Уиткофф о встрече с украинской делегацией: Обсуждали оставшиеся вопросы для приближения мирного соглашения

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что делегации США и Украины провели во Флориде "конструктивные" встречи. Обсуждения были сосредоточены на "узжении и урегулировании оставшихся вопросов для продвижения к всеобъемлющему мирному соглашению".

Об этом он написал в соцсети Х.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий. Обсуждения были сосредоточены на сужении и урегулировании оставшихся вопросов для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению", - рассказал Уиткофф.

В состав американской делегации, кроме Уиткоффа, вошли советник президента США Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по вопросам политики Государственного департамента США Крис Карран.

"Мы приветствуем продолжение усилий, направленных на урегулирование нерешенных вопросов, признавая их важность для общей глобальной стабильности, и благодарим президента США за его постоянное лидерство в продвижении этих усилий", - добавил спецпредставитель Трампа.

Читайте также: Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с США

Что предшествовало

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.

Впоследствии СМИ сообщили, что Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.

Читайте также: Украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США, - Зеленский