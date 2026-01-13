Українці сплатили за добровільне пенсійне страхування торік понад 87 мільйонів. ІНФОГРАФІКА

Сума добровільних внесків до системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування України в 2025 році становила 87,1 млн грн.

Як ідеться в повідомленні Пенсійного фонду України, протягом минулого року в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування було здійснено 37,2 тис. добровільних платежів.

Більшість добровільних внесків – 32,24 тис. – були зроблені для набуття власного страхового стажу, тоді як 4,96 тис. платників переказали кошти на користь інших осіб.

Більшість платежів – 72,9% – здійснені в розмірі мінімального страхового внеску, який становить 1760 грн.

Загалом від моменту запуску сервісу, тобто з березня 2023 року, через портал електронних послуг Пенсійного фонду здійснили близько 66,9 тис. платежів на загальну суму 152 млн грн.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року мінімальний страховий внесок для зарахування одного повного місяця пенсійного стажу становить 1902,34 грн, що дорівнює 22% мінімальної зарплати, яку з початку року збільшили до 8647 грн.

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Пенсійна система в Україні

Як повідомлялося, раніше міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін заявив, що запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні наразі є передчасним, оскільки фінансовий ринок не може забезпечити ефективне інвестування таких коштів.

До того в Мінсоцполітики планували, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт про накопичувальні пенсії у 2025 році, що дозволило б запровадити цей рівень пенсійного забезпечення вже з 2026 року.

Нагадаємо, у квітні 2023 року група депутатів від правлячої партії "Слуга народу" внесли до Верховної Ради проєкт закону "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Спочатку він передбачав запровадження вже з 2024 року другого рівня пенсійної системи – обов'язкових накопичувальних пенсій, які на першому етапі співфінансуватиме держава.

Однак у вересні того ж року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що влада планує запустити накопичувальну пенсійну систему вже в 2025 році.

Пізніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович говорила, що запустити накопичувальну пенсійну систему можливо лише після завершення війни, але уряд планує підготувати всю інфраструктуру для цього до 2025 року.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Мінфін підтримує запровадження накопичувальних пенсій, але має застереження щодо спроможності профінансувати ці зміни під час повномасштабної війни.

У квітні 2024 року Верховна Рада провалила голосування в першому читанні за законопроєкт №9212 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.