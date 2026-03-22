Новости Мирные переговоры
1 323 21

Зеленский прокомментировал переговоры в США: возможно продолжение обменов

Зеленский о переговорах в США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о признаках возможного продолжения обмена пленными в ходе переговоров в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, переговоры длились два дня: вчера днем и вечером, а также сегодня. Он отметил, что американская сторона сосредоточена прежде всего на ситуации вокруг Ирана, но в то же время необходимо продолжать работу над завершением войны России против Украины.

"Фактически два дня встреч: вчера днем и вечером, сегодня тоже. Понятно, что внимание американской стороны прежде всего — Иран, но и эту войну России против Украины нужно завершать", — отметил Зеленский.

Детали переговорного процесса

По его словам, после возвращения команды в Украину он обсудит все аспекты переговоров, поскольку по телефону это сделать безопасно невозможно.

Зеленский подчеркнул важность координации и обмена информацией в команде для достижения результатов. 

Позиция Украины относительно завершения войны

Президент отметил, что ситуация остается прозрачной: Россия не желает завершать войну. В то же время мир стремится к миру, и Украина будет делать все возможное для ее завершения, подчеркнул Зеленский.

Зеленский Владимир обмен переговоры
22.03.2026 20:46 Ответить
За його словами, після повернення команди в Україну...
Незрозуміло, делегація дипломатів чи команда клубу веселих та кмітливих?)
22.03.2026 20:52 Ответить
перхоть з кофтини скинь, Гнида Оманська
22.03.2026 20:47 Ответить
22.03.2026 20:46 Ответить
Лютая дічь
22.03.2026 21:25 Ответить
Не перевтомлюй себе - чисть зубки і лягай спатки
22.03.2026 20:46 Ответить
22.03.2026 20:47 Ответить
Він її купив вже разом з перхоттю.
22.03.2026 21:21 Ответить
22.03.2026 21:23 Ответить
22.03.2026 20:52 Ответить
Команда - це Юліне словечко...
22.03.2026 21:22 Ответить
юлю, нє трож!
юля страждає за зубожілого пів вареника!
22.03.2026 21:38 Ответить
Так страждає, що вже сама стала схожа на цілий вареник.)
22.03.2026 22:11 Ответить
Головне, що не Мінськ-3, правда ж турбопатріотіи?
22.03.2026 20:53 Ответить
Порошенко з його Мінськ 2 , і мирним життям був поганий, в зелебоба з повномасштабною війною і бусифікацію просто хороший бубочка! Зеботва, не переплутайте!
22.03.2026 22:29 Ответить
повідомив про сигнали можливого продовження обмінів
Джерело: https://censor.net/ua/n3606560

наголосив на важливості координації та обміну інформацією у команді для досягнення результатів
Джерело: https://censor.net/ua/n360656

Таке відчуття, що тексти про надпотужність гіперпотужного пише ШІ
22.03.2026 21:01 Ответить
ШІЗЕ
22.03.2026 21:28 Ответить
піарщик. недоТрамп.
22.03.2026 21:02 Ответить
Типок працює коментатором.
Архікорисна посада
22.03.2026 21:04 Ответить
Стільки часу і грошей українського народу витрачено.на пустопорожню "зелену" брехню,щоб сьогодні прогугнявити -Президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали можливого продовження обмінів у ході перемовин у США. Джерело: https://censor.net/ua/n3606560
22.03.2026 21:28 Ответить
Клоун в курсі що поки триває війна і йдуть переговори про переговори - потрапляння в полон і обмін полоненими може відбуватись вічно. Але ситуативно це будуть зображати як велику дипломатичну перамогу.
22.03.2026 21:47 Ответить
Що Умєроа,що ЗЕленський - з пустого в порожнє по третьому колу.Щось схоже на Трампа який вісім з половиною війн завершив.,та ще невідомо скільки розв'язав?
22.03.2026 22:05 Ответить
А коли вже тебе обмініяють ,ти ж колись просив же путлєра " владімір владіміровіч ,забєрітє мєня за долгі ".
22.03.2026 22:21 Ответить
 
 