В Украине готовят переход на трехуровневую пенсионную систему

В Украине готовят поэтапный переход к трехуровневой пенсионной системе, которая должна сделать начисление выплат более справедливым и прозрачным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью министра социальной политики, семьи и национального единства Дениса Улютина изданию "РБК-Украина".

По словам министра, действующая модель пенсионного обеспечения часто создает перекосы, когда люди с одинаковым трудовым стажем и схожими доходами получают разные суммы. Новая система должна устранить эти дисбалансы и более четко привязать размер пенсии к взносам, уплаченным в течение жизни.

Три уровня пенсионной системы предусматривают:

солидарную пенсию, которая зависит от страховых взносов;

профессиональные пенсии для лиц с льготным стажем;

добровольные накопительные сбережения.

Солидарная пенсия: базовый уровень системы

Основой обновленной модели останется солидарная пенсия. Ее размер будет напрямую зависеть от объема страховых взносов, которые человек платил во время трудовой деятельности. В министерстве прогнозируют, что для граждан с длительным стажем, в частности учителей с более чем 40 годами работы, выплаты могут вырасти в 1,5–2 раза.

Также государство рассматривает возможность введения гарантированного базового пособия для тех, кто не смог накопить необходимый страховой стаж. Размер такой поддержки ежегодно будет определяться в государственном бюджете с учетом реального прожиточного минимума.

"Нынешняя система не учитывает реальный вклад человека, и именно это мы хотим изменить", — отметил Денис Улютин.

Профессиональные и накопительные пенсии: как будут работать

В рамках реформы специальные пенсии формально не отменят, однако их выведут из солидарной системы. Лица с льготным стажем смогут раньше выходить на пенсию, но до достижения общего возраста будут получать выплаты с профессионального уровня.

Ключевым принципом станет учет не только лет работы, но и суммы средств, уплаченных в систему. Полный переход от спецпенсий к профессиональным может длиться около 13 лет, если реформа стартует в 2026–2027 годах.

Третий уровень предусматривает добровольные накопления. Ожидается, что этот механизм заработает не ранее 2027 года. Участие в нем не будет обязательным, однако отказ от накоплений будет означать более низкие доходы после выхода на пенсию.

Правительство также напоминает, что в 2026 году пенсии вырастут благодаря индексации и повышению прожиточного минимума. В то же время отдельные категории пенсионеров могут рассчитывать на дополнительные надбавки в размере 300–500 гривен.

