Українці не вірять у державну пенсію та розраховують на облігації чи криптовалюти, ‒ опитування

Лише 16 % українців сподіваються жити на державну пенсію після завершення трудової діяльності.

Про це свідчать результати онлайн-опитування, яке провів "Мінфіну" у своєм телеграм-каналі, в якому взяли участь 1482 респонденти.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

На що покладають надії українці

Найбільш популярною відповіддю стали інвестиції в облігації, акції, фонди та криптоактиви ‒ на них розраховують 29 % учасників опитування. Це вказує на зростання інтересу до альтернативних фінансових інструментів та самостійного формування пенсійних заощаджень.

Ще 17 % респондентів планують забезпечувати себе в старості завдяки нерухомості, яку здаватимуть в оренду.

Водночас лише 3 % опитаних покладаються на недержавні пенсійні фонди, а 4 % ‒ на накопичувальне страхування життя.

22 % учасників обрали іронічну відповідь "цікавий та складний похід", що відображає значний рівень скептицизму щодо власних пенсійних перспектив.

9 % вказали інші джерела доходу.

"Результати опитування демонструють зміну фінансових настроїв: українці дедалі більше орієнтуються на самостійне інвестування та диверсифікацію джерел доходу, тоді як довіра до класичної солідарної пенсійної системи залишається обмеженою", ‒ зазначили у "Мінфіні".

Як повідомлялося, в Україні у березні відбудеться перерахунок пенсій для більшості отримувачів. За попередніми розрахунками, максимальне підвищення становитиме 2 595 грн. З 1 березня виплати зростуть щонайменше на 100 грн, а найбільша можлива надбавка обмежена сумою 2 595 грн.

Для непрацюючих пенсіонерів мінімальний розмір пенсії збільшиться з 3 038 грн до 3 406 грн. Верхня межа пенсійних виплат залишиться без змін ‒ 25 950 грн (десять прожиткових мінімумів).