РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4285 посетителей онлайн
Новости Пенсионная реформа
6 116 51

С 1 марта в Украине пересчитают пенсии: максимальная надбавка - 2 595 грн, - Улютин

Повышение пенсии

В Украине уже в марте проведут перерасчет пенсий для большинства получателей выплат. Согласно предварительным расчетам, предельный размер повышения составит 2 595 грн.

Об этом рассказал министр соцполитики Денис Улютин, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали 

  • Диапазон индексации: С 1 марта выплаты вырастут минимум на 100 грн, а максимальная сумма надбавки ограничена 2 595 грн.
  • Новый минимум: Для неработающих пенсионеров минимальная выплата увеличится с 3 038 грн до 3 406 грн.
  • Максимальный лимит: Верхний предел пенсии остается неизменным - 25 950 грн (десять прожиточных минимумов).
  • Исключение для военных: Ограничение максимальной пенсии не распространяется на защитников Украины, чьи выплаты регулируются специальным законом во время агрессии.
  • Кто получит: Повышение коснется подавляющего большинства пенсионеров, но точная сумма зависит от индивидуального стажа и текущей выплаты.

С 1 марта в Украине состоится плановая индексация пенсий, которая охватит подавляющее большинство пенсионеров. Размер повышения для каждого гражданина будет индивидуальным, поскольку он рассчитывается на основе страхового стажа и текущего размера выплат.

Читайте также: Переселенцы должны предоставить данные о неполучении выплат от России до 1 апреля. Как это сделать?

Предельные суммы повышения

Как объясняет Улютин, установлены четкие рамки индексации:

Минимальное повышение: даже при условии небольшого расчета надбавка составит не менее 100 гривен.

Максимальное повышение: сумма индексации не может превышать 2 595 гривен.

Минимальные и максимальные пенсии с 1 марта

В Украине продолжает действовать многоуровневая система минимальных выплат. Основные показатели после перерасчета:

Для неработающих пенсионеров: минимальная выплата вырастет с 3 038 грн до 3 406 грн.

Максимальная пенсия: останется на уровне 25 950 грн.

Важно: Максимальная пенсия ограничена законом и не может превышать десяти прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Читайте также: С 1 марта пенсии в Украине вырастут на 12%

Исключение из ограничений:

Лимит в 25 950 грн не распространяется на пенсии защитников Украины, которые были назначены во время российской агрессии в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы...".

Главное об индексации:

Кто получит: Большинство категорий пенсионеров (автоматический перерасчет).

От чего зависит сумма: От индивидуального страхового стажа и размера текущей пенсии.

Средняя пенсия: Точный показатель по стране будет определен по результатам индексации после проведения всех расчетов.

Читайте: В Украине готовят переход на трехуровневую пенсионную систему

Автор: 

пенсия (98) Улютин Денис (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
У нас сама несправедлива пенсійна система в світі збудована за совєтським принципом: "хто нє работаєт - тот єст".
показать весь комментарий
21.02.2026 10:35 Ответить
+14
Прокинся, Яценюк 10 років вже як не прем'єр. Його покійний Барна за яйця з трибуни як зніс то вже і Барни немає, а тобі Яценюк та Порошенко до цих пір в гузні *********.
показать весь комментарий
21.02.2026 10:40 Ответить
+12
Прокурорські-суддівські від портнова, це як особлива каста в Україні!!
А усі інші Українці, це батраки у них, ще з часів кучми!! Вони, самі собі ВІДСУДЖУЮТЬ, як «доброчесні»… А Українців, це не стосується, нехай собі героїчно співають пісень та проводять «люстрацію» ….
Сашко Білий в прокуратурі, на ділі показував цій касті недотурканих… Тому вони з авакіним та мусорами його і убили! Правда, їм очі колола!!
показать весь комментарий
21.02.2026 10:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нас сама несправедлива пенсійна система в світі збудована за совєтським принципом: "хто нє работаєт - тот єст".
показать весь комментарий
21.02.2026 10:35 Ответить
У пенсів свято,не зря свій голос за ЗЕ віддали,нарешті дочекались .Несправедливість у нарахуванні пенсії одна з причин результатів 2019р.
показать весь комментарий
21.02.2026 10:35 Ответить
Біда України в таких як ти
показать весь комментарий
21.02.2026 10:40 Ответить
100%.Був свідком,як пенси під під*їздом раділи Вовиній 1000 .Напевно 1000 закінчилась,вирішили пенсію добавити.Піклується держава за своїх виборців.
показать весь комментарий
21.02.2026 10:44 Ответить
Ти уявляєш як "пенси" як ти кажеш виживають на 4500гр,??чому б їм не радіти тому шматку ковбаси який вони куплять за ту тисячу..???.
показать весь комментарий
21.02.2026 10:48 Ответить
за ту 1000 знову проголосує за ЗЕ .
показать весь комментарий
21.02.2026 10:49 Ответить
Згоден,краще за пачку гречки,бо то зовсім дешево продавати свій голос
показать весь комментарий
21.02.2026 10:50 Ответить
Ддя довідки - найбільш поширена пенсія в Україні - 3250 грн!
показать весь комментарий
21.02.2026 10:57 Ответить
Проснись. Пенсії почали індексувати ще 22 роки тому. Ти мабуть ще молодий та зелений і не знаєш цього.
показать весь комментарий
21.02.2026 10:43 Ответить
Улютін активно гальмує-саботує прийняття готового законопроекту «Про фінансову систему України», яка реально існує 30 років в Україні, а Закон прийняти немхотять, усіляко САБОТУЮТЬ, такі, як яйценюк-улютін з групою дивних помагаїв??
показать весь комментарий
21.02.2026 10:35 Ответить
Прокинся, Яценюк 10 років вже як не прем'єр. Його покійний Барна за яйця з трибуни як зніс то вже і Барни немає, а тобі Яценюк та Порошенко до цих пір в гузні *********.
показать весь комментарий
21.02.2026 10:40 Ответить
Пинзеник! Пинзеник!....Пинзеник!.......
показать весь комментарий
21.02.2026 11:20 Ответить
Це ж треба пропрацювати 40 років вчителем, щоб отримувати пенсію в 4000 грн, а хто не працював отримуватиме 3400 грн. Ціна питання в 600 грн. Це 13 доларів.
показать весь комментарий
21.02.2026 10:37 Ответить
Чому вчитель не навчив дітей головою думати?
показать весь комментарий
21.02.2026 10:39 Ответить
Вчитель навчає дітей писати, читати, рахувати. А для того шо ти кажеш у дитини є батьки. Чи ти думаєш, що віддав дитину до школи і все?
показать весь комментарий
21.02.2026 10:44 Ответить
Ти довбень?Школа має більший вплив чим батьки!!!
показать весь комментарий
21.02.2026 10:46 Ответить
Тоді з тобою все понятно. Мені колись, мій покійний вчитель казав. Якщо мама з папою нічого не поклали в голову то ні одна школа, ні один інститут цього не зробить... Бачу, що тобі не поклали...
показать весь комментарий
21.02.2026 10:49 Ответить
Дитина виховується доти, доки вміщається поперек ліжка (односпального!). Тобто, до років 5-6. Яким боком тут школа і вчителі?
Основи людської свідомості, характер, соціальні правила і звички, т.д. - СІМ`Я!
Школа лише наповнює сформовану батьками дитину знаннями і інформацією і вчить тим багажем користуватись.
Якщо маєш дітей, то вся відповідальність на тобі, і нема чого спихати то на когось. Сам винен у всьому, що з дитиною не так.
показать весь комментарий
21.02.2026 11:24 Ответить
По твоїй логіці я повинен бути фанатичним совкодрочером ?Не працює твоя теорія зовсім!
показать весь комментарий
21.02.2026 11:33 Ответить
Співчуваю, але вже нічим тобі не допоможу. Хто і який ти є - то до своїх батьків.
показать весь комментарий
21.02.2026 11:44 Ответить
У вчитаеля зараз зарплатня вже сягає 40 тис.грн і не треба за пару вчителів взагалом писати що бідні-нещасні. Знаю вчителя який отримує 61 тис.грн як раз із стажем роботи по максимуму іц е в місті населення якого 15-20 тис.!!! А ось хто-хто бідні-нещасні, так це інші працівники закладів освіти - облсгуовуючий персонал, які працюють по 8 годин в день при 40годинному тижні, а не так як вчитель 18годинний тиждень і отримують мінімалку...Та й всі прексрано батьки знають як ті вчителя навчають, особливо в уомвах вісйьковго стану (з ковіду якщо точно!) на дистанційному навчанні, а потім ще й підробляють на репетиторстві...
показать весь комментарий
21.02.2026 12:34 Ответить
Ти при своєму розумі? Навіщо нести маячню. В інтернеті ж можна знайти інфу щодо зарплати вчителя.
показать весь комментарий
21.02.2026 19:30 Ответить
В кого хороша пенсія тому ще 2500 а хто виживає на 4250 тому ще 100гр добавлять
показать весь комментарий
21.02.2026 10:38 Ответить
Можна купити в запас пляшку олії та батон. Чим не допомога.)
показать весь комментарий
21.02.2026 10:47 Ответить
Прокурорські-суддівські від портнова, це як особлива каста в Україні!!
А усі інші Українці, це батраки у них, ще з часів кучми!! Вони, самі собі ВІДСУДЖУЮТЬ, як «доброчесні»… А Українців, це не стосується, нехай собі героїчно співають пісень та проводять «люстрацію» ….
Сашко Білий в прокуратурі, на ділі показував цій касті недотурканих… Тому вони з авакіним та мусорами його і убили! Правда, їм очі колола!!
показать весь комментарий
21.02.2026 10:47 Ответить
Я не виправдовую тих ,у кого різні "прокурорські" пенсії..але і у тих хто виживає,не все так "однозначно".. Деякі не "напрягаясь" куєм груші колотили,а тепер бідкаються..
показать весь комментарий
21.02.2026 10:51 Ответить
"Згідно з попередніми розрахунками, граничний розмір підвищення становитиме 2 595 грн".
Та,хоч уявляє Улютін,які ціни на продукти,ком.послуги?
Тепер в доларах,щоби ясніше Улютін собі міг представити: 2595:43=60S
Тобто,зараз в країні мінімальна пенсія пенсія-60 дол.
Як не країна мрії,яку вибудував зе і йому подібні?
показать весь комментарий
21.02.2026 10:43 Ответить
хужє нє будєт! - казало воно
показать весь комментарий
21.02.2026 11:26 Ответить
знайомі обалдєвають, коли їм розповідаєш, шо там у людей може бути більше 40 років роботи за які вони отримують десь від 52 євро пенсії, десь по €1,3 за пророблений рік !!
показать весь комментарий
21.02.2026 10:46 Ответить
Максимальна пенсія: залишиться на рівні 25 950 грн.

Важливо: Максимальна пенсія обмежена законом і не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Джерело: https://censor.net/ua/n3601727

От цікаво, а чому прокурори та судді отримують по 200-300 тис. грн пенсії? Вони, що не такі як всі?
показать весь комментарий
21.02.2026 10:47 Ответить
Бо там додатки різні, за убд, вислуги, учьониє стурєня, та інша фуйня, "не для лахов"...
показать весь комментарий
21.02.2026 10:52 Ответить
Я не бачив ще ні одного прокурора який би був в окопах, вислуга років є і у військових але їхня пенсія обмежується 25 950, ні одного прокурора не бачив учЙОним та т.і.
показать весь комментарий
21.02.2026 10:59 Ответить
А бачив прокурорскі корочки УБД, інвалідності, сЦудів кандидатів і дохторів йурідічєскіх наук ім.ківалава???? А може ти не туди, і не там дивився, чи поосто - не всєвідяшчій....
показать весь комментарий
21.02.2026 11:13 Ответить
Я з такими підАрами не спілкуюсь.
показать весь комментарий
21.02.2026 11:24 Ответить
Це нічого не змінить......
показать весь комментарий
21.02.2026 13:26 Ответить
Вони ж інваліди!)))
показать весь комментарий
21.02.2026 12:18 Ответить
В Україні вже у березні "зелені геноцидники" проведуть чергове "квартальне " знущання над українськими пенсіонерами, добавивши 3 - 5 євро на місяць , що на дві третини менше годинної тарифної оплати праці в країнах ЄС
показать весь комментарий
21.02.2026 10:49 Ответить
О, черговий кацапьонок талантлівых радітєлєй, дєніска улюлютін, розкаже як хахлам родіну любіть
показать весь комментарий
21.02.2026 10:50 Ответить
Хвилююсь за прокурорів-інвалидів.
показать весь комментарий
21.02.2026 10:54 Ответить
У нас найнижча пенсія, а ці надбавки на тлі підвищення цін, ще більше шкодять, бо роблять ще біднішими тих, хто і так бідний.
Зеленський повинен піти у відставку, все це його робота.
показать весь комментарий
21.02.2026 11:28 Ответить
Це як? Суддям та прокурорам 2650 гривень,а слюсарям та сантехнікам по 160?
показать весь комментарий
21.02.2026 11:37 Ответить
(зевая) Не обращайте внимание. Это какие то бредни или товарища Улютина или журналистов. Есть закон, принятый при Порошенко, о ежегодной индексации пенсии. Процент индексации состоит из суммы процентов роста инфляции и процента роста заработной платы. Индексируется только прямая пенсия без надбавок.
Но как это скучно и неинтересно. На этом хайпа не словишь и особо не позубоскалишь.
показать весь комментарий
21.02.2026 13:53 Ответить
брехня. знаю людину, яка вийшла на пенсію у 2019. ще жодної індексації не було.
показать весь комментарий
21.02.2026 16:41 Ответить
Урааааааа 100 гривень ! Пошию білий костюм з відливом і Ріо -де -Жанейро .
показать весь комментарий
21.02.2026 12:55 Ответить
Від чого залежить сума: Від індивідуального страхового стажу та розміру поточної пенсії.
показать весь комментарий
21.02.2026 14:11 Ответить
В пенсійних розрахунках нічого не помінялося ще з часів союзу . Хто корови годував і доїв той найменше отримує . Що тоді , що зараз.
показать весь комментарий
21.02.2026 14:40 Ответить
Дякуємо за 100 грн. Дай Бог здоров'я.
показать весь комментарий
21.02.2026 16:39 Ответить
ще Ющенко якось мовив з теліку "...я оце недавно узнав, що в Україні пенсія регулюється 40-ма законами..."
показать весь комментарий
21.02.2026 16:54 Ответить
 
 