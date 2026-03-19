Зеленский анонсировал возобновление переговоров о завершении войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по прекращению войны России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем видеообращении главы государства.

По словам президента, украинская сторона получила сигналы от США о готовности продолжить работу в рамках уже существующих форматов переговоров. Речь идет об активизации дипломатических усилий после определенной паузы.

Возобновление переговорного процесса

Зеленский подчеркнул, что задержка в переговорах была временной и ее необходимо завершать. Украина, по его словам, настроена на предметный диалог с партнерами.

"Переговорная пауза была, пора ее завершать. И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными", — отметил президент.

Он добавил, что ключевой задачей является достижение результатов, которые будут способствовать прекращению войны и укреплению безопасности.

Подготовка к встрече в США

Президент также сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.

По словам Зеленского, предстоящие консультации должны стать шагом к согласованию дальнейших действий в рамках международной координации. Украинская сторона рассчитывает на конструктивный диалог и поддержку партнеров.

Ранее Зеленский предупредил об основных угрозах, которые могут усилить позицию России на переговорах о завершении войны против Украины.

Президент Украины указал на несколько аспектов, которые могут повлиять на позицию России:

Активное использование ракет ПВО на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива : Россия может считать, что Украина столкнется с дефицитом таких ракет.

: Россия может считать, что Украина столкнется с дефицитом таких ракет. 20-й пакет санкций ЕС . Пакет санкций против России, который находится в тупике, мог бы продолжить давление на Кремль и заставить его двигаться к реальному миру.

. Пакет санкций против России, который находится в тупике, мог бы продолжить давление на Кремль и заставить его двигаться к реальному миру. Смягчение санкций США против России: Соединенные Штаты ослабили некоторые санкции, что позволяет Москве получать значительные средства для финансирования военных нужд.

