Стубб: Я стал более пессимистичным в отношении достижения мира в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что год назад он был более оптимистичен в отношении возможности достижения мира в Украине.

Об этом он сказал в интервью The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Анализируя путь к миру, Стубб выделил три ключевых изменения, произошедших за последний год.

Положительные изменения

"Думаю, сейчас я настроен более пессимистично, в этом смысле — более реалистично. В то же время, что касается Украины, есть три момента, которые отличаются от прошлого года. Во-первых, мы участвуем в мирных переговорах, чего тогда не было", — сказал президент Финляндии.

Также Стубб подчеркнул, что позиции Украины на фронте значительно укрепились по сравнению с прошлым годом, отметив, что ВСУ снова оттесняют россиян и отвоевывают территории.

Негативный фактор

В то же время негативным фактором президент Финляндии считает войну на Ближнем Востоке.

"Что я бы вам сказал до начала войны в Иране, так это то, что российская экономика страдает. До войны они сталкивались с нулевым ростом, нулевыми резервами, 16-процентными ставками, двузначной инфляцией и неспособностью российского правительства платить солдатам. И они ожидали, что бюджетный дефицит вырастет с прошлогоднего уровня в 83 млрд долларов до 130 млрд долларов", — сказал политик.

Стубб добавил, что "сейчас с ростом цен на нефть и отменой санкций мы не знаем, что будет, поэтому это будет иметь негативный эффект".

