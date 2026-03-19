Попри війну в Україні у чотири рази більше щасливих, ніж нещасних, – опитування

Попри війну, втрати та постійний стрес, більшість українців продовжують вважати себе щасливими. За результатами соціологічного дослідження, частка таких людей у кілька разів перевищує кількість тих, хто почувається нещасним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

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Дані опитування свідчать, що 69% українців наприкінці 2025 року оцінюють себе як щасливих (37% – однозначно, ще 32% – скоріше так). Водночас лише 16% респондентів назвали себе нещасливими.

Таким чином, кількість щасливих громадян більш ніж у чотири рази перевищує частку тих, хто має протилежні відчуття.

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Подробиці

Разом із тим дослідження показало, що переважна більшість українців живе в умовах постійного стресу. У 2025 році 80% опитаних хоча б раз переживали серйозні стресові ситуації.

Найпоширенішими причинами стали:

– обстріли та бомбардування – їх пережили 36%

– тривала розлука з близькими – 21%

– втрата рідних – 20%

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Також серед важливих факторів називають проблеми зі здоров’ям: 13% перенесли хвороби або операції, ще 9% – тяжкі захворювання близьких.

Крім цього, українці повідомляли про психологічні труднощі: 15% відчували безпорадність, 11% – втрату довіри. Соціально-економічні виклики також залишаються актуальними: 10% втратили роботу, а 7% опинялися без засобів до існування.

Водночас 14% респондентів заявили, що взагалі не стикалися зі стресами. Соціологи пов’язують це із поступовою адаптацією суспільства до умов тривалої війни.

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Контекст

У КМІС зазначають, що попри складні обставини українці демонструють високий рівень життєстійкості.

Соціологи пояснюють це кількома факторами: зростанням згуртованості суспільства, посиленням взаємної підтримки, зменшенням регіональних відмінностей і підвищенням цінності держави.

Президент КМІС Володимир Паніотто наголошує, що рівень щастя не залежить лінійно від матеріального становища. Значну роль відіграють соціально-психологічні чинники, які частково компенсують наслідки війни.

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За його словами, навіть після чотирьох років повномасштабної війни українці зберігають оптимізм і здатність адаптуватися до нових умов.

Дослідження проводили з 26 листопада по 29 грудня 2025 року методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 1001 повнолітнього респондента на підконтрольних Україні територіях, включно з внутрішньо переміщеними особами.

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