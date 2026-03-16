Переговори з РФ про Україну мають вестися з позиції сили, - Будріс
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав ЄС підходити до переговорів із Росією щодо війни в Україні з позиції сили, включно з підтримкою України та замороженими активами РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Ще раз: якщо ми хочемо залучитися до контакту з РФ, особливо в рамках важких переговорів, таких які йдуть про припинення цієї війни, нам треба підходити до цього з позиції сили, а не слабкості", - заявив міністр.
На його думку, переговори не можна починати з визнання слабкості чи відсутності стратегічних важелів у Європи.
"Я знаю, що росіяни нам скажуть. Ми знаємо їхні вимоги, які тягнуться ще з 2021 року, і вони стосуватимуться не лише України, але й нас - включаючи питання розгортання сил. Отже, нам треба зібратися з силами", - заявив Будріс.
Під цим він розуміє довготривалу фінансову підтримку України, пришвидшення процесу вступу України в ЄС, а також заморожені активи РФ.
"Нам не варто забувати, що це питання все ще не вирішене. Так, ми перекрили питання кредитом на 90 млрд, але про це треба говорити. Отже, якщо у нас в руках є ці інструменти, якщо є палиця, тоді ми можемо мати позитивний результат із РФ, але не зараз", - заявив міністр.
Що відомо?
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков нецензурно відповів на пропозицію Франції долучити Європу до мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.
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