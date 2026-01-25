В Украине готовят переход на трехуровневую пенсионную систему
В Украине готовят поэтапный переход к трехуровневой пенсионной системе, которая должна сделать начисление выплат более справедливым и прозрачным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью министра социальной политики, семьи и национального единства Дениса Улютина изданию "РБК-Украина".
По словам министра, действующая модель пенсионного обеспечения часто создает перекосы, когда люди с одинаковым трудовым стажем и схожими доходами получают разные суммы. Новая система должна устранить эти дисбалансы и более четко привязать размер пенсии к взносам, уплаченным в течение жизни.
Три уровня пенсионной системы предусматривают:
-
солидарную пенсию, которая зависит от страховых взносов;
-
профессиональные пенсии для лиц с льготным стажем;
-
добровольные накопительные сбережения.
Солидарная пенсия: базовый уровень системы
Основой обновленной модели останется солидарная пенсия. Ее размер будет напрямую зависеть от объема страховых взносов, которые человек платил во время трудовой деятельности. В министерстве прогнозируют, что для граждан с длительным стажем, в частности учителей с более чем 40 годами работы, выплаты могут вырасти в 1,5–2 раза.
Также государство рассматривает возможность введения гарантированного базового пособия для тех, кто не смог накопить необходимый страховой стаж. Размер такой поддержки ежегодно будет определяться в государственном бюджете с учетом реального прожиточного минимума.
"Нынешняя система не учитывает реальный вклад человека, и именно это мы хотим изменить", — отметил Денис Улютин.
Профессиональные и накопительные пенсии: как будут работать
В рамках реформы специальные пенсии формально не отменят, однако их выведут из солидарной системы. Лица с льготным стажем смогут раньше выходить на пенсию, но до достижения общего возраста будут получать выплаты с профессионального уровня.
Ключевым принципом станет учет не только лет работы, но и суммы средств, уплаченных в систему. Полный переход от спецпенсий к профессиональным может длиться около 13 лет, если реформа стартует в 2026–2027 годах.
Третий уровень предусматривает добровольные накопления. Ожидается, что этот механизм заработает не ранее 2027 года. Участие в нем не будет обязательным, однако отказ от накоплений будет означать более низкие доходы после выхода на пенсию.
Правительство также напоминает, что в 2026 году пенсии вырастут благодаря индексации и повышению прожиточного минимума. В то же время отдельные категории пенсионеров могут рассчитывать на дополнительные надбавки в размере 300–500 гривен.
Для порівняння, в Німеччині можна вийти на пенсію у віці 65 років і 10 місяців, а з 2031 року в 67 років.
Франція щорічно витрачає на утримання пенсіонерів 14% ВВП - тільки Італія і Греція витрачають на ці цілі більше, ніж вона з країн ЄС.
Жінки, як правило, доживають до 78-79 років, тоді як чоловіки - до 67-68, згідно з оновленими даними від Інституту метрик і оцінки здоров'я.
Середня тривалість життя жінок в Україні скоротилася із 76,2 року до 70,9 року.
"Суддя Олег Оксененко відсудив понад 17 мільйонів гривень пенсії! Чотири його колеги понад 5 млн. пенсії..."
"Київський суддя відсудив собі 17 мільйонів гривень пенсії".
"Суддя, який відсудив у держави 7 млрд грн на користь олігархів, пішов на пенсію."
