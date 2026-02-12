С 1 марта пенсии в Украине вырастут на 12%

С 1 марта в Украине проведут индексацию пенсий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина "Украинскому Радио". Ожидается, что выплаты вырастут в среднем на 12%.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Индексация пенсий и подготовка решения правительства

По словам министра, перерасчет запланирован на уровне 12,1%. Это на 4% больше показателя инфляции прошлого года. Выплаты пересчитают автоматически с 1 марта.

В Министерстве социальной политики завершают необходимые расчеты. Также готовят проект нормативного акта для представления в Кабинет Министров. После принятия документа все пенсионеры получат обновленные суммы.

"В текущем году мы планируем осуществить индексацию на 12,1%. Перерасчет будет произведен с 1 марта", — отметил Денис Улютин.

Сейчас 73% пенсионеров получают пенсию по возрасту. Это около 7,4 миллиона граждан. Почти 1,5 миллиона человек получают выплаты по инвалидности.

Читайте также: Силовики, "чернобыльцы" и прокуроры: Более 35 тысяч пенсионеров получают выплаты выше установленного законом лимита

Увеличится помощь семьям погибших военных

С 1 марта также повысят адресную помощь семьям погибших или пропавших без вести военнослужащих. Минимальная выплата для каждого нетрудоспособного члена семьи составит не менее 12 810 гривен.

Речь идет о родителях, жене или муже погибшего воина. Также это касается одного ребенка, которому назначена государственная помощь. Сейчас минимальная сумма составляет 7 800 гривен.

Сейчас в Украине около 700 тысяч украинцев получают пенсию в связи с потерей кормильца. Еще 500 тысяч имеют пенсию за выслугу лет. Социальные пенсии и пожизненное содержание судей составляют менее 1%.

Ранее мы писали, что в Украине готовят поэтапный переход к трехуровневой пенсионной системе. По словам чиновников, такая система должна сделать начисление выплат более справедливым и прозрачным.

Читайте также: Правительство планирует поднять минимальную пенсию до 6 тыс. грн, - Улютин