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Українська делегація прибула до Маямі для переговорів зі США

Українська делегація прибула до Маямі для переговорів з Віткоффом і Кушнером

Українська делегація прибула до Маямі (штат Флорида, США), де в суботу, 21 березня,  відбудуться двосторонні переговори з представниками американської сторони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

Склад української делегації

До складу делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, а також голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Хто представляє США

Американську сторону на переговорах представлятимуть спецпосланець Білого дому Стів Віткофф та радник і зять президента США Джаред Кушнер.

Очікується, що сторони обговорять двосторонню співпрацю та актуальні питання безпеки й міжнародної підтримки.

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Автор: 

Буданов Кирило (637) Кушнер Джаред (75) Умєров Рустем (904) Віткофф Стів (321)
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Топ коментарі
+39
Треба нащву правильну писати "Умеров знов вдома і поруч з сім'єю. Маямі радісно вітає його вдома."
Все інше ху...я на пальмовій олії.
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21.03.2026 08:33 Відповісти
+33
Тільки гроші на вітер...
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21.03.2026 08:23 Відповісти
+30
КЛОУНИ
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21.03.2026 08:24 Відповісти

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