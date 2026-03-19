РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9401 посетитель онлайн
Новости Мирные переговоры
694 21

Россия не должна чувствовать усиление своей позиции на мирных переговорах, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский предупредил об основных угрозах, которые могут усилить позицию России на переговорах о прекращении войны против Украины.

Об этом глава государства сообщил в онлайн-обращении к участникам заседания Европейского Совета, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, последние несколько дней Украина получала сигналы от американской стороны о возможном возобновлении переговоров с Россией в ближайшее время. Он выразил обеспокоенность тем, с каким настроем россияне придут на эти переговоры.

Угрозы от усиления позиции РФ

"От нас всех зависит, чтобы россияне не пришли на эти переговоры с ощущением, что их позиция значительно укрепилась. И не только из-за ситуации вокруг Ирана, которая вызывает рост мировых цен на нефть", — подчеркнул он.

Президент Украины указал на несколько аспектов, которые могут повлиять на позицию России:

  • Активное использование ракет ПВО на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива: Россия может считать, что Украина столкнется с дефицитом таких ракет.
  • 20-й пакет санкций ЕС. Пакет санкций против России, который находится в тупике, мог бы продолжить давление на Кремль и заставить его двигаться к реальному миру.
  • Смягчение санкций США против России: Соединенные Штаты ослабили некоторые санкции, что позволяет Москве получать значительные средства для финансирования военных нужд.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на финансовую ситуацию, отметив, что уже третий месяц подряд не работает важный пакет поддержки для Украины от Европы на сумму 90 миллиардов евро, который должен действовать в 2026-2027 годах.

"Это для нас критически важно. Это ресурс для защиты жизней", — сказал Зеленский, добавив, что даже сейчас нельзя точно сказать, будет ли этот пакет поддержки от ЕС разблокирован.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (23713) переговоры (5649) США (28879) переговоры с Россией (1441)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
хммм......
ти ж особисто, зупинив всі весняні наступи!
ти ж особисто, відправив українців на війну хєр знає куди.
твій бойфренд голлівудську зірку на фронт звозив.
королю айпад впарив.
на кориду сходив.

то, звідки у підарів харошеє настроєніє?
показать весь комментарий
19.03.2026 17:41 Ответить
В останні тижні відчувається тільки посилення потужності від одного хрипатого ухилянта який ще щось з себе строїть...
показать весь комментарий
19.03.2026 17:53 Ответить
Які нах%й переговори??? 😡😡😡
показать весь комментарий
19.03.2026 17:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хммм......
ти ж особисто, зупинив всі весняні наступи!
ти ж особисто, відправив українців на війну хєр знає куди.
твій бойфренд голлівудську зірку на фронт звозив.
королю айпад впарив.
на кориду сходив.

то, звідки у підарів харошеє настроєніє?
показать весь комментарий
19.03.2026 17:41 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2026 18:02 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2026 18:07 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2026 18:13 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2026 18:11 Ответить
Які нах%й переговори??? 😡😡😡
показать весь комментарий
19.03.2026 17:46 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2026 18:01 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2026 18:08 Ответить
Старанно створюється картинка рівноправного союзництва. От мовляв ми разом обговорюємо, приймаємо рішення. А по факту пакуй і не лізь не в своє діло)
показать весь комментарий
19.03.2026 17:46 Ответить
Свавілля при проходженні ВЛК, знов знущання з хворих людей.
https://www.facebook.com/watch/?v=1335379098647022

ТЦКшники знову вбили людину!
https://www.youtube.com/watch?v=abvShZGdV9o
Чоловік помер після побиття в ТЦК.
https://www.instagram.com/p/DV_sKpKDIRl/
ТЦКшники знов відлупцювали ветерана, тепер в Одесі.
https://www.instagram.com/reel/DWDbtZwIMrC/

При цьому не воюють заброньовані всі силовики, молоді відставники пенсіонери в 43, муніципальна охорона заряджає телефони, охоронці дуп охоронять дупи і стоять під кожним деревом, офіцери кажуть, що можуть тільки командувати, якби в Чорнобиль сказали, ннехай пісок грібуть салаги, то сиділи б.. Бики в тилових частинах ріжуться в карти чи просто числяться...

І як це все нас посилить?
показать весь комментарий
19.03.2026 17:48 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2026 18:15 Ответить
В останні тижні відчувається тільки посилення потужності від одного хрипатого ухилянта який ще щось з себе строїть...
показать весь комментарий
19.03.2026 17:53 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2026 17:54 Ответить
Президент Володимир Зеленський попередив про основні загрози,...

Джерело: https://censor.net/ua/n3606130.

С-ко, дякуючи мудрому народу, сьомий рік нас вже теліпає в цьому абсурдному перфомансі: Зегевара підкреслила, Зегевара зібрала ставку, Зегевара попередила, Зегевара надувала щоки, щось там белькотіла, Зегевара в пінжаку, Зегевара без пінжака, Зегевара робить селфі, Зегевара полемізує, Зегевара критикує, Зегевара шуткує...

Іноді у мене не вкладається в голові, як можна було повірити, що з цим ********* тарганом нас очікує щось путнє...
показать весь комментарий
19.03.2026 17:57 Ответить
Так, ЛІДОРУ, Мацковія не має посилити свої позиції на перемовинах , але ж в України є Курщина на обмін ... чи вже нема? А куди тоді вона поділась , бо пересічних запевняли, що наступ на Курщину то є Великий Стратегічний Успіх Верховного Головнокомандуючого?!
показать весь комментарий
19.03.2026 18:01 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2026 18:17 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2026 18:28 Ответить
А що сталося, що Лідор нити починає? Спочатку прої* напад росіян незважаючи на попередження, а тепер прої* кращі нагоди для перемовин незважаючи на попередження. Українці як ті вірмени, постійно ображені, і постійно воду возять, але мабуть і вірмени розумніші у підсумку
показать весь комментарий
19.03.2026 18:49 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2026 18:51 Ответить
після оманського збіговиська"зезрадник", мабуть за "Юдині срібняки", особисто вручив 3,14дерації "посилення" ,які куйло використовує в нинішніх і буде використовувати в майбутніх переговорах
показать весь комментарий
19.03.2026 18:56 Ответить
 
 