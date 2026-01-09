Пенсійний фонд минулого року збільшив видатки на соцвиплати на 10%

Пенсійний фонд України в 2025 році спрямував на пенсійні та інші соціальні виплати 939,5 млрд грн, на 9,96% більше, ніж у попередньому році.

Про це йдеться в огляді підсумків роботи Пенсійного фонду за 2025 рік, передає Укрінформ.

Загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати склала 939,5 млрд грн, що на 85,1 млрд грн більше до відповідного періоду попереднього року.

Зокрема на пенсійні виплати було спрямовано 799,04 млрд грн.

Скільки коштів отримано

За минулий рік до бюджету Пенсійсного фонду з усіх джерел фінансування надійшло 992,8 млрд грн, що на 136,8 млрд грн більше у порівнянні з відповідним періодом попереднього року, із яких власні доходи склали 689,9 млрд грн (із яких 28,1 млрд грн – надходження за рахунок коштів державного бюджету єдиного внеску).

Ще 213,7 млрд грн надходжень – кошти державного бюджету на покриття виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту Пенсійного фонду.

На виплату пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива Пенсійний фонд отримав 35,9 млрд грн; на виплату державних соціальних допомог – 47 млрд грн; на одноразову грошову допомогу за програмою "Пакунок школяра" – 1,1 млрд грн; на виплати за програмою "Зимова підтримка" – 2,4 млрд грн.

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