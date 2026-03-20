До США їде політична частина переговорних груп: військова - вже погодила свої питання, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому військова група не долучиться до переговорів у США у суботу, 21 березня.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, Зеленський повідомив, що до Сполучених Штатів поїхала лише політична частина переговорної групи, оскільки військові змогли досягти прогресу у своїй частині.

"У нас був прогрес у тристоронньому засіданні, саме у військовому форматі. Три сторони, в принципі, погодили, як моніторити припинення вогню, коли буде політична воля. Політичної волі поки що немає, саме тому в дорозі політична підгрупа. Вони будуть розмовляти з американською стороною", – розповів президент.

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Росіяни не хочуть їхати до США

Також Зеленський додав, що росіяни не хочуть приїжджати до США.

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