Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав ЄС підходити до переговорів із Росією щодо війни в Україні з позиції сили, включно з підтримкою України та замороженими активами РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"Ще раз: якщо ми хочемо залучитися до контакту з РФ, особливо в рамках важких переговорів, таких які йдуть про припинення цієї війни, нам треба підходити до цього з позиції сили, а не слабкості", - заявив міністр.

На його думку, переговори не можна починати з визнання слабкості чи відсутності стратегічних важелів у Європи.

"Я знаю, що росіяни нам скажуть. Ми знаємо їхні вимоги, які тягнуться ще з 2021 року, і вони стосуватимуться не лише України, але й нас - включаючи питання розгортання сил. Отже, нам треба зібратися з силами", - заявив Будріс.

Під цим він розуміє довготривалу фінансову підтримку України, пришвидшення процесу вступу України в ЄС, а також заморожені активи РФ.

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"Нам не варто забувати, що це питання все ще не вирішене. Так, ми перекрили питання кредитом на 90 млрд, але про це треба говорити. Отже, якщо у нас в руках є ці інструменти, якщо є палиця, тоді ми можемо мати позитивний результат із РФ, але не зараз", - заявив міністр.

Що відомо?

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков нецензурно відповів на пропозицію Франції долучити Європу до мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

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