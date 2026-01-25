В Україні готують перехід на трирівневу пенсійну систему

В Україні готують поетапний перехід до трирівневої пенсійної системи, яка має зробити нарахування виплат більш справедливим і прозорим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю міністра соціальної політики, сім’ї та національної єдності Дениса Улютіна виданню "РБК-Україна".

За словами міністра, чинна модель пенсійного забезпечення часто створює перекоси, коли люди з однаковим трудовим стажем і подібними доходами отримують різні суми. Нова система має усунути ці дисбаланси та чіткіше прив’язати розмір пенсії до внесків, сплачених протягом життя.

Три рівні пенсійної системи передбачають:

солідарну пенсію, що залежить від страхових внесків;

професійні пенсії для осіб із пільговим стажем;

добровільні накопичувальні заощадження.

Солідарна пенсія: базовий рівень системи

Основою оновленої моделі залишиться солідарна пенсія. Її розмір напряму залежатиме від обсягу страхових внесків, які людина сплачувала під час трудової діяльності. У міністерстві прогнозують, що для громадян із тривалим стажем, зокрема вчителів із понад 40 роками роботи, виплати можуть зрости у 1,5–2 рази.

Також держава розглядає можливість запровадження гарантованої базової допомоги для тих, хто не зміг накопичити необхідний страховий стаж. Розмір такої підтримки щороку визначатимуть у державному бюджеті з урахуванням реального прожиткового мінімуму.

"Нинішня система не враховує реальний внесок людини, і саме це ми хочемо змінити", — зазначив Денис Улютін.

Професійні та накопичувальні пенсії: як працюватимуть

У межах реформи спеціальні пенсії формально не скасовуватимуть, однак їх виведуть із солідарної системи. Особи з пільговим стажем зможуть раніше виходити на пенсію, але до досягнення загального віку отримуватимуть виплати з професійного рівня.

Ключовим принципом стане врахування не лише років роботи, а й суми коштів, сплачених до системи. Повний перехід від спецпенсій до професійних може тривати близько 13 років, якщо реформа стартує у 2026–2027 роках.

Третій рівень передбачає добровільні накопичення. Очікується, що цей механізм запрацює не раніше 2027 року. Участь у ньому не буде обов’язковою, однак відмова від накопичень означатиме нижчі доходи після виходу на пенсію.

Уряд також нагадує, що у 2026 році пенсії зростуть завдяки індексації та підвищенню прожиткового мінімуму. Водночас окремі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на додаткові надбавки у розмірі 300–500 гривень.

