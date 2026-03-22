Стубб: Я стал более пессимистичным в отношении достижения мира в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что год назад он был более оптимистичен в отношении возможности достижения мира в Украине.

Об этом он сказал в интервью The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Анализируя путь к миру, Стубб выделил три ключевых изменения, произошедших за последний год.

Положительные изменения 

"Думаю, сейчас я настроен более пессимистично, в этом смысле — более реалистично. В то же время, что касается Украины, есть три момента, которые отличаются от прошлого года. Во-первых, мы участвуем в мирных переговорах, чего тогда не было", — сказал президент Финляндии.

Также Стубб подчеркнул, что позиции Украины на фронте значительно укрепились по сравнению с прошлым годом, отметив, что ВСУ снова оттесняют россиян и отвоевывают территории.

Читайте также: Виткофф о встрече с украинской делегацией: Обсуждали вопросы, оставшиеся для приближения мирного соглашения

Негативный фактор 

В то же время негативным фактором президент Финляндии считает войну на Ближнем Востоке.

"Что я бы вам сказал до начала войны в Иране, так это то, что российская экономика страдает. До войны они сталкивались с нулевым ростом, нулевыми резервами, 16-процентными ставками, двузначной инфляцией и неспособностью российского правительства платить солдатам. И они ожидали, что бюджетный дефицит вырастет с прошлогоднего уровня в 83 млрд долларов до 130 млрд долларов", — сказал политик.

Стубб добавил, что "сейчас с ростом цен на нефть и отменой санкций мы не знаем, что будет, поэтому это будет иметь негативный эффект".

Читайте также: Неспособность своевременно принимать решения несет риск эскалации конфликтов, — Залужный

Автор: 

переговоры (5659) Стубб Александр (183) война в Украине (7893)
Топ комментарии
але Кацапія внєзапно отримує бонус для фінансування війни не через ЄС, а завдяки найпрекраснішому чуваку, який знаходиться по той бік прекрасного океану.
22.03.2026 18:46 Ответить
ну не зовсім він і кретин. А в цих нічого не вартих переговорах Фінляндія таки на боці України, на відміну від Трампа
22.03.2026 18:48 Ответить
Це добре! Пора вам усім позбавлятися цього дешевого оптимізму!
22.03.2026 18:41 Ответить
Весь ЄС пісюмістичний.
22.03.2026 18:41 Ответить
Не чере ЄС???
А 350млрд євро імпорту з підєрації це шо??
22.03.2026 19:17 Ответить
Так не слухайте ЄС, слухайте Голобородько і його sцикливий ''квартал'' на марафоні, там мабуть не брешуть.
22.03.2026 19:22 Ответить
По-перше, ми беремо участь у мирних переговорах, чого тоді не було

Цей кретин може пояснити, це таке ноу-хау , вести "мирні переговори" під ракетами і без зупинки вогню на фронті?
22.03.2026 18:42 Ответить
ну не зовсім він і кретин. А в цих нічого не вартих переговорах Фінляндія таки на боці України, на відміну від Трампа
Фінляндія в переговорах на боці Фінляндії. І поки в Україні йде війна - загроза на кордонах Фінляндії з росією менша ніж під час миру. Це так, для роздумів.
22.03.2026 19:13 Ответить
перед тим як гавкати на пана Олександра Стубба, поцікавився б що він за людина і як він відстоює інтереси України

свиня ти кацапська !
22.03.2026 19:00 Ответить
Він представник маленької країни, яка віддала свій "Донбас" кацапам в 1940 році, потім повернула в 1941, потім знову віддала, і спокійно, багато жила після цього.
22.03.2026 19:14 Ответить
Дивлячись на дії путлєра в Україні був оптимістом - нігуя собі
22.03.2026 18:42 Ответить
мабуть Стубб вже зрозумів що саме твориться в Україні і ким, і саме головне з яких років.
22.03.2026 18:43 Ответить
ми теж песімістично ставимося до Трампа і до Європи, але хочемо банально вижити, тому і боремось
22.03.2026 18:47 Ответить
Після гольфу з рудим покидьком(
22.03.2026 18:53 Ответить
Ну так ЄС вирішив воювати руками українців ще два роки, ішак домовився, до останнього українця!
22.03.2026 18:56 Ответить
Пропонуєш здатися кацапам?
22.03.2026 19:11 Ответить
україні не потрібен мир!
україні потрібна перемога!!!!!
так!!!
і саме кордони 1991!!!
а, в ідеалі остаточний повний розвал кацапської імперії!!!
і от тоді, після виплат всіх репарацій, хай онуки моїх онуків розглядають питання приєднання до україни белгорода курська воронежу таганрога кубані .....
22.03.2026 19:06 Ответить
Амінь! Тільки Україну з великої треба писати...
22.03.2026 19:12 Ответить
Внуки, как я понимаю, принимать участия в восстановлении кардонов 91 года не планируют? Они уже будут пожинать плоды победы? Удобно)
22.03.2026 19:20 Ответить
Они тоже просто сидят и считают когда у рахи закончиться деньги? Не ну они конечно могут себе это позволить. Им торопится пока некуда
22.03.2026 19:19 Ответить
Слава Трампу!
22.03.2026 19:19 Ответить
Kaцaпе, бiмби давай!
22.03.2026 19:21 Ответить
 
 