Зеленский заявил о "нехороших предчувствиях" относительно мирных переговоров: Трамп сосредоточен на Иране

Президент Владимир Зеленский заявил, что испытывает тревогу в связи с возможными мирными переговорами с Россией. По его словам, это связано с тем, что Соединенные Штаты перенесли свое внимание с Украины на конфликт в Иране.

Об этом он рассказал в беседе с журналисткой BBC во время визита в Великобританию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, президент отметил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке мирные переговоры затягиваются.

Трехсторонние встречи постоянно откладываются

"У меня очень плохие предчувствия относительно влияния этой войны на ситуацию в Украине. Фокус внимания Америки на Ближнем Востоке больше, чем на Украине, к сожалению. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране", — сказал Зеленский.

Однако он добавил, что, несмотря на масштабные геополитические изменения, участники переговоров общаются между собой ежедневно.

"Президент Трамп сосредоточен на Иране. Переговорные группы общаются между собой. Наша группа общается с американской стороной ежедневно. Я знаю, что американцы тоже общаются с россиянами ежедневно", - подчеркнул президент.

РФ отказывается от встреч в США

Украинский лидер также отметил, что США из-за войны в Иране предлагают проведение переговоров по Украине на своей территории, и Киев согласен на это, однако РФ категорически против переговоров в Штатах.

"Американская сторона из-за этой войны в Иране заявила, что готова принять обе стороны в Америке. Мы подтвердили свое участие, но россияне против встречи в Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы пока пытаемся сосредоточиться на Америке, предлагая дату и место. Украина поддержит любую дату и любое место, но точно не в России", — сказал Зеленский.

Опасность раскола в НАТО

Отвечая на вопрос, сделали ли действия президента США Дональда Трампа мир более опасным, он заявил:

"У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Я стараюсь говорить объективно, а не субъективно. Поэтому я считаю, что любой раскол в НАТО ослабит обе стороны", — подытожил президент.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявлял, что перспективы мирного урегулирования войны в Украине есть и нашей делегации нужно встретиться с американцами.

Он также убежден, что возвращение Мединского к переговорам показывает отношение РФ и сигнализирует США, кто именно затягивает процесс.