Турция готова принять переговоры Украины и России
Турция заявила о готовности организовать новый раунд переговоров между Украиной и Россией.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции, информирует Цензор.НЕТ.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил ситуацию с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны уделили внимание рискам для безопасности, которые создает война, а также вопросам энергетической стабильности.
Турция предлагает площадку для переговоров
Анкара подтвердила готовность выступить посредником и предоставить площадку для диалога между сторонами. В Турции считают, что дипломатические усилия остаются важными для снижения напряженности.
"Турция готова провести следующий раунд переговоров между РФ и Украиной", — заявил Фидан во время беседы.
В ведомстве подчеркнули, что война имеет негативные последствия не только для региона, но и для глобальной системы безопасности.
Контекст переговоров и предварительные договоренности
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке возможно перенесение трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России.
- Американская сторона предложила отложить встречу на следующую неделю.
- Президент Зеленский заявил, что перспективы мирного урегулирования войны в Украине есть.
Які попередження/погрози Туреччина висловить московитам за переслідування/репресії киримли з 2014-го року?
Яка реакція з боку Туреччини буде на заяви союзника московитів (Ірану) про погрози бити по території України (Крим - це Україна навіть за заявами Туреччини)?
Чи це про "Стамбул 2.0"? Дєрьмак вже готується? Умєров і так в Україну не повертається - йому все одно де ховатись (хоч в Туреччині, хоч в Океанії). Ну і решта "переговірної групи", яка була утворена Указом Президента і (здається) так і не була розформована...
то від кацапів міни пливуть,
то від іранців шахеди летять,
то від сирійців літак з рашистами збився...
ось і доводиться готелі під майданчики для діалогу здавати...
з Туреччини скоро всі Наташі емігрують