Туреччина готова прийняти переговори України та Росії
Туреччина заявила про готовність організувати новий раунд переговорів між Україною та Росією.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини, інформує Цензор.НЕТ.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан обговорив ситуацію з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим. Сторони приділили увагу безпековим ризикам, які створює війна, а також питанням енергетичної стабільності.
Туреччина пропонує майданчик для переговорів
Анкара підтвердила готовність виступити посередником і надати майданчик для діалогу між сторонами. У Туреччині вважають, що дипломатичні зусилля залишаються важливими для зниження напруженості.
"Туреччина готова провести наступний раунд переговорів між РФ та Україною", — заявив Фідан під час розмови.
У відомстві підкреслили, що війна має негативні наслідки не лише для регіону, а й для глобальної системи безпеки.
Контекст перемовин і попередні домовленості
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що через загострення ситуації на Близькому Сході можливе перенесення тристоронніх переговорів за участю США, України та Росії.
- Американська сторона запропонувала відкласти зустріч на наступний тиждень.
- Президент Зеленський заявив, що перспективи мирного врегулювання війни в Україні є.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль