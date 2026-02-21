УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9666 відвідувачів онлайн
Новини Пенсійна реформа
7 638 51

З 1 березня в Україні перерахують пенсії: максимальна надбавка - 2 595 грн, - Улютін

Підвищення пенсії

В Україні вже у березні проведуть перерахунок пенсій для більшості отримувачів виплат. Згідно з попередніми розрахунками, граничний розмір підвищення становитиме 2 595 грн.

Про це розповів міністр соцполітики Денис Улютін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі 

  • Діапазон індексації: З 1 березня виплати зростуть мінімум на 100 грн, а максимальна сума надбавки обмежена 2 595 грн.
  • Новий мінімум: Для непрацюючих пенсіонерів мінімальна виплата збільшиться з 3 038 грн до 3 406 грн.
  • Максимальний ліміт: Верхня межа пенсії залишається незмінною - 25 950 грн (десять прожиткових мінімумів).
  • Виняток для військових: Обмеження максимальної пенсії не поширюється на захисників України, чиї виплати регулюються спеціальним законом під час агресії.
  • Хто отримає: Підвищення торкнеться переважної більшості пенсіонерів, але точна сума залежить від індивідуального стажу та поточної виплати.

З 1 березня в Україні відбудеться планова індексація пенсій, яка охопить переважну більшість пенсіонерів. Розмір підвищення для кожного громадянина буде індивідуальним, оскільки він розраховується на основі страхового стажу та поточного розміру виплат.

Також читайте: Переселенці мають надати дані про неотримання виплат від Росії до 1 квітня. Як це зробити?

Граничні суми підвищення

Як пояснює Улютін, встановлено чіткі рамки індексації:

Мінімальне підвищення: навіть за умови невеликого розрахунку надбавка становитиме не менше 100 гривень.

Максимальне підвищення: сума індексації не може перевищувати 2 595 гривень.

Мінімальні та максимальні пенсії з 1 березня

В Україні продовжує діяти багаторівнева система мінімальних виплат. Основні показники після перерахунку:

Для непрацюючих пенсіонерів: мінімальна виплата зросте з 3 038 грн до 3 406 грн.

Максимальна пенсія: залишиться на рівні 25 950 грн.

Важливо: Максимальна пенсія обмежена законом і не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Також читайте: З 1 березня пенсії в Україні зростуть на 12%

Виняток щодо обмежень:

Ліміт у 25 950 грн не поширюється на пенсії захисників України, які були призначені під час російської агресії відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби...".

Головне про індексацію:

Хто отримає: Більшість категорій пенсіонерів (автоматичний перерахунок).

Від чого залежить сума: Від індивідуального страхового стажу та розміру поточної пенсії.

Середня пенсія: Точний показник по країні буде визначено за результатами індексації після проведення всіх розрахунків.

Читайте: В Україні готують перехід на трирівневу пенсійну систему

Автор: 

пенсія (1609) Улютін Денис (13)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
У нас сама несправедлива пенсійна система в світі збудована за совєтським принципом: "хто нє работаєт - тот єст".
показати весь коментар
21.02.2026 10:35 Відповісти
+14
Прокинся, Яценюк 10 років вже як не прем'єр. Його покійний Барна за яйця з трибуни як зніс то вже і Барни немає, а тобі Яценюк та Порошенко до цих пір в гузні *********.
показати весь коментар
21.02.2026 10:40 Відповісти
+12
Прокурорські-суддівські від портнова, це як особлива каста в Україні!!
А усі інші Українці, це батраки у них, ще з часів кучми!! Вони, самі собі ВІДСУДЖУЮТЬ, як «доброчесні»… А Українців, це не стосується, нехай собі героїчно співають пісень та проводять «люстрацію» ….
Сашко Білий в прокуратурі, на ділі показував цій касті недотурканих… Тому вони з авакіним та мусорами його і убили! Правда, їм очі колола!!
показати весь коментар
21.02.2026 10:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас сама несправедлива пенсійна система в світі збудована за совєтським принципом: "хто нє работаєт - тот єст".
показати весь коментар
21.02.2026 10:35 Відповісти
У пенсів свято,не зря свій голос за ЗЕ віддали,нарешті дочекались .Несправедливість у нарахуванні пенсії одна з причин результатів 2019р.
показати весь коментар
21.02.2026 10:35 Відповісти
Біда України в таких як ти
показати весь коментар
21.02.2026 10:40 Відповісти
100%.Був свідком,як пенси під під*їздом раділи Вовиній 1000 .Напевно 1000 закінчилась,вирішили пенсію добавити.Піклується держава за своїх виборців.
показати весь коментар
21.02.2026 10:44 Відповісти
Ти уявляєш як "пенси" як ти кажеш виживають на 4500гр,??чому б їм не радіти тому шматку ковбаси який вони куплять за ту тисячу..???.
показати весь коментар
21.02.2026 10:48 Відповісти
за ту 1000 знову проголосує за ЗЕ .
показати весь коментар
21.02.2026 10:49 Відповісти
Згоден,краще за пачку гречки,бо то зовсім дешево продавати свій голос
показати весь коментар
21.02.2026 10:50 Відповісти
Ддя довідки - найбільш поширена пенсія в Україні - 3250 грн!
показати весь коментар
21.02.2026 10:57 Відповісти
Проснись. Пенсії почали індексувати ще 22 роки тому. Ти мабуть ще молодий та зелений і не знаєш цього.
показати весь коментар
21.02.2026 10:43 Відповісти
Улютін активно гальмує-саботує прийняття готового законопроекту «Про фінансову систему України», яка реально існує 30 років в Україні, а Закон прийняти немхотять, усіляко САБОТУЮТЬ, такі, як яйценюк-улютін з групою дивних помагаїв??
показати весь коментар
21.02.2026 10:35 Відповісти
Прокинся, Яценюк 10 років вже як не прем'єр. Його покійний Барна за яйця з трибуни як зніс то вже і Барни немає, а тобі Яценюк та Порошенко до цих пір в гузні *********.
показати весь коментар
21.02.2026 10:40 Відповісти
Пинзеник! Пинзеник!....Пинзеник!.......
показати весь коментар
21.02.2026 11:20 Відповісти
Це ж треба пропрацювати 40 років вчителем, щоб отримувати пенсію в 4000 грн, а хто не працював отримуватиме 3400 грн. Ціна питання в 600 грн. Це 13 доларів.
показати весь коментар
21.02.2026 10:37 Відповісти
Чому вчитель не навчив дітей головою думати?
показати весь коментар
21.02.2026 10:39 Відповісти
Вчитель навчає дітей писати, читати, рахувати. А для того шо ти кажеш у дитини є батьки. Чи ти думаєш, що віддав дитину до школи і все?
показати весь коментар
21.02.2026 10:44 Відповісти
Ти довбень?Школа має більший вплив чим батьки!!!
показати весь коментар
21.02.2026 10:46 Відповісти
Тоді з тобою все понятно. Мені колись, мій покійний вчитель казав. Якщо мама з папою нічого не поклали в голову то ні одна школа, ні один інститут цього не зробить... Бачу, що тобі не поклали...
показати весь коментар
21.02.2026 10:49 Відповісти
Дитина виховується доти, доки вміщається поперек ліжка (односпального!). Тобто, до років 5-6. Яким боком тут школа і вчителі?
Основи людської свідомості, характер, соціальні правила і звички, т.д. - СІМ`Я!
Школа лише наповнює сформовану батьками дитину знаннями і інформацією і вчить тим багажем користуватись.
Якщо маєш дітей, то вся відповідальність на тобі, і нема чого спихати то на когось. Сам винен у всьому, що з дитиною не так.
показати весь коментар
21.02.2026 11:24 Відповісти
По твоїй логіці я повинен бути фанатичним совкодрочером ?Не працює твоя теорія зовсім!
показати весь коментар
21.02.2026 11:33 Відповісти
Співчуваю, але вже нічим тобі не допоможу. Хто і який ти є - то до своїх батьків.
показати весь коментар
21.02.2026 11:44 Відповісти
У вчитаеля зараз зарплатня вже сягає 40 тис.грн і не треба за пару вчителів взагалом писати що бідні-нещасні. Знаю вчителя який отримує 61 тис.грн як раз із стажем роботи по максимуму іц е в місті населення якого 15-20 тис.!!! А ось хто-хто бідні-нещасні, так це інші працівники закладів освіти - облсгуовуючий персонал, які працюють по 8 годин в день при 40годинному тижні, а не так як вчитель 18годинний тиждень і отримують мінімалку...Та й всі прексрано батьки знають як ті вчителя навчають, особливо в уомвах вісйьковго стану (з ковіду якщо точно!) на дистанційному навчанні, а потім ще й підробляють на репетиторстві...
показати весь коментар
21.02.2026 12:34 Відповісти
Ти при своєму розумі? Навіщо нести маячню. В інтернеті ж можна знайти інфу щодо зарплати вчителя.
показати весь коментар
21.02.2026 19:30 Відповісти
В кого хороша пенсія тому ще 2500 а хто виживає на 4250 тому ще 100гр добавлять
показати весь коментар
21.02.2026 10:38 Відповісти
Можна купити в запас пляшку олії та батон. Чим не допомога.)
показати весь коментар
21.02.2026 10:47 Відповісти
Прокурорські-суддівські від портнова, це як особлива каста в Україні!!
А усі інші Українці, це батраки у них, ще з часів кучми!! Вони, самі собі ВІДСУДЖУЮТЬ, як «доброчесні»… А Українців, це не стосується, нехай собі героїчно співають пісень та проводять «люстрацію» ….
Сашко Білий в прокуратурі, на ділі показував цій касті недотурканих… Тому вони з авакіним та мусорами його і убили! Правда, їм очі колола!!
показати весь коментар
21.02.2026 10:47 Відповісти
Я не виправдовую тих ,у кого різні "прокурорські" пенсії..але і у тих хто виживає,не все так "однозначно".. Деякі не "напрягаясь" куєм груші колотили,а тепер бідкаються..
показати весь коментар
21.02.2026 10:51 Відповісти
"Згідно з попередніми розрахунками, граничний розмір підвищення становитиме 2 595 грн".
Та,хоч уявляє Улютін,які ціни на продукти,ком.послуги?
Тепер в доларах,щоби ясніше Улютін собі міг представити: 2595:43=60S
Тобто,зараз в країні мінімальна пенсія пенсія-60 дол.
Як не країна мрії,яку вибудував зе і йому подібні?
показати весь коментар
21.02.2026 10:43 Відповісти
хужє нє будєт! - казало воно
показати весь коментар
21.02.2026 11:26 Відповісти
знайомі обалдєвають, коли їм розповідаєш, шо там у людей може бути більше 40 років роботи за які вони отримують десь від 52 євро пенсії, десь по €1,3 за пророблений рік !!
показати весь коментар
21.02.2026 10:46 Відповісти
Максимальна пенсія: залишиться на рівні 25 950 грн.

Важливо: Максимальна пенсія обмежена законом і не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Джерело: https://censor.net/ua/n3601727

От цікаво, а чому прокурори та судді отримують по 200-300 тис. грн пенсії? Вони, що не такі як всі?
показати весь коментар
21.02.2026 10:47 Відповісти
Бо там додатки різні, за убд, вислуги, учьониє стурєня, та інша фуйня, "не для лахов"...
показати весь коментар
21.02.2026 10:52 Відповісти
Я не бачив ще ні одного прокурора який би був в окопах, вислуга років є і у військових але їхня пенсія обмежується 25 950, ні одного прокурора не бачив учЙОним та т.і.
показати весь коментар
21.02.2026 10:59 Відповісти
А бачив прокурорскі корочки УБД, інвалідності, сЦудів кандидатів і дохторів йурідічєскіх наук ім.ківалава???? А може ти не туди, і не там дивився, чи поосто - не всєвідяшчій....
показати весь коментар
21.02.2026 11:13 Відповісти
Я з такими підАрами не спілкуюсь.
показати весь коментар
21.02.2026 11:24 Відповісти
Це нічого не змінить......
показати весь коментар
21.02.2026 13:26 Відповісти
Вони ж інваліди!)))
показати весь коментар
21.02.2026 12:18 Відповісти
В Україні вже у березні "зелені геноцидники" проведуть чергове "квартальне " знущання над українськими пенсіонерами, добавивши 3 - 5 євро на місяць , що на дві третини менше годинної тарифної оплати праці в країнах ЄС
показати весь коментар
21.02.2026 10:49 Відповісти
О, черговий кацапьонок талантлівых радітєлєй, дєніска улюлютін, розкаже як хахлам родіну любіть
показати весь коментар
21.02.2026 10:50 Відповісти
Хвилююсь за прокурорів-інвалидів.
показати весь коментар
21.02.2026 10:54 Відповісти
У нас найнижча пенсія, а ці надбавки на тлі підвищення цін, ще більше шкодять, бо роблять ще біднішими тих, хто і так бідний.
Зеленський повинен піти у відставку, все це його робота.
показати весь коментар
21.02.2026 11:28 Відповісти
Це як? Суддям та прокурорам 2650 гривень,а слюсарям та сантехнікам по 160?
показати весь коментар
21.02.2026 11:37 Відповісти
(зевая) Не обращайте внимание. Это какие то бредни или товарища Улютина или журналистов. Есть закон, принятый при Порошенко, о ежегодной индексации пенсии. Процент индексации состоит из суммы процентов роста инфляции и процента роста заработной платы. Индексируется только прямая пенсия без надбавок.
Но как это скучно и неинтересно. На этом хайпа не словишь и особо не позубоскалишь.
показати весь коментар
21.02.2026 13:53 Відповісти
брехня. знаю людину, яка вийшла на пенсію у 2019. ще жодної індексації не було.
показати весь коментар
21.02.2026 16:41 Відповісти
Урааааааа 100 гривень ! Пошию білий костюм з відливом і Ріо -де -Жанейро .
показати весь коментар
21.02.2026 12:55 Відповісти
Від чого залежить сума: Від індивідуального страхового стажу та розміру поточної пенсії.
показати весь коментар
21.02.2026 14:11 Відповісти
В пенсійних розрахунках нічого не помінялося ще з часів союзу . Хто корови годував і доїв той найменше отримує . Що тоді , що зараз.
показати весь коментар
21.02.2026 14:40 Відповісти
Дякуємо за 100 грн. Дай Бог здоров'я.
показати весь коментар
21.02.2026 16:39 Відповісти
ще Ющенко якось мовив з теліку "...я оце недавно узнав, що в Україні пенсія регулюється 40-ма законами..."
показати весь коментар
21.02.2026 16:54 Відповісти
 
 