Зеленский анонсировал возобновление переговоров о завершении войны в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по прекращению войны России против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем видеообращении главы государства.
По словам президента, украинская сторона получила сигналы от США о готовности продолжить работу в рамках уже существующих форматов переговоров. Речь идет об активизации дипломатических усилий после определенной паузы.
Возобновление переговорного процесса
Зеленский подчеркнул, что задержка в переговорах была временной и ее необходимо завершать. Украина, по его словам, настроена на предметный диалог с партнерами.
"Переговорная пауза была, пора ее завершать. И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными", — отметил президент.
Он добавил, что ключевой задачей является достижение результатов, которые будут способствовать прекращению войны и укреплению безопасности.
Подготовка к встрече в США
Президент также сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
По словам Зеленского, предстоящие консультации должны стать шагом к согласованию дальнейших действий в рамках международной координации. Украинская сторона рассчитывает на конструктивный диалог и поддержку партнеров.
Ранее Зеленский предупредил об основных угрозах, которые могут усилить позицию России на переговорах о завершении войны против Украины.
Президент Украины указал на несколько аспектов, которые могут повлиять на позицию России:
- Активное использование ракет ПВО на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива: Россия может считать, что Украина столкнется с дефицитом таких ракет.
- 20-й пакет санкций ЕС. Пакет санкций против России, который находится в тупике, мог бы продолжить давление на Кремль и заставить его двигаться к реальному миру.
- Смягчение санкций США против России: Соединенные Штаты ослабили некоторые санкции, что позволяет Москве получать значительные средства для финансирования военных нужд.
