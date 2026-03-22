Стубб: Я стал более пессимистичным в отношении достижения мира в Украине
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что год назад он был более оптимистичен в отношении возможности достижения мира в Украине.
Об этом он сказал в интервью The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.
Анализируя путь к миру, Стубб выделил три ключевых изменения, произошедших за последний год.
Положительные изменения
"Думаю, сейчас я настроен более пессимистично, в этом смысле — более реалистично. В то же время, что касается Украины, есть три момента, которые отличаются от прошлого года. Во-первых, мы участвуем в мирных переговорах, чего тогда не было", — сказал президент Финляндии.
Также Стубб подчеркнул, что позиции Украины на фронте значительно укрепились по сравнению с прошлым годом, отметив, что ВСУ снова оттесняют россиян и отвоевывают территории.
Негативный фактор
В то же время негативным фактором президент Финляндии считает войну на Ближнем Востоке.
"Что я бы вам сказал до начала войны в Иране, так это то, что российская экономика страдает. До войны они сталкивались с нулевым ростом, нулевыми резервами, 16-процентными ставками, двузначной инфляцией и неспособностью российского правительства платить солдатам. И они ожидали, что бюджетный дефицит вырастет с прошлогоднего уровня в 83 млрд долларов до 130 млрд долларов", — сказал политик.
Стубб добавил, что "сейчас с ростом цен на нефть и отменой санкций мы не знаем, что будет, поэтому это будет иметь негативный эффект".
А 350млрд євро імпорту з підєрації це шо??
Цей кретин може пояснити, це таке ноу-хау , вести "мирні переговори" під ракетами і без зупинки вогню на фронті?
свиня ти кацапська !
україні потрібна перемога!!!!!
так!!!
і саме кордони 1991!!!
а, в ідеалі остаточний повний розвал кацапської імперії!!!
і от тоді, після виплат всіх репарацій, хай онуки моїх онуків розглядають питання приєднання до україни белгорода курська воронежу таганрога кубані .....