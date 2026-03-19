Россия не должна чувствовать усиление своей позиции на мирных переговорах, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский предупредил об основных угрозах, которые могут усилить позицию России на переговорах о прекращении войны против Украины.
Об этом глава государства сообщил в онлайн-обращении к участникам заседания Европейского Совета, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, последние несколько дней Украина получала сигналы от американской стороны о возможном возобновлении переговоров с Россией в ближайшее время. Он выразил обеспокоенность тем, с каким настроем россияне придут на эти переговоры.
Угрозы от усиления позиции РФ
"От нас всех зависит, чтобы россияне не пришли на эти переговоры с ощущением, что их позиция значительно укрепилась. И не только из-за ситуации вокруг Ирана, которая вызывает рост мировых цен на нефть", — подчеркнул он.
Президент Украины указал на несколько аспектов, которые могут повлиять на позицию России:
- Активное использование ракет ПВО на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива: Россия может считать, что Украина столкнется с дефицитом таких ракет.
- 20-й пакет санкций ЕС. Пакет санкций против России, который находится в тупике, мог бы продолжить давление на Кремль и заставить его двигаться к реальному миру.
- Смягчение санкций США против России: Соединенные Штаты ослабили некоторые санкции, что позволяет Москве получать значительные средства для финансирования военных нужд.
Кроме того, Зеленский обратил внимание на финансовую ситуацию, отметив, что уже третий месяц подряд не работает важный пакет поддержки для Украины от Европы на сумму 90 миллиардов евро, который должен действовать в 2026-2027 годах.
"Это для нас критически важно. Это ресурс для защиты жизней", — сказал Зеленский, добавив, что даже сейчас нельзя точно сказать, будет ли этот пакет поддержки от ЕС разблокирован.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский заявлял, что перспективы мирного урегулирования войны в Украине есть и нашей делегации нужно встретиться с американцами.
- Он также убежден, что возвращение Мединского к переговорам показывает отношение РФ и сигнализирует США, кто именно затягивает процесс.
ТЦКшники знову вбили людину!
https://www.youtube.com/watch?v=abvShZGdV9o
Чоловік помер після побиття в ТЦК.
https://www.instagram.com/p/DV_sKpKDIRl/
ТЦКшники знов відлупцювали ветерана, тепер в Одесі.
https://www.instagram.com/reel/DWDbtZwIMrC/
При цьому не воюють заброньовані всі силовики, молоді відставники пенсіонери в 43, муніципальна охорона заряджає телефони, охоронці дуп охоронять дупи і стоять під кожним деревом, офіцери кажуть, що можуть тільки командувати, якби в Чорнобиль сказали, ннехай пісок грібуть салаги, то сиділи б.. Бики в тилових частинах ріжуться в карти чи просто числяться...
І як це все нас посилить?
Джерело: https://censor.net/ua/n3606130.
