З 1 березня пенсії в Україні зростуть на 12%
З 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна "Українському Радіо". Очікується, що виплати зростуть у середньому на 12%.
Індексація пенсій та підготовка рішення уряду
За словами міністра, перерахунок запланований на рівні 12,1%. Це на 4% більше за показник інфляції минулого року. Виплати перерахують автоматично з 1 березня.
У Міністерстві соціальної політики завершують необхідні розрахунки. Також готують проєкт нормативного акта для подання до Кабінету Міністрів. Після ухвалення документа всі пенсіонери отримають оновлені суми.
"У поточному році ми плануємо здійснити індексацію на 12,1%. Здійснення перерахунку буде з 1 березня", — зазначив Денис Улютін.
Наразі 73% пенсіонерів отримують пенсію за віком. Це близько 7,4 мільйона громадян. Майже 1,5 мільйона осіб отримують виплати по інвалідності.
Зросте допомога родинам загиблих військових
З 1 березня також підвищать також адресну допомогу родинам загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців. Мінімальна виплата для кожного непрацездатного члена сім’ї становитиме не менше 12 810 гривень.
Йдеться про батьків, дружину або чоловіка загиблого воїна. Також це стосується однієї дитини, якій призначено державну допомогу. Нині мінімальна сума становить 7 800 гривень.
- Наразі в Україні близько 700 тисяч українців отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Ще 500 тисяч мають пенсію за вислугу років. Соціальні пенсії та довічне утримання суддів становлять менше 1%.
Раніше ми писали, що в Україні готують поетапний перехід до трирівневої пенсійної системи. За словами урядовців, така система має зробити нарахування виплат більш справедливим і прозорим.
Якщо Ви не пенсіонер, то Вам і підвищення не буде.
Більше читайте: https://368.media/2026/02/13/kerivnyk-viddilu-naglyadu-za-beb-ivano-frankivskoyi-prokuratury-zadeklaruvav-902-tysyachi-gryven-pensiyi/,
Доходи за 2024 рік:
✔️з/п від Харківської обласної прокуратури - 660 тис. грн;
✔️з/п від Івано-Франківської обласної прокуратури - 976 тис. грн;
✔️ компенсація при переїзді на роботу - 48 тис. грн;
✔️пенсія - 902 тис. грн
це 75 166 грн. пенсії у місяць , це у 25 разів більше за мінімальну
а у звичайного пенсіонера наприклад 7000 - зросте на 800 грн ((
багаті стають ще багатшими ..і різниця катастрофічно збільшується.
стріляти таких прокурорів надо.
гнила система на всі 100%
Чи можуть бути вибори без підвищення пенсій ?
Може.
Але... індексація пенсій за законом не поширюється на всі категорії пенсіонерів. Є дві групи громадян, які не можуть розраховувати на підвищення виплат у межах індексації. Йдеться про пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, а також про осіб, які отримують спеціальні пенсії.
Для цих категорій індексація не застосовується, оскільки їхні пенсійні виплати вже розраховані з урахуванням актуальних показників заробітної плати.
Відповідно до норм пенсійного законодавства, під час проведення індексації враховуються показники зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три останні календарні роки. Саме тому українці, які вийшли на пенсію у 2023, 2024 та 2025 роках, у 2026 році підвищення не отримають.
От цікаво - чи не зростала середня заробітна плата у 2025 році? якщо так, то як можуть бути враховані показники для тих, хто вийшов принаймні у 2023-2024 р.р.?
І яким чином при нинішній інфляції їхні виплати захищені від знецінення?