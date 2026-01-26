Правительство планирует поднять минимальную пенсию до 6 тыс. грн, - Улютин

Пенсионные выплаты в Украине планируют повысить до 6 тысяч гривен - соответствующую инициативу уже прорабатывает правительство.

Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и национальной идентичности Денис Улютин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кому ожидать повышения?

По его словам, повышение пенсий до 6 тысяч гривен коснется как минимум трети пенсионеров. Но есть условие - реформа солидарной системы.

Сейчас же минимальная пенсия составляет 3,4 тысячи гривен. Таким образом, по плану Кабмина базовая выплата может вырасти почти в два раза.

Без реформы солидарного уровня, по мнению Улютина, Украину ждет коллапс социальной системы.

Если человек вместо 4 тысяч получает 6 тысяч гривен, то это уже другое качество жизни, возможность получать медикаменты, меньшие потребности в субсидиях", - считает чиновник.

Пересмотр выплат коснется большого пласта бюджетников - тех, кто работал на работах с невысокими зарплатами.

"Они все получат повышение. Это значительное количество людей - треть пенсионеров", - сказал министр.

Спецпенсии не будут расти

В рамках реформы, по словам Улютина, спецпенсии расти не будут, что позволит выровнять дисбалансы в солидарной системе.

Сейчас, по его словам, идет финализация соответствующего законопроекта, но впереди еще согласование с коллегами в правительстве и международными партнерами.

