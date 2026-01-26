Правительство планирует поднять минимальную пенсию до 6 тыс. грн, - Улютин
Пенсионные выплаты в Украине планируют повысить до 6 тысяч гривен - соответствующую инициативу уже прорабатывает правительство.
Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и национальной идентичности Денис Улютин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Кому ожидать повышения?
По его словам, повышение пенсий до 6 тысяч гривен коснется как минимум трети пенсионеров. Но есть условие - реформа солидарной системы.
Сейчас же минимальная пенсия составляет 3,4 тысячи гривен. Таким образом, по плану Кабмина базовая выплата может вырасти почти в два раза.
Без реформы солидарного уровня, по мнению Улютина, Украину ждет коллапс социальной системы.
Если человек вместо 4 тысяч получает 6 тысяч гривен, то это уже другое качество жизни, возможность получать медикаменты, меньшие потребности в субсидиях", - считает чиновник.
Пересмотр выплат коснется большого пласта бюджетников - тех, кто работал на работах с невысокими зарплатами.
"Они все получат повышение. Это значительное количество людей - треть пенсионеров", - сказал министр.
Спецпенсии не будут расти
В рамках реформы, по словам Улютина, спецпенсии расти не будут, что позволит выровнять дисбалансы в солидарной системе.
Сейчас, по его словам, идет финализация соответствующего законопроекта, но впереди еще согласование с коллегами в правительстве и международными партнерами.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Украине готовят переход на трехуровневую пенсионную систему.
- По данным правительства, в 2026 году пенсии вырастут благодаря индексации иповышению прожиточного минимума. В то же время отдельные категории пенсионеров могут рассчитывать на дополнительные надбавки в размере 300-500 гривен.
- Ранее мы сообщали, что украинцы заплатили за добровольное пенсионное страхование в прошлом году более 87 миллионов.
Мабуть друкарський верстат?
Брехня, мінімальна складає 2.6 тис.грн.
Або,60 дол.
60 дол.в місяць-це країна мрій.
Якщо + 2000 грн, то інша якість життя?
І особливо можливість отримувати медикаменти при повній ВІДСУТНОСТІ контролю держави за "ЦІНОУТВОРЕННЯМ" на медикаменти - блок з десяти крихітних таблеток коштує як кілограм м'яса на ринку. Війна, руйнування, нужда -поневіряння злиднне існування населення, а фармацевтична мафія ніби нарко-картелі ескалують цінами на медикаменти.
Який цинізм чиновництва: відбувається фіналізація відповідного законопроекту, але попереду ще узгодження з колегами в уряді та міжнародними партнерами.
Уявляю яка гонка вже розпочалася у фармацевтів по утилізації тої +2000 грн.
З 2010 по 2016 рік https://web.archive.org/web/20250611043849/https:/mof.gov.ua/uk/leadership працював в апараті прем'єр-міністра України, зокрема, за даними "УП" https://www.pravda.com.ua/news/2016/12/20/7130433/ був помічником https://www.chesno.org/politician/18584/ Миколи Азарова за часів його прем'єрства.