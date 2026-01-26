Правительство планирует поднять минимальную пенсию до 6 тыс. грн, - Улютин

пенсионеры получат новые пенсии

Пенсионные выплаты в Украине планируют повысить до 6 тысяч гривен - соответствующую инициативу уже прорабатывает правительство.

Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и национальной идентичности Денис Улютин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кому ожидать повышения?

По его словам, повышение пенсий до 6 тысяч гривен коснется как минимум трети пенсионеров. Но есть условие - реформа солидарной системы.

Сейчас же минимальная пенсия составляет 3,4 тысячи гривен. Таким образом, по плану Кабмина базовая выплата может вырасти почти в два раза.

Без реформы солидарного уровня, по мнению Улютина, Украину ждет коллапс социальной системы.

Если человек вместо 4 тысяч получает 6 тысяч гривен, то это уже другое качество жизни, возможность получать медикаменты, меньшие потребности в субсидиях", - считает чиновник.

Пересмотр выплат коснется большого пласта бюджетников - тех, кто работал на работах с невысокими зарплатами.

"Они все получат повышение. Это значительное количество людей - треть пенсионеров", - сказал министр.

Спецпенсии не будут расти

В рамках реформы, по словам Улютина, спецпенсии расти не будут, что позволит выровнять дисбалансы в солидарной системе.

Сейчас, по его словам, идет финализация соответствующего законопроекта, но впереди еще согласование с коллегами в правительстве и международными партнерами.

Что предшествовало?

+12
"Наразі ж мінімальна пенсія складає 3,4 тисячі гривень".
Брехня, мінімальна складає 2.6 тис.грн.
Або,60 дол.
60 дол.в місяць-це країна мрій.
26.01.2026 09:12 Ответить
+11
ура ! куплю собі костюм с отлівом і в Сантропе
26.01.2026 09:10 Ответить
+8
коли піднімуть,то це теж буде 50-60 доларів
26.01.2026 09:30 Ответить
А максимальна на скільки підвищиться?
26.01.2026 09:09 Ответить
ти про інвалідів прокурорів ?
26.01.2026 09:11 Ответить
Ні. Максимальна зараз десь 25 тис. У прокурорів спецпенсія, яку треба прибрати в першу чергу як явище.
26.01.2026 09:30 Ответить
Ну якщо пенсія у 35-річного прокурора-200000 грн,то хай почекає поки не виповниться 40,тоді ще піднімуть процентів на 30-40.
26.01.2026 09:18 Ответить
Але ЗЕуряд гроші на це все візьме? Трамп не дасть. ЄС в першу чергу дає для продовження нескінченої війни.
Мабуть друкарський верстат?
26.01.2026 09:09 Ответить
А, афтамашину , забув?
26.01.2026 10:17 Ответить
На 3 тис я якось зводю кінці з кінцями а 6 тис це вже буду Крез
26.01.2026 09:10 Ответить
я теж,но с Аліка не вилазю
26.01.2026 09:12 Ответить
Гіперінфляція буде.
26.01.2026 09:17 Ответить
От-от !!! Після таких заяв першими зростуть ціни на товари ! Перевірено.
26.01.2026 11:27 Ответить
Намалюють -роздадуть
26.01.2026 09:11 Ответить
в мене 3148
26.01.2026 09:14 Ответить
Вот тєпєрь заживьом...
26.01.2026 09:17 Ответить
Нічого людей морочити! Від планування планів не стане легше. Спочатку зробіть, а потім говоритимете.
26.01.2026 09:18 Ответить
Це промоакція для підняття цін на товари в магазинах.
26.01.2026 11:29 Ответить
Якщо людина замість 4 тисяч отримує 6 тисяч гривень, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти, менші потреби в субсидіях",

Якщо + 2000 грн, то інша якість життя?

І особливо можливість отримувати медикаменти при повній ВІДСУТНОСТІ контролю держави за "ЦІНОУТВОРЕННЯМ" на медикаменти - блок з десяти крихітних таблеток коштує як кілограм м'яса на ринку. Війна, руйнування, нужда -поневіряння злиднне існування населення, а фармацевтична мафія ніби нарко-картелі ескалують цінами на медикаменти.

Який цинізм чиновництва: відбувається фіналізація відповідного законопроекту, але попереду ще узгодження з колегами в уряді та міжнародними партнерами.

Уявляю яка гонка вже розпочалася у фармацевтів по утилізації тої +2000 грн.
26.01.2026 09:22 Ответить
Активізуються всі сфери об...слуговування населення !
26.01.2026 11:31 Ответить
💯
26.01.2026 10:35 Ответить
А максимальну? В мене максимальна, бо працював все життя в білу.
26.01.2026 09:26 Ответить
А потім прокурори через суд доб'ються підняття своїх пенсій з 200 тис грн до 400 тис грн
26.01.2026 09:28 Ответить
Навіть тут умудряються брехати - в мене пенсія при повному стажі роботи не повних 3100 гривень. У жінки на 50 гривень більша!
26.01.2026 09:40 Ответить
Готові на що завгодно бюджетні гроші тринькати аби не на армію.
26.01.2026 09:54 Ответить
Правильно - тирити, а не тринькати !!!
26.01.2026 11:32 Ответить
Ого, вот теперь заживём!!😅😆🤪🤣🤣😂
26.01.2026 09:55 Ответить
Яка на хрєн якість життя? Ви тільки збиратиметесь підняти пенсію, а ціни вже піднімуться. І якість життя погіршиться.
26.01.2026 09:56 Ответить
Міністри яких ми заслуговуємо -
З 2010 по 2016 рік https://web.archive.org/web/20250611043849/https:/mof.gov.ua/uk/leadership працював в апараті прем'єр-міністра України, зокрема, за даними "УП" https://www.pravda.com.ua/news/2016/12/20/7130433/ був помічником https://www.chesno.org/politician/18584/ Миколи Азарова за часів його прем'єрства.
26.01.2026 10:07 Ответить
Боже, яка ж брехлива сьогодні влада. Пройшло 7 років односібного правління Голобородька і його воровитої команди, коли ціни піднялися в 5-ть, 10-ть разів і перед виборами згадали про пенсіонерів. А не нагадають, за чиї гроші сьогодні утримується ЗСУ і пенсіонери? За бюджетні гроші утримується чиряк на тілі України "слуги" і різні там прокурори та судді, що відсудили собі по 200, 300, а то і більше різноманітних пенсій та надбавок.
26.01.2026 10:08 Ответить
І про міндічів з цукерманами ЗАБУЛИ !!! А-я-яй.
26.01.2026 11:34 Ответить
"Якщо людина замість 4 тисяч отримує 6 тисяч гривень, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти, менші потреби в субсидіях", - вважає чиновник" - цей дебіл ціни в аптеках бачив?
26.01.2026 10:38 Ответить
Так, а ще була новина про три рівні пенсійної реформи в Україні. Багато пожилих людей зрозуміли це, як виплата трьох пенсій. Зелена голота і тут вигадала спосіб, як надурити обездолених, обкраденими ними ж пенсіонерів. А ще велика частина прихильників московської церкви УПЦ яку так і не закрив Голобородько, будуть йому завдячувати і за кого на виборах проголосують? Правильно - за брехливих слугориг.
26.01.2026 10:45 Ответить
Спепенсії такими зробили що років 50 їм можна не піднімати,особливо прокурорам та суддям.Тільки за що не зрозуміло Від всих них така віддача як від чудової корови
26.01.2026 10:45 Ответить
Нє ну 6000 це вже інша якість життя… вот урод
26.01.2026 10:46 Ответить
Мені 67 років, пенсію оформила у 57, бо вже була "реформа", працюю одинадцятий рік, бо незважаючи на 4 перерахунки та 50 років стажу маю пенсію 5541,76. Враховуючи потреби в ліках, відсутність заборгованості за комунальні послуги, ще живого тата у дуже поважному віці, радію що маю пристойну роботу - дизайнер в типографії. І от нарешті знов урівнялівка - усім дадуть по 6000, і тим у кого 3000, хто не платив за комуналку роками, хто палець об палець не вдарив, щоб заробити на гідне життя, хто нив і лаяв усіх навкруги - усім порівну, те саме з зарплатою - це несправедливо і принизливо. Держава повсякчас враховує нижній рівень виплат, не піднімаючи пропорційно тим, хто дійсно цього заслуговує - ниций популізм, який повірте не оцінять ті, кому намагаються догодити, знов волатимуть що мало...
26.01.2026 10:52 Ответить
Тому що зє !!!
26.01.2026 11:35 Ответить
це із репертуару "зеленого шансону" про зарплатню вчителям в 4000 тис.грн,смартфони пенсам,і т,д і т,п
26.01.2026 11:04 Ответить
принизливо для нас усіх те що в оточенні пересідєнта вори . казнокради . корупціонери . зрадники . ОЦЕ ПРИНИЗЛИВО . і борсаються у зеленому говні з 19 року ті виборці які не голосували за цих покидьків при владі . скирдує оточення зельця бобло кубометрами а потім по дзвінку з офісу цих виродків випускають за кордон . а той що з небритим ****** ніби не при ділах як ота обозяна нічого не бачу . нічого не чую . нічого не скажу --- скандал за скандалом з корупцією а сонцесяйний як лайна зеленого в рот набрав і не коментує ніби то іван в селі лантух дерті вкрав
26.01.2026 11:10 Ответить
В першу чергу треба навести лад , що за пенсії під час війни в суддів ,прокурорів по 200- 300 тисяч гривень ,для прикладу відомий українофоб "підрагуй" ківалов отримує пенсію 350 тисяч гривень ,це за що за роботу на "русский мир" пенсію підвищити треба але максимальну обмежити 20 тисяч гривень.
26.01.2026 11:20 Ответить
Хто працював все життя та отримує наразі 7000, а тому хто не напрягався, отримав минималку- тому дадуть 6000!
26.01.2026 11:31 Ответить
Зло легко придушити лише в зародку. Було.
26.01.2026 11:38 Ответить
Треба підняти. Бо якщо наприклад загуглити мінімальну пенсію в Білорусі, перевести її в долари, а потім порівняти з українською, то вийде цікаве порівняння між "другою Францією" і давно окупованою тайожним союзом маленькою бідною країною.
26.01.2026 11:51 Ответить
Та в них там кожні 1-2 роки "реформа", суть якої завжди "як хоч комусь там доплатити пару сотень гривень (щоб було на чому піаритись), але при цьому максимально нікому нічого не підвищувати пропорційно інфляції чи підвищенню прожиткового мінімуму та середній ЗП".
26.01.2026 11:54 Ответить
Коли на гречку перед виборами грошей спі жалко, песнів купують обіцянками про підвищення пенсії
26.01.2026 12:46 Ответить
Выборы выборы
26.01.2026 12:47 Ответить
Ото заживуть пенсіонери на 6000 грн! Тепер можна буде і по європах помандрувати на старості.
26.01.2026 17:09 Ответить
Поки Європа не заставить вас відмінити спецпенсії ви самі нічого робити не будете.
26.01.2026 18:31 Ответить
 
 