Уряд планує підняти мінімальну пенсію до 6 тис. грн, - Улютін
Пенсійні виплати в Україні планують підвищити до 6 тисяч гривень - відповідну ініціативу вже опрацьовує уряд.
Про це розповів міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Кому очікувати підвищення?
За його словами, підвищення пенсій до 6 тисяч гривень торкнеться як мінімум третини пенсіонерів. Але є умова - реформа солідарної системи.
Наразі ж мінімальна пенсія становить 3,4 тисячі гривень. Таким чином, за планом Кабміну базова виплата може зрости майже у два рази.
Без реформи солідарного рівня, на думку Улютіна, Україну чекає колапс соціальної системи.
Якщо людина замість 4 тисяч отримує 6 тисяч гривень, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти, менші потреби в субсидіях", - вважає чиновник.
Перегляд виплат стосуватиметься великого пласту бюджетників - тих, хто працював на роботах з не високими зарплатами.
"Вони всі отримують зростання. Це значна кількість людей - третина пенсіонерів", - сказав міністр.
Спецпенсії не зростатимуть
В рамках реформи, за словами Улютіна, спецпенсії зростати не будуть, що дозволить вирівняти дисбаланси в солідарній системі.
Наразі, за його словами, відбувається фіналізація відповідного законопроєкту, але попереду ще узгодження з колегами в уряді та міжнародними партнерами.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що в Україні готують перехід на трирівневу пенсійну систему.
- За даними уряду, у 2026 році пенсії зростуть завдяки індексації та підвищеннюпрожиткового мінімуму. Водночас окремі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на додаткові надбавки у розмірі 300–500 гривень.
- Раніше ми повідомляли, що українці сплатили за добровільне пенсійне страхування торік понад 87 мільйонів.
Мабуть друкарський верстат?
Брехня, мінімальна складає 2.6 тис.грн.
Або,60 дол.
60 дол.в місяць-це країна мрій.
Якщо + 2000 грн, то інша якість життя?
І особливо можливість отримувати медикаменти при повній ВІДСУТНОСТІ контролю держави за "ЦІНОУТВОРЕННЯМ" на медикаменти - блок з десяти крихітних таблеток коштує як кілограм м'яса на ринку. Війна, руйнування, нужда -поневіряння злиднне існування населення, а фармацевтична мафія ніби нарко-картелі ескалують цінами на медикаменти.
Який цинізм чиновництва: відбувається фіналізація відповідного законопроекту, але попереду ще узгодження з колегами в уряді та міжнародними партнерами.
Уявляю яка гонка вже розпочалася у фармацевтів по утилізації тої +2000 грн.
З 2010 по 2016 рік https://web.archive.org/web/20250611043849/https:/mof.gov.ua/uk/leadership працював в апараті прем'єр-міністра України, зокрема, за даними "УП" https://www.pravda.com.ua/news/2016/12/20/7130433/ був помічником https://www.chesno.org/politician/18584/ Миколи Азарова за часів його прем'єрства.