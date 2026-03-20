71% украинцев не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Подавляющее большинство граждан Украины не верят в то, что ведущиеся в настоящее время переговоры приведут к миру.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, 71% респондентов не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру, 25% - верят.
Социологи отмечают, что с начала 2026 года никаких изменений по этому вопросу нет.
"Среди украинской общественности скептицизм относительно успеха нынешних миротворческих усилий является довольно кристаллизованным и устойчивым", - отметили в КМИС.
Также там напомнили, что в январе 2026 года задавали дополнительный открытый вопрос, почему не верят в успех переговоров.
"Большинство респондентов, которые не верили (52%), говорили о недоверии к России и отсутствии признаков того, что Россия готова остановить войну. Другие причины назывались реже: переговоры / война уже давно продолжаются, были разные переговоры и – без результата (14%), власть Украины делает недостаточно для этого (10%), не верят в обещания / поддержку Запада в деле поддержания мира (10%)", – добавили социологи.
Методология
Опрос проводился с 1 по 8 марта 2026 года. Всего опрошено 1003 человека.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.
А що ж трапилося?
руйнівники України зараз єю керують...
Справа в тому що їм чеше ВЕЛІЧІЕ - а "велічіе" вони розуміють як мародерити, гвалтувати, катувати, вбивати