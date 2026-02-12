С 1 марта пенсии в Украине вырастут на 12%
С 1 марта в Украине проведут индексацию пенсий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина "Украинскому Радио". Ожидается, что выплаты вырастут в среднем на 12%.
Индексация пенсий и подготовка решения правительства
По словам министра, перерасчет запланирован на уровне 12,1%. Это на 4% больше показателя инфляции прошлого года. Выплаты пересчитают автоматически с 1 марта.
В Министерстве социальной политики завершают необходимые расчеты. Также готовят проект нормативного акта для представления в Кабинет Министров. После принятия документа все пенсионеры получат обновленные суммы.
"В текущем году мы планируем осуществить индексацию на 12,1%. Перерасчет будет произведен с 1 марта", — отметил Денис Улютин.
Сейчас 73% пенсионеров получают пенсию по возрасту. Это около 7,4 миллиона граждан. Почти 1,5 миллиона человек получают выплаты по инвалидности.
Увеличится помощь семьям погибших военных
С 1 марта также повысят адресную помощь семьям погибших или пропавших без вести военнослужащих. Минимальная выплата для каждого нетрудоспособного члена семьи составит не менее 12 810 гривен.
Речь идет о родителях, жене или муже погибшего воина. Также это касается одного ребенка, которому назначена государственная помощь. Сейчас минимальная сумма составляет 7 800 гривен.
- Сейчас в Украине около 700 тысяч украинцев получают пенсию в связи с потерей кормильца. Еще 500 тысяч имеют пенсию за выслугу лет. Социальные пенсии и пожизненное содержание судей составляют менее 1%.
Ранее мы писали, что в Украине готовят поэтапный переход к трехуровневой пенсионной системе. По словам чиновников, такая система должна сделать начисление выплат более справедливым и прозрачным.
Якщо Ви не пенсіонер, то Вам і підвищення не буде.
Більше читайте: https://368.media/2026/02/13/kerivnyk-viddilu-naglyadu-za-beb-ivano-frankivskoyi-prokuratury-zadeklaruvav-902-tysyachi-gryven-pensiyi/,
Доходи за 2024 рік:
✔️з/п від Харківської обласної прокуратури - 660 тис. грн;
✔️з/п від Івано-Франківської обласної прокуратури - 976 тис. грн;
✔️ компенсація при переїзді на роботу - 48 тис. грн;
✔️пенсія - 902 тис. грн
Більше читайте: https://368.media/2026/02/13/kerivnyk-viddilu-naglyadu-za-beb-ivano-frankivskoyi-prokuratury-zadeklaruvav-902-tysyachi-gryven-pensiyi/
це 75 166 грн. пенсії у місяць , це у 25 разів більше за мінімальну
а у звичайного пенсіонера наприклад 7000 - зросте на 800 грн ((
багаті стають ще багатшими ..і різниця катастрофічно збільшується.
стріляти таких прокурорів надо.
гнила система на всі 100%
.
Чи можуть бути вибори без підвищення пенсій ?
Може.
Але... індексація пенсій за законом не поширюється на всі категорії пенсіонерів. Є дві групи громадян, які не можуть розраховувати на підвищення виплат у межах індексації. Йдеться про пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, а також про осіб, які отримують спеціальні пенсії.
Для цих категорій індексація не застосовується, оскільки їхні пенсійні виплати вже розраховані з урахуванням актуальних показників заробітної плати.
Відповідно до норм пенсійного законодавства, під час проведення індексації враховуються показники зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три останні календарні роки. Саме тому українці, які вийшли на пенсію у 2023, 2024 та 2025 роках, у 2026 році підвищення не отримають.
От цікаво - чи не зростала середня заробітна плата у 2025 році? якщо так, то як можуть бути враховані показники для тих, хто вийшов принаймні у 2023-2024 р.р.?
І яким чином при нинішній інфляції їхні виплати захищені від знецінення?