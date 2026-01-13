На соцвиплати минулого року було спрямовано понад 400 мільярдів. Як розподілили кошти?. ПЕРЕЛІК

Минулого року на соціальні виплати та пенсійні зобов'язання, які забезпечує Міністерство соціальної політики, з державного бюджету України було спрямовано 406,4 млрд грн.

Як повідомили в Міністерстві фінансів, ці кошти було розподілено на:

фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду, – 241,8 млрд грн;

соціальний захист громадян, які потрапили в складні життєві обставини, – 83,8 млрд грн, із яких понад 17,8 млрд грн – на "Зимову підтримку 2025", а 66 млрд грн – на підтримку громадян, зокрема майже 1,1 млн внутрішньо переміщених осіб;

надання пільг і житлових субсидій громадянам (2,8 млн домогосподарств) – 35,9 млрд грн;

соціальний захист дітей та сім'ї, які спрямовано на виплату соціальних допомог майже 623 тис. отримувачам, – 22,6 млрд грн;

підтримку понад 166,2 тис. малозабезпечених сімей – 14,9 млрд грн;

соціальний захист осіб із інвалідністю – 7,4 млрд гн.

"У 2025 році завдяки співпраці з міжнародними партнерами забезпечено стабільне фінансування ключових соціальних видатків державного бюджету. Наші громадяни отримали вчасно й у призначених їм обсягах соціальні виплати і пенсії. Заборгованість із таких виплат відсутня", – зазначив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

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Як повідомлялося, Пенсійний фонд України в 2025 році спрямував на пенсійні та інші соціальні виплати 939,5 млрд грн, на 9,96% більше, ніж у попередньому році.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2026 року через підвищення прожиткового мінімуму змінився розмір сукупного доходу сім'ї, який дає право на пільгу.

Також повідомлялося, з 1 січня 2026 року розмір мінімальної зарплати в Україні збільшився з 8000 грн до 8647 грн на місяць. У погодинному розмірі мінімальний рівень оплати праці зріс до 52 грн на годину.