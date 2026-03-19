РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10761 посетитель онлайн
Новости Мирные переговоры Переговоры с США Переговоры Украины и РФ
2 502 50

Зеленский анонсировал возобновление переговоров о завершении войны в Украине

Зеленський о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по прекращению войны России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем видеообращении главы государства.

По словам президента, украинская сторона получила сигналы от США о готовности продолжить работу в рамках уже существующих форматов переговоров. Речь идет об активизации дипломатических усилий после определенной паузы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Возобновление переговорного процесса

Зеленский подчеркнул, что задержка в переговорах была временной и ее необходимо завершать. Украина, по его словам, настроена на предметный диалог с партнерами.

"Переговорная пауза была, пора ее завершать. И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными", — отметил президент.

Он добавил, что ключевой задачей является достижение результатов, которые будут способствовать прекращению войны и укреплению безопасности.

Подготовка к встрече в США

Президент также сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.

По словам Зеленского, предстоящие консультации должны стать шагом к согласованию дальнейших действий в рамках международной координации. Украинская сторона рассчитывает на конструктивный диалог и поддержку партнеров.

Ранее Зеленский предупредил об основных угрозах, которые могут усилить позицию России на переговорах о завершении войны против Украины. 

Президент Украины указал на несколько аспектов, которые могут повлиять на позицию России:

  • Активное использование ракет ПВО на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива: Россия может считать, что Украина столкнется с дефицитом таких ракет.
  • 20-й пакет санкций ЕС. Пакет санкций против России, который находится в тупике, мог бы продолжить давление на Кремль и заставить его двигаться к реальному миру.
  • Смягчение санкций США против России: Соединенные Штаты ослабили некоторые санкции, что позволяет Москве получать значительные средства для финансирования военных нужд.

Автор: 

Зеленский Владимир (23718) переговоры (5649) США (28893)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Стара заїжджена пластинка. Як цьому поцу ще не набридло постійно торочити одне й те саме, місяць за місяцем.
показать весь комментарий
19.03.2026 20:38 Ответить
+7
Новий сезон про голобородька.
Переговори: особистий контрол.
В ролях:
Зе!поц
Зе!гніда
Зе!гундос
Зе!скоморох
Умєров
Буданов
Гнатов.
Шмигаль.

Провів. Заслухав. Доручив. Обговорив.
показать весь комментарий
19.03.2026 20:39 Ответить
+5
Чекаємо рішення по переговорах від США, чекаємо грошей від ЄС. Суб'єкти і об'єкти.
показать весь комментарий
19.03.2026 20:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
умови припинення?
показать весь комментарий
19.03.2026 20:34 Ответить
США мають надсилати ********** не Україні, а використовувати їх у власних інтересах, - Гегсет Джерело: https://censor.net/ua/n3606098. Нашо с цими покидьками вести переговори які працббть разом з московією на гешефт Трампа у 13 тріліонів доларів (що смішно- таких грошей у кащі немає- але трамп вірить що є фі що требао за рахунок Украни відірвати рашу від Китаю)
показать весь комментарий
19.03.2026 21:08 Ответить
новині вже добу як.
а ви шось іншого очікували від гексета?
показать весь комментарий
19.03.2026 21:10 Ответить
Гексет сам не працює, це коньюктурний політик . він каже і роюить те чого хоче Трамп. а Трапмп хоче знизення України Зеленського і Европи
показать весь комментарий
19.03.2026 21:28 Ответить
нарешті, дякую.
саме тому доня таку сраколизню біля себе і зібрав,
йому не потрібні чиїсь думки, йому потрібні ті які гнуться під нього.
показать весь комментарий
19.03.2026 21:31 Ответить
Нам не потоібні переговори, гам потрібна мобілізація молоді та жінок!
показать весь комментарий
19.03.2026 20:38 Ответить
який грозний диванний хом"як! ти вже свою жінку з дітьми відправив до окопу?
показать весь комментарий
19.03.2026 20:40 Ответить
Мобілізація не припинялась. Можеш завтра вирушати до ТЦК.
показать весь комментарий
19.03.2026 20:42 Ответить
Дай вгадаю, ти 60+?
показать весь комментарий
19.03.2026 20:49 Ответить
говно всратое
показать весь комментарий
19.03.2026 20:51 Ответить
чтоб у тебя яца сгнили и в них черви завелись, маму свою отправь с женой и дочкой на войну
показать весь комментарий
19.03.2026 20:52 Ответить
Ну раз сам Зеленский анонсировал, то конечно... Дырка от бублика гарантирована.
показать весь комментарий
19.03.2026 20:38 Ответить
які умови з української сторони? - за кацапняві і руді всі в курсі...
показать весь комментарий
19.03.2026 20:39 Ответить
Так він же їздив на огризок від Донбасу ,який ще не окупували кацапи і істерично верещав ,що "ми не поступимось " оце і є такі "умови української сторони ".
показать весь комментарий
19.03.2026 20:44 Ответить
Не мінялись.
показать весь комментарий
19.03.2026 20:45 Ответить
між капітуляцією і припиненням війни такий тонкий лід,
що клованам туди не ступати б.
тільки досвідченим
показать весь комментарий
19.03.2026 20:51 Ответить
Якщо ти такий досвідчений та знаш що треба робити, запропонуй свою допомогу в переговорному процесі.
показать весь комментарий
19.03.2026 20:58 Ответить
ні, я не досвідчений, саме тому і не ступаю.
показать весь комментарий
19.03.2026 21:00 Ответить
Ну я подумав, раз людина робить такий глибокий аналітичний аналіз то у неї є досвід та глибокі знання з переговорних питань щодо закінчення війни...
показать весь комментарий
19.03.2026 21:10 Ответить
буба теж думав, що в нього є глибкі аналітичні і військові знання,
саме тому і ступив туди, куди ступати не треба.
показать весь комментарий
19.03.2026 21:13 Ответить
Ну ми ж зараз не про нього, а про твій досвід говоримо...))
показать весь комментарий
19.03.2026 21:19 Ответить
ви якись странний.
якщо сказати, що ракетами повинні займатися фізики, інженери і ракетчики, а не укладателі доріг
ви мені теж допишете
"якщо ти фізик, інженер і ракечик то прийди і займись?"
показать весь комментарий
19.03.2026 21:07 Ответить
ПрокаливаЄтЄсь тАвАріШЧ, українською буде дивний, а не странний
показать весь комментарий
19.03.2026 21:14 Ответить
почяли до слів пристьогуватися?
до побачення, спокійної...
показать весь комментарий
19.03.2026 21:18 Ответить
Не до слів, до проколів агЄнта
показать весь комментарий
19.03.2026 21:20 Ответить
Маячня. Капітуляція - це повна поразка, яку бачать всі, який може бути тонкий лід. От якщо нами будуть правити кацапи, то капітуляція. Це хіба що мож статися, якщо продовжувати нинішню політику хапання хворих людей, крадівництва, тотальної корупції і щоб при цьому і далі не воювали треновані, хто служив, давав присягу - силовики, охоронці, приватні і муніципальні, молоді відставники, офіцери, бики з тилових частин і т.д. І отакі офіцери як ти, що наплювали на присягу і втекли, навіть не позбавлені звань. А камлають за вічну війну з неважливим для них результатом заради їхньої вічної соціалки і зловтішання. Прикриваючись при цьому страхом міфічної капітуляції.
показать весь комментарий
19.03.2026 21:57 Ответить
хто вам сказав, що я офіцер?
сержант в прошлому сторіччі.
сам придумаю, сам відповім - сбрешу коротше...
показать весь комментарий
19.03.2026 22:00 Ответить
"члєни єго кружка" або "кружкі єго члєна"
показать весь комментарий
19.03.2026 20:42 Ответить
Поки Трамп не скаже - не вірю.....
показать весь комментарий
19.03.2026 20:40 Ответить
Трамп скажет, шо победил Иран. Эпично и с яростью. Приоритеты...
показать весь комментарий
19.03.2026 20:42 Ответить
діджитаізація і саміти плана миру!
і моє любиме -
"як би я не порвав 4 повістки в 14му -15му, ви би всі померли",
шо ви зараз і робите без моїх повісток.
не дякуйте...
показать весь комментарий
19.03.2026 20:45 Ответить
Він роками згоден завершувати війну, тільки грошви дайте!!!
показать весь комментарий
19.03.2026 20:51 Ответить
"Люда на піZеда".

З цими шляпами.
показать весь комментарий
19.03.2026 20:53 Ответить
З ****** все ясно - русня хоче все і відразу. Погодиться на "не вдразу". Позиція України теж не змінилась, принаймні офіційно. То про що можуть бути "перемови" з ****** під диктатом іпанутого на всю голову педофіла?
показать весь комментарий
19.03.2026 20:55 Ответить
Ну вишморкався пару раз публічно Трамп прямо в Зельку, но це не привід не іхати да Вітькова та Кушнера у сауну та домовлятись здати Донбасс, інший пропозицій ніколи не було, чи не так? Витре шмарклі Трампа з неголеної мордяки і уперед, за гарантіями безпеки. Донні дасть потужних гарантій.
показать весь комментарий
19.03.2026 20:56 Ответить
С деньгами напряг, нужно подшебуршить партнёров) наперегонки, что первое настанет. Договорняк с янки или бабки от озабоченцев.
показать весь комментарий
19.03.2026 21:04 Ответить
Завершити війну в Україні взмозі лише стінки гробу Путіна. А переговори ніяк не можуть зупинити Путіна.
показать весь комментарий
19.03.2026 21:08 Ответить
Тому шо "денег нет" .
показать весь комментарий
19.03.2026 21:10 Ответить
Кацапи вже його послали,а він знову без мила в очко путі лізе.Ну не готові кацапи зараз домовлятися.Тим паче бабло в країну за газ і нафту пішло непогано.Є за що наймати м'ясо.
показать весь комментарий
19.03.2026 21:13 Ответить
за-ї-бав.
показать весь комментарий
19.03.2026 21:14 Ответить
На *** ті переговори? Москалі далі наступають.
показать весь комментарий
19.03.2026 21:21 Ответить
анонсуй не анонсуй всерівно отримаєш ***
показать весь комментарий
19.03.2026 21:26 Ответить
Переговори мають відбуватись за припинення вогню на фронті. Інакше це фарс і розводняк. Вже рік тривають переговори - стало краще за рік??? Без припинення вогню - це розводняк.
показать весь комментарий
19.03.2026 21:35 Ответить
так а толку мусолить если тот кусок бамбасса отдавать не хотят, а русня без него не идёт не сделку. Санкций новых нет, только снимают, оружия типа томагавков не дают и лендлиза(и то не выход ибо тогда Китай залетит и фул мобилизация Ваньков) О чем они там общаются? уже и так понятно что воевать будем еще года 1.5-2 пока не выгребут последние ресурсы мобилизационные и общества. Весь этот п****ь ни о чем
показать весь комментарий
19.03.2026 21:54 Ответить
А що далі, як вигребуть всіх хворих? Силовики з відставниками і офіцерами підуть воювати чи депутати? Щось вже не дуже віриться.
А пріоритети влада розставила саме так.
показать весь комментарий
19.03.2026 21:58 Ответить
 
 