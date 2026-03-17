Туреччина готова прийняти переговори України та Росії

Туреччина заявила про готовність організувати новий раунд переговорів між Україною та Росією.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини, інформує Цензор.НЕТ.

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан обговорив ситуацію з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим. Сторони приділили увагу безпековим ризикам, які створює війна, а також питанням енергетичної стабільності.

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Туреччина пропонує майданчик для переговорів

Анкара підтвердила готовність виступити посередником і надати майданчик для діалогу між сторонами. У Туреччині вважають, що дипломатичні зусилля залишаються важливими для зниження напруженості.

"Туреччина готова провести наступний раунд переговорів між РФ та Україною", — заявив Фідан під час розмови.

У відомстві підкреслили, що війна має негативні наслідки не лише для регіону, а й для глобальної системи безпеки.

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