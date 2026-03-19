Росія не повинна відчувати посилення своєї позиції на мирних переговорах, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський попередив про основні загрози, які можуть посилити позицію Росії на переговорах про завершення війни проти України.

Про це глава держави повідомив в онлайн зверненні до учасників засідання Європейської Ради, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, останні кілька днів Україна отримувала сигнали від американської сторони про можливе поновлення переговорів з Росією найближчим часом. Він висловив занепокоєння щодо того, з яким настроєм росіяни прийдуть на ці переговори.

Загрози від посилення позиції РФ

"Від нас усіх залежить, щоб росіяни не прийшли на ці переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилася. І не тільки через ситуацію навколо Ірану, яка спричиняє зростання світових цін на нафту", - наголосив він.

Президент України вказав на кілька аспектів, які можуть вплинути на позицію Росії:

Активне використання ракет ППО на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки : Росія може вважати, що Україна зіткнеться з дефіцитом таких ракет.

: Росія може вважати, що Україна зіткнеться з дефіцитом таких ракет. 20-й пакет санкцій ЄС . Пакет санкцій проти Росії, який у глухому куті, міг би продовжити тиск на Кремль та змусити його рухатись до реального миру.

. Пакет санкцій проти Росії, який у глухому куті, міг би продовжити тиск на Кремль та змусити його рухатись до реального миру. Пом’якшення санкцій США проти Росії: Сполучені Штати послабили деякі санкції, що дозволяє Москві отримувати значні кошти для фінансування військових потреб.

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Окрім того, Зеленський звернув увагу на фінансову ситуацію, зазначивши, що вже третій місяць поспіль не працює важливий пакет підтримки для України від Європи на суму 90 мільярдів євро, який має діяти у 2026-2027 роках.

"Це для нас критично важливо. Це ресурс для захисту життів", - сказав Зеленський, додавши, що навіть зараз не можна точно сказати, чи буде цей пакет підтримки від ЄС розблоковано.

Що передувало?

Раніше Зеленський заявляв, що перспективи мирного врегулювання війни в Україні є і нашій делегації потрібно зустрітися з американцями.

Він також переконаний, що повернення Мединського до переговорів показує ставлення РФ і сигналізує США, хто саме затягує процес.

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