В США едет политическая часть переговорных групп: военная - уже согласовала свои вопросы, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему военная делегация не примет участия в переговорах в США в субботу, 21 марта.
Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, Зеленский сообщил, что в Соединенные Штаты отправилась только политическая часть переговорной группы, поскольку военные смогли достичь прогресса в своей части.
"У нас был прогресс на трехстороннем заседании, именно в военном формате. Три стороны, в принципе, согласовали, как контролировать прекращение огня, когда появится политическая воля. Политической воли пока нет, именно поэтому в пути находится политическая подгруппа. Они будут вести переговоры с американской стороной", – рассказал президент.
Россияне не хотят ехать в США
Также Зеленский добавил, что россияне не хотят приезжать в США.
Что предшествовало
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
