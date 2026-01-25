УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8995 відвідувачів онлайн
Новини Пенсійна реформа
10 956 38

В Україні готують перехід на трирівневу пенсійну систему

Пенсіонерів переведуть на трирівневу систему нарахування пенсій

В Україні готують поетапний перехід до трирівневої пенсійної системи, яка має зробити нарахування виплат більш справедливим і прозорим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю міністра соціальної політики, сім’ї та національної єдності Дениса Улютіна виданню "РБК-Україна".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами міністра, чинна модель пенсійного забезпечення часто створює перекоси, коли люди з однаковим трудовим стажем і подібними доходами отримують різні суми. Нова система має усунути ці дисбаланси та чіткіше прив’язати розмір пенсії до внесків, сплачених протягом життя.

Три рівні пенсійної системи передбачають:

  • солідарну пенсію, що залежить від страхових внесків;

  • професійні пенсії для осіб із пільговим стажем;

  • добровільні накопичувальні заощадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експрокурор Ізотов у 44 роки отримує пенсію понад 219 тис. грн, - ЗМІ

Солідарна пенсія: базовий рівень системи

Основою оновленої моделі залишиться солідарна пенсія. Її розмір напряму залежатиме від обсягу страхових внесків, які людина сплачувала під час трудової діяльності. У міністерстві прогнозують, що для громадян із тривалим стажем, зокрема вчителів із понад 40 роками роботи, виплати можуть зрости у 1,5–2 рази.

Також держава розглядає можливість запровадження гарантованої базової допомоги для тих, хто не зміг накопичити необхідний страховий стаж. Розмір такої підтримки щороку визначатимуть у державному бюджеті з урахуванням реального прожиткового мінімуму.

"Нинішня система не враховує реальний внесок людини, і саме це ми хочемо змінити", — зазначив Денис Улютін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зимова підтримка": Українці витратили 80% отриманих коштів на оплату комуналки

Професійні та накопичувальні пенсії: як працюватимуть

У межах реформи спеціальні пенсії формально не скасовуватимуть, однак їх виведуть із солідарної системи. Особи з пільговим стажем зможуть раніше виходити на пенсію, але до досягнення загального віку отримуватимуть виплати з професійного рівня.

Ключовим принципом стане врахування не лише років роботи, а й суми коштів, сплачених до системи. Повний перехід від спецпенсій до професійних може тривати близько 13 років, якщо реформа стартує у 2026–2027 роках.

Третій рівень передбачає добровільні накопичення. Очікується, що цей механізм запрацює не раніше 2027 року. Участь у ньому не буде обов’язковою, однак відмова від накопичень означатиме нижчі доходи після виходу на пенсію.

Уряд також нагадує, що у 2026 році пенсії зростуть завдяки індексації та підвищенню прожиткового мінімуму. Водночас окремі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на додаткові надбавки у розмірі 300–500 гривень.

Раніше ми повідомляли, що українці сплатили за добровільне пенсійне страхування торік понад 87 мільйонів.

Читайте також: Кабмін спрощує працевлаштування: послуги у сфері зайнятості інтегрують у ЦНАП та "Дію"

Автор: 

виплати (1278) пенсія (1605) соцвиплати (334) соцдопомога (143)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
О!
Тепер дупатути,прокурори та судді будуть не одну,а три пенсії отримувати!
показати весь коментар
25.01.2026 20:04 Відповісти
+25
Киздець пенсіонерам! Зєрмакоміндічі вже і до пенсій добралися.
показати весь коментар
25.01.2026 20:05 Відповісти
+19
"В Одесі екссуддя відсудив собі понад 329 тисяч гривень пенсії".
"Суддя Олег Оксененко відсудив понад 17 мільйонів гривень пенсії! Чотири його колеги понад 5 млн. пенсії..."
"Київський суддя відсудив собі 17 мільйонів гривень пенсії".
"Суддя, який відсудив у держави 7 млрд грн на користь олігархів, пішов на пенсію."
Ну і так далі.
показати весь коментар
25.01.2026 20:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О!
Тепер дупатути,прокурори та судді будуть не одну,а три пенсії отримувати!
показати весь коментар
25.01.2026 20:04 Відповісти
Додам!
І четверту ще по інвалідності!
показати весь коментар
25.01.2026 20:09 Відповісти
Правильно, для урядовців, депутатів, керівних прокурорів, мусорів 1 рівень, для їх оточення 2 рівень, а для пересічних терпіл 3-й. Різниця між рівнями на порядок. Інакше бути не може.
показати весь коментар
25.01.2026 20:11 Відповісти
А в мене пенсія 100$.
Це який рівень?
показати весь коментар
25.01.2026 20:13 Відповісти
Рівень, що треба поділитися з суддями.
показати весь коментар
25.01.2026 20:59 Відповісти
Колись батько мені розказував :
1 клас машина ГАЗ -курорт Кавказ
2 клас машина ЗІМ -курорт Крим
3 клас -одна радіоточка , труси та сорочка 30 років примпраці і геморой в ср@ці
показати весь коментар
25.01.2026 21:35 Відповісти
Це усіх призначенців від зеленського, на посадах з 2019 року, будуть тепер ПОЖИТТЄВО харчувати Українці, за власний рахунок, як і їх папєрєднікав з часів Кучми??? За такі криваві наслідки, їх злочинної бездіяльності, треба вішати, а не пенсію виплачувати!!
Це вимагають Українці, УБИТІ ******* і ними!!
показати весь коментар
25.01.2026 21:05 Відповісти
Ні, зовсім не.так.
Вся оця.трирівнева ху...я авторствп ху#лютіна, третякової, гетьманцнва покликана зробити лише одне - зменшення пенсії всім крім депустратів і їх помічників.
Якщо уважно прочитати цю чергову реформи про винищення українців, то.очевидно, що перед цим буде змінено систему нарахування зарплатні та грошового утримання, де обкладатись податком буде вся сумма, але вже пенсійна оця рехформа, буде враховувати для обрахунку пенсій.ЛИШЕ основну частину заробітку, відсікаючі все інше як додаткові виплати. Грабувати вирішили максимально цинічно, бо всі хочут.бути міндічами і цукерманами.
Ви мали хоч одну реформу від потвори третякової гетьманцева і слуг кабмінівських, яка б була для людей?
Таких не існує. Суцільний грабунок і підтирання жирної сраки чергового слуги Конституцією.
Натомість ці потвори, аби суди і далі були до слуг поблажливі, вирішили залишити суддям грошову виногороду і довічне грошове утримання, і УВАГА, те саме ВВЕСТИ ДЛЯ ДЕПУСРАТІВ ВСІХ СКЛИКАННЯ!!!! А тому, оця т форма геноциду пенсіонерів не стосуватиметься суддів і депусратів, а також тих кого депусрати і кабмін віднесуть поіменно до людей оіги зеленого плюща як таких ЩО МАЮТЬ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ!!! А там тільки міндічі з цукерманами.і гетьманцеви з третяковими
показати весь коментар
25.01.2026 21:22 Відповісти
Киздець пенсіонерам! Зєрмакоміндічі вже і до пенсій добралися.
показати весь коментар
25.01.2026 20:05 Відповісти
До сих пір пенсійний вік у Франції був одним з найнижчих серед розвинених країн, 62.5 y 2025.
Для порівняння, в Німеччині можна вийти на пенсію у віці 65 років і 10 місяців, а з 2031 року в 67 років.
Франція щорічно витрачає на утримання пенсіонерів 14% ВВП - тільки Італія і Греція витрачають на ці цілі більше, ніж вона з країн ЄС.
показати весь коментар
25.01.2026 20:05 Відповісти
У 2025 році середня тривалість життя в Україні тримається на рівні близько 72-73 років загалом, але з помітними відмінностями між статями.

Жінки, як правило, доживають до 78-79 років, тоді як чоловіки - до 67-68, згідно з оновленими даними від Інституту метрик і оцінки здоров'я.
показати весь коментар
25.01.2026 20:10 Відповісти
Середня тривалість життя чоловіків в Україні - 57,3 роки.
Середня тривалість життя жінок в Україні скоротилася із 76,2 року до 70,9 року.
показати весь коментар
25.01.2026 22:00 Відповісти
інваліди прокурори )))
показати весь коментар
25.01.2026 20:08 Відповісти
"В Одесі екссуддя відсудив собі понад 329 тисяч гривень пенсії".
"Суддя Олег Оксененко відсудив понад 17 мільйонів гривень пенсії! Чотири його колеги понад 5 млн. пенсії..."
"Київський суддя відсудив собі 17 мільйонів гривень пенсії".
"Суддя, який відсудив у держави 7 млрд грн на користь олігархів, пішов на пенсію."
Ну і так далі.
показати весь коментар
25.01.2026 20:11 Відповісти
Трирівневі захисти пішли по одному жіночому органу, тепер взялися за пенсії
показати весь коментар
25.01.2026 20:12 Відповісти
Головне щоб пенсії ветеранів по інвалідності не чіпали.
показати весь коментар
25.01.2026 20:14 Відповісти
🤢🤮
показати весь коментар
25.01.2026 20:18 Відповісти
Багато компаній до соцпакету добавляють оте добровільне недержавне страхування й сплачуютт додаткові внески.
показати весь коментар
25.01.2026 20:34 Відповісти
Не все еще отмасштабировали. Все збс.
показати весь коментар
25.01.2026 20:18 Відповісти
Зелену "прозорість" добре вже видно на дерибані фінансової допомоги союзників. Це все на що здатна ця банда зрадників України, вся їх діяльність приносить тільки свідомо заподіяну шкоду державі і народу. Але "наріду" нравіццо " феномен світового масштабу Черчільгавелсталевийлев".
показати весь коментар
25.01.2026 20:22 Відповісти
Спочатку ці зепідари підняли страховий стаж, лишивши людей пенсій на данний час а тепер вони про допомогу лепечуть виродки.....якщо найближчим часом цих уйобків не зупинити країні остаточно буде кінець .....через 13 років вже нікому буде пенсії платити ..
показати весь коментар
25.01.2026 20:25 Відповісти
1 рівень. Проста дєнєг нєт!
2 рівень. Но ви дєржітесь!
3 рівень. ВСЕГО ВАМ ХОРОШЕГО!
показати весь коментар
25.01.2026 20:32 Відповісти
4-й рівень - смокчіть х..уя у рудої мавпи
показати весь коментар
25.01.2026 20:39 Відповісти
ЯК вони вже нас задрали !!!!!!!!!!!!!!!!!!!БЛ.ТЬ!Про що йде мова?
показати весь коментар
25.01.2026 20:38 Відповісти
Ясно. Жити будемо бідно, але недовго.
показати весь коментар
25.01.2026 20:39 Відповісти
Элита,обслуга элиты и лохи простолюдинки
показати весь коментар
25.01.2026 20:49 Відповісти
Чергова дурілка, як колись обіцяли зарплату вчителям по 4 штуки баксів. Пенсіонерів багато і сподіваються, що ті плюнуть. Влада брехунів найвищого гатунку. Тут одну пенсію не в змозі платити, платят з грошей партнерів, а то відразу три.
показати весь коментар
25.01.2026 20:54 Відповісти
і особливий рівень, - династична пенсія з дитинств,. для прокурорвів, суддів, депутанів та подібної ним нечисті.
показати весь коментар
25.01.2026 21:14 Відповісти
Щоб запрвадити спецпенсії, вистачило пару разів проголосувати, а щоб відмінити, потрібно 13 років.
показати весь коментар
25.01.2026 21:39 Відповісти
Епоха бідності плавно переходить в епоху бомжацтва-жебрацтва, далі тільки талончики на евтаназію.
показати весь коментар
25.01.2026 21:58 Відповісти
Так,тепер ПР молода ще буде екперементи ставити над пенсіонерами.
показати весь коментар
25.01.2026 22:06 Відповісти
Водночас окремі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на додаткові надбавки у розмірі 300-500 гривень. Джерело: https://censor.net/ua/n3597195, біжу за пігулками, щоб не вмерти від щастя від такого підвищення, зробіть пенсії однакові для усіх й підвищуйте однаково для всіх хто робив й віддав свій час й здоров"я за для Украхни.
показати весь коментар
25.01.2026 22:17 Відповісти
Це, для пенсів - КІНЕЦЬ!
показати весь коментар
25.01.2026 22:44 Відповісти
Велосипед уже винайдено,алло! Візьміть китайську систему та не морочте людям голову. Все чітко і прозоро.
За професійні пенсіїї-власник бізнесу не створює належних умов праці,а віддувається все суспільство.
Пєцину судову реформу у призначенні пенсій прокурорам та суддям скасувати,бо це насмішка над громадянами України.
показати весь коментар
25.01.2026 23:47 Відповісти
Одне бла,бла,бла.Гнати ушльопка іулютина в шию.
показати весь коментар
26.01.2026 00:36 Відповісти
невже жлобській Зєлі та її мародерам не страшно за своє майбутнє?..
адже не всі же втечуть туди, де люди не знають про чонгари-асфальти-шашлики-пенсії-податки-казочки від фламіндрищей-дермаків-гнидьманцевих....
показати весь коментар
26.01.2026 05:02 Відповісти
 
 