Пенсионная реформа
В Украине готовят переход на трехуровневую пенсионную систему

В Украине готовят поэтапный переход к трехуровневой пенсионной системе, которая должна сделать начисление выплат более справедливым и прозрачным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью министра социальной политики, семьи и национального единства Дениса Улютина изданию "РБК-Украина".

По словам министра, действующая модель пенсионного обеспечения часто создает перекосы, когда люди с одинаковым трудовым стажем и схожими доходами получают разные суммы. Новая система должна устранить эти дисбалансы и более четко привязать размер пенсии к взносам, уплаченным в течение жизни.

Три уровня пенсионной системы предусматривают:

  • солидарную пенсию, которая зависит от страховых взносов;

  • профессиональные пенсии для лиц с льготным стажем;

  • добровольные накопительные сбережения.

Солидарная пенсия: базовый уровень системы

Основой обновленной модели останется солидарная пенсия. Ее размер будет напрямую зависеть от объема страховых взносов, которые человек платил во время трудовой деятельности. В министерстве прогнозируют, что для граждан с длительным стажем, в частности учителей с более чем 40 годами работы, выплаты могут вырасти в 1,5–2 раза.

Также государство рассматривает возможность введения гарантированного базового пособия для тех, кто не смог накопить необходимый страховой стаж. Размер такой поддержки ежегодно будет определяться в государственном бюджете с учетом реального прожиточного минимума.

"Нынешняя система не учитывает реальный вклад человека, и именно это мы хотим изменить", — отметил Денис Улютин.

Профессиональные и накопительные пенсии: как будут работать

В рамках реформы специальные пенсии формально не отменят, однако их выведут из солидарной системы. Лица с льготным стажем смогут раньше выходить на пенсию, но до достижения общего возраста будут получать выплаты с профессионального уровня.

Ключевым принципом станет учет не только лет работы, но и суммы средств, уплаченных в систему. Полный переход от спецпенсий к профессиональным может длиться около 13 лет, если реформа стартует в 2026–2027 годах.

Третий уровень предусматривает добровольные накопления. Ожидается, что этот механизм заработает не ранее 2027 года. Участие в нем не будет обязательным, однако отказ от накоплений будет означать более низкие доходы после выхода на пенсию.

Правительство также напоминает, что в 2026 году пенсии вырастут благодаря индексации и повышению прожиточного минимума. В то же время отдельные категории пенсионеров могут рассчитывать на дополнительные надбавки в размере 300–500 гривен.

Ранее мы сообщали, что украинцы заплатили за добровольное пенсионное страхование в прошлом году более 87 миллионов.

выплаты пенсия соцвыплаты соцпомощь
О!
Тепер дупатути,прокурори та судді будуть не одну,а три пенсії отримувати!
показать весь комментарий
25.01.2026 20:04 Ответить
Додам!
І четверту ще по інвалідності!
показать весь комментарий
25.01.2026 20:09 Ответить
Правильно, для урядовців, депутатів, керівних прокурорів, мусорів 1 рівень, для їх оточення 2 рівень, а для пересічних терпіл 3-й. Різниця між рівнями на порядок. Інакше бути не може.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:11 Ответить
А в мене пенсія 100$.
Це який рівень?
показать весь комментарий
25.01.2026 20:13 Ответить
Рівень, що треба поділитися з суддями.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:59 Ответить
Колись батько мені розказував :
1 клас машина ГАЗ -курорт Кавказ
2 клас машина ЗІМ -курорт Крим
3 клас -одна радіоточка , труси та сорочка 30 років примпраці і геморой в ср@ці
показать весь комментарий
25.01.2026 21:35 Ответить
Це усіх призначенців від зеленського, на посадах з 2019 року, будуть тепер ПОЖИТТЄВО харчувати Українці, за власний рахунок, як і їх папєрєднікав з часів Кучми??? За такі криваві наслідки, їх злочинної бездіяльності, треба вішати, а не пенсію виплачувати!!
Це вимагають Українці, УБИТІ ******* і ними!!
показать весь комментарий
25.01.2026 21:05 Ответить
Ні, зовсім не.так.
Вся оця.трирівнева ху...я авторствп ху#лютіна, третякової, гетьманцнва покликана зробити лише одне - зменшення пенсії всім крім депустратів і їх помічників.
Якщо уважно прочитати цю чергову реформи про винищення українців, то.очевидно, що перед цим буде змінено систему нарахування зарплатні та грошового утримання, де обкладатись податком буде вся сумма, але вже пенсійна оця рехформа, буде враховувати для обрахунку пенсій.ЛИШЕ основну частину заробітку, відсікаючі все інше як додаткові виплати. Грабувати вирішили максимально цинічно, бо всі хочут.бути міндічами і цукерманами.
Ви мали хоч одну реформу від потвори третякової гетьманцева і слуг кабмінівських, яка б була для людей?
Таких не існує. Суцільний грабунок і підтирання жирної сраки чергового слуги Конституцією.
Натомість ці потвори, аби суди і далі були до слуг поблажливі, вирішили залишити суддям грошову виногороду і довічне грошове утримання, і УВАГА, те саме ВВЕСТИ ДЛЯ ДЕПУСРАТІВ ВСІХ СКЛИКАННЯ!!!! А тому, оця т форма геноциду пенсіонерів не стосуватиметься суддів і депусратів, а також тих кого депусрати і кабмін віднесуть поіменно до людей оіги зеленого плюща як таких ЩО МАЮТЬ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ!!! А там тільки міндічі з цукерманами.і гетьманцеви з третяковими
показать весь комментарий
25.01.2026 21:22 Ответить
Киздець пенсіонерам! Зєрмакоміндічі вже і до пенсій добралися.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:05 Ответить
До сих пір пенсійний вік у Франції був одним з найнижчих серед розвинених країн, 62.5 y 2025.
Для порівняння, в Німеччині можна вийти на пенсію у віці 65 років і 10 місяців, а з 2031 року в 67 років.
Франція щорічно витрачає на утримання пенсіонерів 14% ВВП - тільки Італія і Греція витрачають на ці цілі більше, ніж вона з країн ЄС.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:05 Ответить
У 2025 році середня тривалість життя в Україні тримається на рівні близько 72-73 років загалом, але з помітними відмінностями між статями.

Жінки, як правило, доживають до 78-79 років, тоді як чоловіки - до 67-68, згідно з оновленими даними від Інституту метрик і оцінки здоров'я.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:10 Ответить
Середня тривалість життя чоловіків в Україні - 57,3 роки.
Середня тривалість життя жінок в Україні скоротилася із 76,2 року до 70,9 року.
показать весь комментарий
25.01.2026 22:00 Ответить
"В Одесі екссуддя відсудив собі понад 329 тисяч гривень пенсії".
"Суддя Олег Оксененко відсудив понад 17 мільйонів гривень пенсії! Чотири його колеги понад 5 млн. пенсії..."
"Київський суддя відсудив собі 17 мільйонів гривень пенсії".
"Суддя, який відсудив у держави 7 млрд грн на користь олігархів, пішов на пенсію."
Ну і так далі.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:11 Ответить
Трирівневі захисти пішли по одному жіночому органу, тепер взялися за пенсії
показать весь комментарий
25.01.2026 20:12 Ответить
Головне щоб пенсії ветеранів по інвалідності не чіпали.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:14 Ответить
Багато компаній до соцпакету добавляють оте добровільне недержавне страхування й сплачуютт додаткові внески.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:34 Ответить
Зелену "прозорість" добре вже видно на дерибані фінансової допомоги союзників. Це все на що здатна ця банда зрадників України, вся їх діяльність приносить тільки свідомо заподіяну шкоду державі і народу. Але "наріду" нравіццо " феномен світового масштабу Черчільгавелсталевийлев".
показать весь комментарий
25.01.2026 20:22 Ответить
Спочатку ці зепідари підняли страховий стаж, лишивши людей пенсій на данний час а тепер вони про допомогу лепечуть виродки.....якщо найближчим часом цих уйобків не зупинити країні остаточно буде кінець .....через 13 років вже нікому буде пенсії платити ..
показать весь комментарий
25.01.2026 20:25 Ответить
1 рівень. Проста дєнєг нєт!
2 рівень. Но ви дєржітесь!
3 рівень. ВСЕГО ВАМ ХОРОШЕГО!
показать весь комментарий
25.01.2026 20:32 Ответить
Ясно. Жити будемо бідно, але недовго.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:39 Ответить
Элита,обслуга элиты и лохи простолюдинки
показать весь комментарий
25.01.2026 20:49 Ответить
Чергова дурілка, як колись обіцяли зарплату вчителям по 4 штуки баксів. Пенсіонерів багато і сподіваються, що ті плюнуть. Влада брехунів найвищого гатунку. Тут одну пенсію не в змозі платити, платят з грошей партнерів, а то відразу три.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:54 Ответить
і особливий рівень, - династична пенсія з дитинств,. для прокурорвів, суддів, депутанів та подібної ним нечисті.
показать весь комментарий
25.01.2026 21:14 Ответить
Щоб запрвадити спецпенсії, вистачило пару разів проголосувати, а щоб відмінити, потрібно 13 років.
показать весь комментарий
25.01.2026 21:39 Ответить
Епоха бідності плавно переходить в епоху бомжацтва-жебрацтва, далі тільки талончики на евтаназію.
показать весь комментарий
25.01.2026 21:58 Ответить
Так,тепер ПР молода ще буде екперементи ставити над пенсіонерами.
показать весь комментарий
25.01.2026 22:06 Ответить
Водночас окремі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на додаткові надбавки у розмірі 300-500 гривень. Джерело: https://censor.net/ua/n3597195, біжу за пігулками, щоб не вмерти від щастя від такого підвищення, зробіть пенсії однакові для усіх й підвищуйте однаково для всіх хто робив й віддав свій час й здоров"я за для Украхни.
показать весь комментарий
25.01.2026 22:17 Ответить
Це, для пенсів - КІНЕЦЬ!
показать весь комментарий
25.01.2026 22:44 Ответить
Велосипед уже винайдено,алло! Візьміть китайську систему та не морочте людям голову. Все чітко і прозоро.
За професійні пенсіїї-власник бізнесу не створює належних умов праці,а віддувається все суспільство.
Пєцину судову реформу у призначенні пенсій прокурорам та суддям скасувати,бо це насмішка над громадянами України.
показать весь комментарий
25.01.2026 23:47 Ответить
Одне бла,бла,бла.Гнати ушльопка іулютина в шию.
показать весь комментарий
26.01.2026 00:36 Ответить
невже жлобській Зєлі та її мародерам не страшно за своє майбутнє?..
адже не всі же втечуть туди, де люди не знають про чонгари-асфальти-шашлики-пенсії-податки-казочки від фламіндрищей-дермаків-гнидьманцевих....
показать весь комментарий
26.01.2026 05:02 Ответить
 
 