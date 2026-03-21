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Новини Мирні перемовини
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Віткофф про зустріч з українською делегацією: Обговорювали питання, що залишилися для наближення мирної угоди

Віткофф: Делегації США та України провели у Флориді конструктивні переговори

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що делегації США і України провели у Флориді "конструктивні" зустрічі. Обговорення були зосереджені на "звуженні та врегулюванні питань, що залишилися для наближення до всеосяжної мирної угоди". 

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні у Флориді делегації США та України провели конструктивні зустрічі в межах триваючих посередницьких зусиль. Обговорення були зосереджені на звуженні та врегулюванні питань, що залишилися для наближення до всеосяжної мирної угоди", - розповів Віткофф.

До складу американської делегації, крім Віткоффа, увійшли радник президента США Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум та старший радник з питань політики Державного департаменту США Кріс Карран.

"Ми вітаємо продовження зусиль, спрямованих на врегулювання невирішених питань, визнаючи їх важливість для загальної глобальної стабільності, та дякуємо президенту США за його постійне лідерство у просуванні цих зусиль", - додав спецпредставник Трампа.

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Що передувало

  • Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Він повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.
  • Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не братиме участі в переговорах між Україною та США у Сполучених Штатах, запланованих на 21 березня.
  • Згодом ЗМІ повідомили, що

    Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

    Зі сторони США буде присутній спецпредставник президента США Стів Віткофф.

  • Президент Володимир Зеленський повідомляв, що українська 

    делегація в неділю продовжить переговори з представниками США.

Читайте також: Українська делегація в неділю продовжить переговори з представниками США, - Зеленський

Автор: 

перемовини (3840) США (26855) Віткофф Стів (321)
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Топ коментарі
+10
Пустопорожня х...я, аби було
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21.03.2026 22:11 Відповісти
+5
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22.03.2026 01:45 Відповісти
+3
взагалі, до вітькова можна одного агрохімію відправляти. користі від них однаково, хай злягаються серед лунок на травичці
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21.03.2026 22:16 Відповісти

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