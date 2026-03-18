Зеленський заявив про "недобрі передчуття" щодо мирних перемовин: Трамп зосереджений на Ірані
Президент Володимир Зеленський заявив, що має тривожні очікування щодо можливих мирних перемовин із Росією. За його словами, це пов’язано з тим, що Сполучені Штати змістили свою увагу з України на конфлікт в Ірані.
Про це він розповів у бесіді з журналісткою ВВС під час візиту до Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, президент зазначив, що через конфлікт на Близькому Сході мирні переговори затягуються.
Тристоронні зустрічі постійно відкладаються
"У мене дуже недобрі передчуття щодо впливу цієї війни на ситуацію в Україні. Фокус уваги Америки на Близькому Сході більший, аніж на Україні, на жаль. Тому ви бачите, що наші дипломатичні зустрічі, тристоронні зустрічі постійно відкладаються. А причина одна - війна в Ірані", - сказав Зеленський.
Однак він додав, що попри масштабні геополітичні зміни учасники переговорів спілкуються між собою щодня.
"Президент Трамп зосереджений на Ірані. Переговорні групи розмовляють між собою. Наша група розмовляє з американською стороною щодня. Я знаю, що американці теж розмовляють із росіянами щодня", - підкреслив президент.
РФ відмовляється від зустрічей у США
Український лідер також зазначив, що США через війну в Ірані пропонують проведення переговорів щодо України на своїй території, і Київ згоден на це, однак РФ категорично проти говорити в Штатах.
"Американська сторона через цю війну в Ірані сказала, що готова прийняти обидві сторони в Америці. Ми підтвердили свою участь, але росіяни проти зустрічі у Сполучених Штатах Америки. Тому ми поки що намагаємося фокусуватися на Америці, пропонуючи дату та місце. Україна підтримає будь-яку дату та будь-яке місце, але точно не в Росії", - сказав Зеленський.
Небезпека розколу в НАТО
Відповідаючи на запитання, чи зробили дії президента США Дональда Трампа світ більш небезпечним, він заявив:
"Я не матиму справедливої відповіді на це. Я намагаюся говорити об'єктивно, а не суб'єктивно. Тому я вважаю, що будь-який розкол у НАТО послабить обидві сторони", - підсумував президент.
Що передувало?
Раніше Зеленський заявляв, що перспективи мирного врегулювання війни в Україні є і нашій делегації потрібно зустрітися з американцями.
Він також переконаний, що повернення Мединського до переговорів показує ставлення РФ і сигналізує США, хто саме затягує процес.
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