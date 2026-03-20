В США едет политическая часть переговорных групп: военная - уже согласовала свои вопросы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему военная делегация не примет участия в переговорах в США в субботу, 21 марта.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Что известно

Так, Зеленский сообщил, что в Соединенные Штаты отправилась только политическая часть переговорной группы, поскольку военные смогли достичь прогресса в своей части.

"У нас был прогресс на трехстороннем заседании, именно в военном формате. Три стороны, в принципе, согласовали, как контролировать прекращение огня, когда появится политическая воля. Политической воли пока нет, именно поэтому в пути находится политическая подгруппа. Они будут вести переговоры с американской стороной", – рассказал президент.

Россияне не хотят ехать в США

Также Зеленский добавил, что россияне не хотят приезжать в США.

