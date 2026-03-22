Зеленский прокомментировал переговоры в США: возможно продолжение обменов
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о признаках возможного продолжения обмена пленными в ходе переговоров в США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его вечернем видеообращении.
По словам Зеленского, переговоры длились два дня: вчера днем и вечером, а также сегодня. Он отметил, что американская сторона сосредоточена прежде всего на ситуации вокруг Ирана, но в то же время необходимо продолжать работу над завершением войны России против Украины.
"Фактически два дня встреч: вчера днем и вечером, сегодня тоже. Понятно, что внимание американской стороны прежде всего — Иран, но и эту войну России против Украины нужно завершать", — отметил Зеленский.
Детали переговорного процесса
По его словам, после возвращения команды в Украину он обсудит все аспекты переговоров, поскольку по телефону это сделать безопасно невозможно.
Зеленский подчеркнул важность координации и обмена информацией в команде для достижения результатов.
Позиция Украины относительно завершения войны
Президент отметил, что ситуация остается прозрачной: Россия не желает завершать войну. В то же время мир стремится к миру, и Украина будет делать все возможное для ее завершения, подчеркнул Зеленский.
- Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что еще год назад он был более оптимистичен в отношении возможности достижения мира в Украине.
Незрозуміло, делегація дипломатів чи команда клубу веселих та кмітливих?)
наголосив на важливості координації та обміну інформацією у команді для досягнення результатів
Таке відчуття, що тексти про надпотужність гіперпотужного пише ШІ
Архікорисна посада