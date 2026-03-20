До США їде політична частина переговорних груп: військова - вже погодила свої питання, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому військова група не долучиться до переговорів у США у суботу, 21 березня.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, Зеленський повідомив, що до Сполучених Штатів поїхала лише політична частина переговорної групи, оскільки військові змогли досягти прогресу у своїй частині.
"У нас був прогрес у тристоронньому засіданні, саме у військовому форматі. Три сторони, в принципі, погодили, як моніторити припинення вогню, коли буде політична воля. Політичної волі поки що немає, саме тому в дорозі політична підгрупа. Вони будуть розмовляти з американською стороною", – розповів президент.
Росіяни не хочуть їхати до США
Також Зеленський додав, що росіяни не хочуть приїжджати до США.
Що пепредувало
- Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Він повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не братиме участі в переговорах між Україною та США у Сполучених Штатах, запланованих на 21 березня.
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