71% украинцев не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Верят ли украинцы в эффективность мирных переговоров: опрос

Подавляющее большинство граждан Украины не верят в то, что ведущиеся в настоящее время переговоры приведут к миру.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, 71% респондентов не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру, 25% - верят.

Социологи отмечают, что с начала 2026 года никаких изменений по этому вопросу нет.

"Среди украинской общественности скептицизм относительно успеха нынешних миротворческих усилий является довольно кристаллизованным и устойчивым", - отметили в КМИС.

Также там напомнили, что в январе 2026 года задавали дополнительный открытый вопрос, почему не верят в успех переговоров.

"Большинство респондентов, которые не верили (52%), говорили о недоверии к России и отсутствии признаков того, что Россия готова остановить войну. Другие причины назывались реже: переговоры / война уже давно продолжаются, были разные переговоры и – без результата (14%), власть Украины делает недостаточно для этого (10%), не верят в обещания / поддержку Запада в деле поддержания мира (10%)", – добавили социологи.

Методология

Опрос проводился с 1 по 8 марта 2026 года. Всего опрошено 1003 человека.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Топ комментарии
У 2019 році 73% вірили що нада проста пєрєстать стрєлять, пагаваріть, сайтісь гдєта парєдінє, а 2026 скільки ж людей вже не вірять в переговори.
А що ж трапилося?
20.03.2026 15:20 Ответить
Тобто справа не у виборі 2019, а у відсутності ядерної зброї...Зєлєнскій ні прі чьом...
20.03.2026 15:16 Ответить
Важливо не те в що українці вірять, чи не вірять. Важливо те, чого вони хочуть.
20.03.2026 15:20 Ответить
Мир це Українська ядерна зброя. Це єдиний вихід щоб гарантувати майбутнє нашим дітям. Кожен хто проти - ворог України.
20.03.2026 15:13 Ответить
Тобто справа не у виборі 2019, а у відсутності ядерної зброї...Зєлєнскій ні прі чьом...
20.03.2026 15:16 Ответить
Всі президенти з кравчука до зеленського 'прічьом'. Але мова не про них зараз. Як на мене їм всім місце в тюрмі. Ну може окрім юща-слабака, на місці якого я б вбив свинюковича в 2005 році.
20.03.2026 15:29 Ответить
А вибір 2019, значить, ні на що не вплинув...?
20.03.2026 16:18 Ответить
20.03.2026 15:20 Ответить
Важливо не те в що українці вірять, чи не вірять. Важливо те, чого вони хочуть.
20.03.2026 15:20 Ответить
в буби є план - два плана!
руйнівники України зараз єю керують...
20.03.2026 15:24 Ответить
Які 71% геть усі не вірять окрім звісно маланського оп
20.03.2026 15:28 Ответить
До сталого миру приведе лише зникнення рузкіх як таких.

Справа в тому що їм чеше ВЕЛІЧІЕ - а "велічіе" вони розуміють як мародерити, гвалтувати, катувати, вбивати
20.03.2026 15:29 Ответить
71% українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру, - опитування КМІС тоді накуя КМІС втирає українському народу "туфту" про майже 70 процентів довіри до "зезедента" ????
20.03.2026 15:30 Ответить
 
 