІСЧ!
22.03.2026 09:29 Ответить
Як потужно він тримає лондонський фронт!
22.03.2026 08:58 Ответить
Якого року фото?
22.03.2026 09:01 Ответить
Фото на всі роки!
22.03.2026 09:47 Ответить
По объёму лица и живота можно примерно определять с ошибкой +-1 год, как по кольцам на спиле.
22.03.2026 09:50 Ответить
22.03.2026 09:38 Ответить
Залишилося тільке зрозуміти що є таке "правільне стратегічне рішення".
22.03.2026 08:58 Ответить
Що ви всі палитеся на слові "правИльний" ))).
Слово зовсім не складне, а виявилося що виконує роль паляниці та полуниці )))
22.03.2026 09:02 Ответить
З орфографієй розібралися, а що до "рішень", якась думка у коректора є, чи воно того не варте
22.03.2026 09:14 Ответить
Не варте. Що може запропонувати псевдонауковець - птінєц гнєзда Ківалова.
Воякою Залужний був нормальним, але дисертації писати - це ж не його...
22.03.2026 09:25 Ответить
Мислітель. Окуляри вдягнув.
22.03.2026 08:59 Ответить
Ну дык, у Стерненко очки, у Хрипатого очки, надо не выбиваться из тренда, опять же +10 к интеллекту.
22.03.2026 09:47 Ответить
Ще три таких "виступи" і актори "зеленого шапіто" проголосять його своїм "Члєном-корреспондєнтом".
22.03.2026 09:18 Ответить
А мені ось цікаво шо про думку Залужного думає наш Сонцесяйний Стратег всіх часів і народів, лідер Всесвіту і Предвадітель племені Бубочка Нелох Квартальний?
22.03.2026 09:00 Ответить
За нього Міндіч з друзми думає
22.03.2026 09:02 Ответить
верховний блазень не читає лондонських ухилянтів.
22.03.2026 09:04 Ответить
Це пише той самий номеклатурник, демагог і пристосуванець, який вторгнення орків прогавив?
22.03.2026 09:09 Ответить
Зеленського з Залужним переплутав?)
22.03.2026 09:15 Ответить
а залужний тоді не головнокомандувачем був? чи йому не доповіли що ВСІ розвідки світу казали, що буде напад? залужний знав про напад за пів року, так само як і зеля.
22.03.2026 09:42 Ответить
Тут в подробицях, як він прогавив
https://www.youtube.com/watch?v=q1B6SfTbT6g&t=2s
22.03.2026 10:03 Ответить
хто прогавив, шо прогавив? у всіх ЗМІ писали про можливий напад ще з грудня 21 року.
22.03.2026 10:04 Ответить
Анатолий Медведев #553505, ти дурне чи бот зесранський?
22.03.2026 09:15 Ответить
Тут в подробицях, як він прогавив
https://www.youtube.com/watch?v=q1B6SfTbT6g&t=2s
22.03.2026 09:22 Ответить
Часом не родич ще одного медвєдєва? Так похмелись... попустить.
22.03.2026 10:07 Ответить
Політичного рішення цих ******** конфліктів - не існує. Коли варвари і терористи хочуть тебе знищити, то ніякі політичні рішення не спрацюють. Тільки сила і боротьба. Всі це прекрасно розуміють. Але намагаються відтермінувати події. Це завжди йде тільки на користь ворогів, як казав фон Клаузевіц.
22.03.2026 09:10 Ответить
Саме воно не піде у відставку. Його з верховної табурутки не виколупаєш. Але хто візьме на себе сміливість це зробити?
22.03.2026 09:33 Ответить
Стратег и мыслитель. Перед полномасштабным вторжением вывел 3 бригады с юга на донецкое направление и русня за сутки безпрепятственно добралась до Васильевки.
Молодец, приказ Зеленского выполнил в срок.
22.03.2026 09:37 Ответить
Василь Тесляр інформацію зелене шобло підкинуло?
22.03.2026 09:43 Ответить
Тут в подробицях, як він виводив
https://www.youtube.com/watch?v=q1B6SfTbT6g&t=2s
22.03.2026 10:04 Ответить
 
 