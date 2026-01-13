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На соцвиплати минулого року було спрямовано понад 400 мільярдів. Як розподілили кошти?. ПЕРЕЛІК

На соцвиплати минулого року було спрямовано понад 400 мільярдів

Минулого року на соціальні виплати та пенсійні зобов'язання, які забезпечує Міністерство соціальної політики, з державного бюджету України було спрямовано 406,4 млрд грн.

Як повідомили в Міністерстві фінансів, ці кошти було розподілено на:

  • фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду, – 241,8 млрд грн;
  • соціальний захист громадян, які потрапили в складні життєві обставини, – 83,8 млрд грн, із яких понад 17,8 млрд грн – на "Зимову підтримку 2025", а 66 млрд грн – на підтримку громадян, зокрема майже 1,1 млн внутрішньо переміщених осіб;
  • надання пільг і житлових субсидій громадянам (2,8 млн домогосподарств) – 35,9 млрд грн;
  • соціальний захист дітей та сім'ї, які спрямовано на виплату соціальних допомог майже 623 тис. отримувачам, – 22,6 млрд грн;
  • підтримку понад 166,2 тис. малозабезпечених сімей – 14,9 млрд грн;
  • соціальний захист осіб із інвалідністю – 7,4 млрд гн.

"У 2025 році завдяки співпраці з міжнародними партнерами забезпечено стабільне фінансування ключових соціальних видатків державного бюджету. Наші громадяни отримали вчасно й у призначених їм обсягах соціальні виплати і пенсії. Заборгованість із таких виплат відсутня", – зазначив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

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Як повідомлялося, Пенсійний фонд України в 2025 році спрямував на пенсійні та інші соціальні виплати 939,5 млрд грн, на 9,96% більше, ніж у попередньому році.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2026 року через підвищення прожиткового мінімуму змінився розмір сукупного доходу сім'ї, який дає право на пільгу.

Також повідомлялося, з 1 січня 2026 року розмір мінімальної зарплати в Україні збільшився з 8000 грн до 8647 грн на місяць. У погодинному розмірі мінімальний рівень оплати праці зріс до 52 грн на годину.

Автор: 

виплати (652) пільги (343) Мінфін (3119) пенсія (752) соцвиплати (169) субсидія (627)
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