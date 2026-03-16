Переговоры с РФ об Украине должны вестись с позиции силы, - Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал ЕС подходить к переговорам с Россией по поводу войны в Украине с позиции силы, включая поддержку Украины и замороженные активы РФ.

"Еще раз: если мы хотим вступить в контакт с РФ, особенно в рамках сложных переговоров, таких как переговоры о прекращении этой войны, нам нужно подходить к этому с позиции силы, а не слабости", — заявил министр.

По его мнению, переговоры нельзя начинать с признания слабости или отсутствия стратегических рычагов у Европы.

"Я знаю, что нам скажут россияне. Мы знаем их требования, которые тянутся еще с 2021 года, и они будут касаться не только Украины, но и нас — включая вопрос развертывания сил. Итак, нам нужно собраться с силами", — заявил Будрис.

Под этим он подразумевает долгосрочную финансовую поддержку Украины, ускорение процесса вступления Украины в ЕС, а также замороженные активы РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нормализация отношений с Россией будет сигнализировать о слабости, - глава МИД Бельгии Прево

"Нам не стоит забывать, что этот вопрос все еще не решен. Да, мы перекрыли вопрос кредитом на 90 млрд, но об этом нужно говорить. Итак, если у нас в руках есть эти инструменты, если есть палка, тогда мы можем добиться положительного результата с РФ, но не сейчас", - заявил министр.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков нецензурно ответил на предложение Франции привлечь Европу к мирным переговорам по завершению войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп теряет интерес к переговорам по Украине, внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке, - FT