Зеленский прокомментировал переговоры в США: возможно продолжение обменов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о признаках возможного продолжения обмена пленными в ходе переговоров в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, переговоры длились два дня: вчера днем и вечером, а также сегодня. Он отметил, что американская сторона сосредоточена прежде всего на ситуации вокруг Ирана, но в то же время необходимо продолжать работу над завершением войны России против Украины.

"Фактически два дня встреч: вчера днем и вечером, сегодня тоже. Понятно, что внимание американской стороны прежде всего — Иран, но и эту войну России против Украины нужно завершать", — отметил Зеленский.

Детали переговорного процесса

По его словам, после возвращения команды в Украину он обсудит все аспекты переговоров, поскольку по телефону это сделать безопасно невозможно.

Зеленский подчеркнул важность координации и обмена информацией в команде для достижения результатов.

Позиция Украины относительно завершения войны

Президент отметил, что ситуация остается прозрачной: Россия не желает завершать войну. В то же время мир стремится к миру, и Украина будет делать все возможное для ее завершения, подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что еще год назад он был более оптимистичен в отношении возможности достижения мира в Украине.

