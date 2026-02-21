З 1 березня в Україні перерахують пенсії: максимальна надбавка - 2 595 грн, - Улютін
В Україні вже у березні проведуть перерахунок пенсій для більшості отримувачів виплат. Згідно з попередніми розрахунками, граничний розмір підвищення становитиме 2 595 грн.
Про це розповів міністр соцполітики Денис Улютін, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
- Діапазон індексації: З 1 березня виплати зростуть мінімум на 100 грн, а максимальна сума надбавки обмежена 2 595 грн.
- Новий мінімум: Для непрацюючих пенсіонерів мінімальна виплата збільшиться з 3 038 грн до 3 406 грн.
- Максимальний ліміт: Верхня межа пенсії залишається незмінною - 25 950 грн (десять прожиткових мінімумів).
- Виняток для військових: Обмеження максимальної пенсії не поширюється на захисників України, чиї виплати регулюються спеціальним законом під час агресії.
- Хто отримає: Підвищення торкнеться переважної більшості пенсіонерів, але точна сума залежить від індивідуального стажу та поточної виплати.
З 1 березня в Україні відбудеться планова індексація пенсій, яка охопить переважну більшість пенсіонерів. Розмір підвищення для кожного громадянина буде індивідуальним, оскільки він розраховується на основі страхового стажу та поточного розміру виплат.
Граничні суми підвищення
Як пояснює Улютін, встановлено чіткі рамки індексації:
Мінімальне підвищення: навіть за умови невеликого розрахунку надбавка становитиме не менше 100 гривень.
Максимальне підвищення: сума індексації не може перевищувати 2 595 гривень.
Мінімальні та максимальні пенсії з 1 березня
В Україні продовжує діяти багаторівнева система мінімальних виплат. Основні показники після перерахунку:
Для непрацюючих пенсіонерів: мінімальна виплата зросте з 3 038 грн до 3 406 грн.
Максимальна пенсія: залишиться на рівні 25 950 грн.
Важливо: Максимальна пенсія обмежена законом і не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
Виняток щодо обмежень:
Ліміт у 25 950 грн не поширюється на пенсії захисників України, які були призначені під час російської агресії відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби...".
Головне про індексацію:
Хто отримає: Більшість категорій пенсіонерів (автоматичний перерахунок).
Від чого залежить сума: Від індивідуального страхового стажу та розміру поточної пенсії.
Середня пенсія: Точний показник по країні буде визначено за результатами індексації після проведення всіх розрахунків.
Та,хоч уявляє Улютін,які ціни на продукти,ком.послуги?
Тепер в доларах,щоби ясніше Улютін собі міг представити: 2595:43=60S
Тобто,зараз в країні мінімальна пенсія пенсія-60 дол.
Як не країна мрії,яку вибудував зе і йому подібні?
Джерело: https://censor.net/ua/n3601727
