РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8650 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
704 12

Уиткофф о встрече с украинской делегацией: Обсуждали оставшиеся вопросы для приближения мирного соглашения

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что делегации США и Украины провели во Флориде "конструктивные" встречи. Обсуждения были сосредоточены на "узжении и урегулировании оставшихся вопросов для продвижения к всеобъемлющему мирному соглашению". 

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий. Обсуждения были сосредоточены на сужении и урегулировании оставшихся вопросов для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению", - рассказал Уиткофф.

В состав американской делегации, кроме Уиткоффа, вошли советник президента США Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по вопросам политики Государственного департамента США Крис Карран.

"Мы приветствуем продолжение усилий, направленных на урегулирование нерешенных вопросов, признавая их важность для общей глобальной стабильности, и благодарим президента США за его постоянное лидерство в продвижении этих усилий", - добавил спецпредставитель Трампа.

Что предшествовало

  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что

    Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

    Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская

    делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.

Автор: 

переговоры (5656) США (28912) Стив Уиткофф (297)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Пустопорожня х...я, аби було
показать весь комментарий
21.03.2026 22:11 Ответить
+1
взагалі, до вітькова можна одного агрохімію відправляти. користі від них однаково, хай злягаються серед лунок на травичці
показать весь комментарий
21.03.2026 22:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
посцикунчік вже з іраном парєшал, ща будєт єщо прарив
показать весь комментарий
21.03.2026 22:13 Ответить
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХ - КОМУ БЛІН ВІН ЧЕШЕ???

Реально вони напевно думають що дуже ВУМНІ
показать весь комментарий
21.03.2026 22:13 Ответить
Обговорювали й обговорювали - аж в бошках замакітрилось - Віткофф
показать весь комментарий
21.03.2026 22:14 Ответить
були зосереджені на звуженні
показать весь комментарий
21.03.2026 22:15 Ответить
показать весь комментарий
А Зятькофф шо каже ?
показать весь комментарий
21.03.2026 22:18 Ответить
то ж, легко уявити, як багато разовий бізнесмен банкрут трамп веде веде свої справи.
як, перша армія світу: тегеран за три дні.
то, які питання до вітькофа, чи до затькова?
показать весь комментарий
21.03.2026 22:26 Ответить
перемовний онанізм імені трампа.
показать весь комментарий
21.03.2026 22:28 Ответить
Трёп
показать весь комментарий
21.03.2026 22:35 Ответить
Потужна незламність ідіота
показать весь комментарий
21.03.2026 22:47 Ответить
Вітьок таке саме задвігав іранцям, щоб удобніше було іх раптово вбити.
показать весь комментарий
21.03.2026 23:19 Ответить
 
 