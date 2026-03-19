Зеленський анонсував відновлення переговорів щодо завершення війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави.

За словами президента, українська сторона отримала сигнали від США про готовність продовжити роботу в межах уже наявних форматів перемовин. Наразі йдеться про активізацію дипломатичних зусиль після певної паузи.

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Відновлення переговорного процесу

Зеленський наголосив, що затримка у переговорах була тимчасовою і її необхідно завершувати. Україна, за його словами, налаштована на предметний діалог із партнерами.

"Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними", — зазначив президент.

Він додав, що ключовим завданням є досягнення результатів, які сприятимуть припиненню війни та зміцненню безпеки.

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Підготовка до зустрічі у США

Президент також повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.

За словами Зеленського, майбутні консультації мають стати кроком до узгодження подальших дій у межах міжнародної координації. Українська сторона розраховує на конструктивний діалог і підтримку партнерів.

Раніше Зеленський попередив про основні загрози, які можуть посилити позицію Росії на переговорах про завершення війни проти України.

Президент України вказав на кілька аспектів, які можуть вплинути на позицію Росії:

Активне використання ракет ППО на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки : Росія може вважати, що Україна зіткнеться з дефіцитом таких ракет.

: Росія може вважати, що Україна зіткнеться з дефіцитом таких ракет. 20-й пакет санкцій ЄС . Пакет санкцій проти Росії, який у глухому куті, міг би продовжити тиск на Кремль та змусити його рухатись до реального миру.

. Пакет санкцій проти Росії, який у глухому куті, міг би продовжити тиск на Кремль та змусити його рухатись до реального миру. Пом’якшення санкцій США проти Росії: Сполучені Штати послабили деякі санкції, що дозволяє Москві отримувати значні кошти для фінансування військових потреб.

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