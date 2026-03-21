Українська делегація прибула до Маямі для переговорів зі США

Українська делегація прибула до Маямі (штат Флорида, США), де в суботу, 21 березня, відбудуться двосторонні переговори з представниками американської сторони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

Склад української делегації

До складу делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, а також голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Хто представляє США

Американську сторону на переговорах представлятимуть спецпосланець Білого дому Стів Віткофф та радник і зять президента США Джаред Кушнер.

Очікується, що сторони обговорять двосторонню співпрацю та актуальні питання безпеки й міжнародної підтримки.

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