Переселенці мають надати дані про неотримання виплат від Росії до 1 квітня. Як це зробити?

Внутрішньо переміщені особи до 1 квітня цього року мають надати Пенсійному фонду інформацію про неотримання пенсійних та страхових виплат від Росії.

Як повідомили в Пенсійному фонді, ті, хто пройшов фізичну ідентифікацію, але до 1 лютого не подав відповідну інформацію, отримуватимуть пенсії або страхові виплати до моменту подання такого повідомлення, проте не довше ніж до 1 квітня 2026 року.

Як подати інформацію

Особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, або виїхали звідти на підконтрольну Україні територію чи за кордон, можуть повідомити Пенсійному фонду про неотримання пенсії та/або страхових виплат від Росії в один зі способів:

онлайн – через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

під час відеоконференцзв'язку з працівником Головного управління Пенсійного фонду;

поштовим відправленням/поштовим відправленням із оголошеною цінністю на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, де особа перебуває на обліку як одержувач виплат;

через подання в сервісному центрі Пенсійного фонду України заяви про призначення, перерахунок, поновлення, продовження пенсії.

Як повідомлялося, минулого року на соціальні виплати та пенсійні зобов'язання, які забезпечує Міністерство соціальної політики, з державного бюджету України було спрямовано 406,4 млрд грн.

Також повідомлялося, що Пенсійний фонд України в 2025 році спрямував на пенсійні та інші соціальні виплати 939,5 млрд грн, на 9,96% більше, ніж у попередньому році.

У середині лютого стало відомо, що Кабінет Міністрів запустить механізм безвідсоткових позик для людей, які змушені переїхати на нове місце проживання через надзвичайні ситуації.