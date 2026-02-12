З 1 березня пенсії в Україні зростуть на 12%

З 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна "Українському Радіо". Очікується, що виплати зростуть у середньому на 12%.

Індексація пенсій та підготовка рішення уряду

За словами міністра, перерахунок запланований на рівні 12,1%. Це на 4% більше за показник інфляції минулого року. Виплати перерахують автоматично з 1 березня.

У Міністерстві соціальної політики завершують необхідні розрахунки. Також готують проєкт нормативного акта для подання до Кабінету Міністрів. Після ухвалення документа всі пенсіонери отримають оновлені суми.

"У поточному році ми плануємо здійснити індексацію на 12,1%. Здійснення перерахунку буде з 1 березня", — зазначив Денис Улютін.

Наразі 73% пенсіонерів отримують пенсію за віком. Це близько 7,4 мільйона громадян. Майже 1,5 мільйона осіб отримують виплати по інвалідності.

Зросте допомога родинам загиблих військових

З 1 березня також підвищать також адресну допомогу родинам загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців. Мінімальна виплата для кожного непрацездатного члена сім’ї становитиме не менше 12 810 гривень.

Йдеться про батьків, дружину або чоловіка загиблого воїна. Також це стосується однієї дитини, якій призначено державну допомогу. Нині мінімальна сума становить 7 800 гривень.

Наразі в Україні близько 700 тисяч українців отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Ще 500 тисяч мають пенсію за вислугу років. Соціальні пенсії та довічне утримання суддів становлять менше 1%.

