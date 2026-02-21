С 1 марта в Украине пересчитают пенсии: максимальная надбавка - 2 595 грн, - Улютин
В Украине уже в марте проведут перерасчет пенсий для большинства получателей выплат. Согласно предварительным расчетам, предельный размер повышения составит 2 595 грн.
Об этом рассказал министр соцполитики Денис Улютин, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
- Диапазон индексации: С 1 марта выплаты вырастут минимум на 100 грн, а максимальная сумма надбавки ограничена 2 595 грн.
- Новый минимум: Для неработающих пенсионеров минимальная выплата увеличится с 3 038 грн до 3 406 грн.
- Максимальный лимит: Верхний предел пенсии остается неизменным - 25 950 грн (десять прожиточных минимумов).
- Исключение для военных: Ограничение максимальной пенсии не распространяется на защитников Украины, чьи выплаты регулируются специальным законом во время агрессии.
- Кто получит: Повышение коснется подавляющего большинства пенсионеров, но точная сумма зависит от индивидуального стажа и текущей выплаты.
С 1 марта в Украине состоится плановая индексация пенсий, которая охватит подавляющее большинство пенсионеров. Размер повышения для каждого гражданина будет индивидуальным, поскольку он рассчитывается на основе страхового стажа и текущего размера выплат.
Предельные суммы повышения
Как объясняет Улютин, установлены четкие рамки индексации:
Минимальное повышение: даже при условии небольшого расчета надбавка составит не менее 100 гривен.
Максимальное повышение: сумма индексации не может превышать 2 595 гривен.
Минимальные и максимальные пенсии с 1 марта
В Украине продолжает действовать многоуровневая система минимальных выплат. Основные показатели после перерасчета:
Для неработающих пенсионеров: минимальная выплата вырастет с 3 038 грн до 3 406 грн.
Максимальная пенсия: останется на уровне 25 950 грн.
Важно: Максимальная пенсия ограничена законом и не может превышать десяти прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.
Исключение из ограничений:
Лимит в 25 950 грн не распространяется на пенсии защитников Украины, которые были назначены во время российской агрессии в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы...".
Главное об индексации:
Кто получит: Большинство категорий пенсионеров (автоматический перерасчет).
От чего зависит сумма: От индивидуального страхового стажа и размера текущей пенсии.
Средняя пенсия: Точный показатель по стране будет определен по результатам индексации после проведения всех расчетов.
Та,хоч уявляє Улютін,які ціни на продукти,ком.послуги?
Тепер в доларах,щоби ясніше Улютін собі міг представити: 2595:43=60S
Тобто,зараз в країні мінімальна пенсія пенсія-60 дол.
Як не країна мрії,яку вибудував зе і йому подібні?
От цікаво, а чому прокурори та судді отримують по 200-300 тис. грн пенсії? Вони, що не такі як всі?
Зеленський повинен піти у відставку, все це його робота.
Но как это скучно и неинтересно. На этом хайпа не словишь и особо не позубоскалишь.