71% українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Переважна більшість громадян України не вірять у те, що перемовини, які наразі тривають, приведуть до миру.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, 71% респондентів не вірить, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру. 25% - вірять.

Соціологи зазначають, що від початку 2026 року жодних змін щодо цього питання немає.

"Серед української громадськості скепсис щодо успіху нинішніх миротворних зусиль є доволі кристалізованим і сталим", - зазначили у КМІС.

Також там нагадали, що у січні 2026 року ставили додаткове відкрите запитання, чому не вірять в успіх перемовин.

"Більшість респондентів, які не вірили (52%), говорили про недовіру Росії і відсутність ознак, що Росія готова зупинити війну. Інші причини називалися рідше: перемовини / війна вже довго тривають, були різні перемовини і – без результату (14%), влада України робить недостатньо для цього (10%), не вірять у обіцянки / підтримку від Заходу з підтримки миру (10%)", - додали соціологи.

Читайте: Попри війну в Україні у чотири рази більше щасливих, ніж нещасних, – опитування

Методологія

Опитування проводилося із 1 по 8 березня 2026 року. Всього опитано 1003 особи.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Також читайте: Зеленський заявив про "недобрі передчуття" щодо мирних перемовин: Трамп зосереджений на Ірані