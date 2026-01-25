В Україні готують перехід на трирівневу пенсійну систему
В Україні готують поетапний перехід до трирівневої пенсійної системи, яка має зробити нарахування виплат більш справедливим і прозорим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю міністра соціальної політики, сім’ї та національної єдності Дениса Улютіна виданню "РБК-Україна".
За словами міністра, чинна модель пенсійного забезпечення часто створює перекоси, коли люди з однаковим трудовим стажем і подібними доходами отримують різні суми. Нова система має усунути ці дисбаланси та чіткіше прив’язати розмір пенсії до внесків, сплачених протягом життя.
Три рівні пенсійної системи передбачають:
-
солідарну пенсію, що залежить від страхових внесків;
-
професійні пенсії для осіб із пільговим стажем;
-
добровільні накопичувальні заощадження.
Солідарна пенсія: базовий рівень системи
Основою оновленої моделі залишиться солідарна пенсія. Її розмір напряму залежатиме від обсягу страхових внесків, які людина сплачувала під час трудової діяльності. У міністерстві прогнозують, що для громадян із тривалим стажем, зокрема вчителів із понад 40 роками роботи, виплати можуть зрости у 1,5–2 рази.
Також держава розглядає можливість запровадження гарантованої базової допомоги для тих, хто не зміг накопичити необхідний страховий стаж. Розмір такої підтримки щороку визначатимуть у державному бюджеті з урахуванням реального прожиткового мінімуму.
"Нинішня система не враховує реальний внесок людини, і саме це ми хочемо змінити", — зазначив Денис Улютін.
Професійні та накопичувальні пенсії: як працюватимуть
У межах реформи спеціальні пенсії формально не скасовуватимуть, однак їх виведуть із солідарної системи. Особи з пільговим стажем зможуть раніше виходити на пенсію, але до досягнення загального віку отримуватимуть виплати з професійного рівня.
Ключовим принципом стане врахування не лише років роботи, а й суми коштів, сплачених до системи. Повний перехід від спецпенсій до професійних може тривати близько 13 років, якщо реформа стартує у 2026–2027 роках.
Третій рівень передбачає добровільні накопичення. Очікується, що цей механізм запрацює не раніше 2027 року. Участь у ньому не буде обов’язковою, однак відмова від накопичень означатиме нижчі доходи після виходу на пенсію.
Уряд також нагадує, що у 2026 році пенсії зростуть завдяки індексації та підвищенню прожиткового мінімуму. Водночас окремі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на додаткові надбавки у розмірі 300–500 гривень.
Для порівняння, в Німеччині можна вийти на пенсію у віці 65 років і 10 місяців, а з 2031 року в 67 років.
Франція щорічно витрачає на утримання пенсіонерів 14% ВВП - тільки Італія і Греція витрачають на ці цілі більше, ніж вона з країн ЄС.
Жінки, як правило, доживають до 78-79 років, тоді як чоловіки - до 67-68, згідно з оновленими даними від Інституту метрик і оцінки здоров'я.
Середня тривалість життя жінок в Україні скоротилася із 76,2 року до 70,9 року.
"Суддя Олег Оксененко відсудив понад 17 мільйонів гривень пенсії! Чотири його колеги понад 5 млн. пенсії..."
"Київський суддя відсудив собі 17 мільйонів гривень пенсії".
"Суддя, який відсудив у держави 7 млрд грн на користь олігархів, пішов на пенсію."
