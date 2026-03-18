Зеленский заявил о "нехороших предчувствиях" относительно мирных переговоров: Трамп сосредоточен на Иране

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что испытывает тревогу в связи с возможными мирными переговорами с Россией. По его словам, это связано с тем, что Соединенные Штаты перенесли свое внимание с Украины на конфликт в Иране.

Об этом он рассказал в беседе с журналисткой BBC во время визита в Великобританию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, президент отметил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке мирные переговоры затягиваются.

Трехсторонние встречи постоянно откладываются

"У меня очень плохие предчувствия относительно влияния этой войны на ситуацию в Украине. Фокус внимания Америки на Ближнем Востоке больше, чем на Украине, к сожалению. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране", — сказал Зеленский.

Однако он добавил, что, несмотря на масштабные геополитические изменения, участники переговоров общаются между собой ежедневно.

"Президент Трамп сосредоточен на Иране. Переговорные группы общаются между собой. Наша группа общается с американской стороной ежедневно. Я знаю, что американцы тоже общаются с россиянами ежедневно", - подчеркнул президент.

Читайте также: Переговоры с РФ об Украине должны вестись с позиции силы, - Будрис

РФ отказывается от встреч в США

Украинский лидер также отметил, что США из-за войны в Иране предлагают проведение переговоров по Украине на своей территории, и Киев согласен на это, однако РФ категорически против переговоров в Штатах.

"Американская сторона из-за этой войны в Иране заявила, что готова принять обе стороны в Америке. Мы подтвердили свое участие, но россияне против встречи в Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы пока пытаемся сосредоточиться на Америке, предлагая дату и место. Украина поддержит любую дату и любое место, но точно не в России", — сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп теряет интерес к переговорам по Украине, внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке, - FT

Опасность раскола в НАТО

Отвечая на вопрос, сделали ли действия президента США Дональда Трампа мир более опасным, он заявил:

"У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Я стараюсь говорить объективно, а не субъективно. Поэтому я считаю, что любой раскол в НАТО ослабит обе стороны", — подытожил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ушаков ответил на предложение об участии Европы в мирных переговорах: "Мы не хотим, идите на х#й"

Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявлял, что перспективы мирного урегулирования войны в Украине есть и нашей делегации нужно встретиться с американцами.

Он также убежден, что возвращение Мединского к переговорам показывает отношение РФ и сигнализирует США, кто именно затягивает процесс.

Зеленский Владимир Иран переговоры Трамп Дональд
+10
Як ти вже всім набрид і маячню що ти несеш разом з Трампом.
18.03.2026 06:40 Ответить
Це ж твоя мрія - пожиттєвий президент. Тільки за що це нам?
18.03.2026 06:49 Ответить
Тут діло не тільки в Ірані, імбіцильне , брехливе ти лайно, а в тобі. Гнида яку усі презирають
18.03.2026 07:12 Ответить
Містер очевидність мля... муйло зелене
18.03.2026 06:29 Ответить
А ти і йому подаруй планшет...
18.03.2026 06:34 Ответить
сходи до бабки
18.03.2026 06:34 Ответить
Йому не допоможе, воно не хрещене
18.03.2026 07:40 Ответить
18.03.2026 06:40 Ответить
18.03.2026 06:49 Ответить
пожитевий - це ключове слово в його долі
18.03.2026 07:42 Ответить
За те що любите поржать. На більше мозку не хватає
18.03.2026 08:47 Ответить
На нари мудака обкуреного! Там зявляться кращі передчуття.
18.03.2026 07:07 Ответить
18.03.2026 07:12 Ответить
Ты уже насмотрелся }{уйлу в глаза "в поисках там мира" и сдал 20% Украины. Нахер с пляжа.
18.03.2026 07:25 Ответить
А де пане президент ваше передчуття було у лютому 2022 руку.
Всесвітньо відомий майстер "пройобів", щось каже про свою здатність прогнозування і вчить професійних політиків геополітики.
18.03.2026 07:39 Ответить
Тоді у нього було передчуття травневих шашликів.
18.03.2026 08:26 Ответить
Мама Ріма його в дитинстві не догодувала.
Згадую його пресуху у Фуд Корді
Жер і говорив , навіть язика не примусив.
18.03.2026 08:34 Ответить
А ті перемовини були взагалі? Я маю на увазі справжні, конструктивні, а не вистава для Донні
18.03.2026 08:05 Ответить
нет конечно,но говорить для лохопедов которые на 5 год войны даже разбираються не то что в переговорах а даже не могут различить звук прилета от збития надо.
18.03.2026 08:29 Ответить
ЗЕлупня, у мене було дуже погане передчуття коли ти поліз в презоденти.
18.03.2026 08:56 Ответить
 
 