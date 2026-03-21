Уиткофф о встрече с украинской делегацией: Обсуждали оставшиеся вопросы для приближения мирного соглашения
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что делегации США и Украины провели во Флориде "конструктивные" встречи. Обсуждения были сосредоточены на "узжении и урегулировании оставшихся вопросов для продвижения к всеобъемлющему мирному соглашению".
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий. Обсуждения были сосредоточены на сужении и урегулировании оставшихся вопросов для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению", - рассказал Уиткофф.
В состав американской делегации, кроме Уиткоффа, вошли советник президента США Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по вопросам политики Государственного департамента США Крис Карран.
"Мы приветствуем продолжение усилий, направленных на урегулирование нерешенных вопросов, признавая их важность для общей глобальной стабильности, и благодарим президента США за его постоянное лидерство в продвижении этих усилий", - добавил спецпредставитель Трампа.
Что предшествовало
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
- Впоследствии СМИ сообщили, что
Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская
делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.
Реально вони напевно думають що дуже ВУМНІ
як, перша армія світу: тегеран за три дні.
то, які питання до вітькофа, чи до затькова?