З 1 березня пенсії в Україні зростуть на 12%

В Україні підвищать пенсію з 1 березня

З 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна "Українському Радіо". Очікується, що виплати зростуть у середньому на 12%.

Індексація пенсій та підготовка рішення уряду

За словами міністра, перерахунок запланований на рівні 12,1%. Це на 4% більше за показник інфляції минулого року. Виплати перерахують автоматично з 1 березня.

У Міністерстві соціальної політики завершують необхідні розрахунки. Також готують проєкт нормативного акта для подання до Кабінету Міністрів. Після ухвалення документа всі пенсіонери отримають оновлені суми.

"У поточному році ми плануємо здійснити індексацію на 12,1%. Здійснення перерахунку буде з 1 березня", — зазначив Денис Улютін.

Наразі 73% пенсіонерів отримують пенсію за віком. Це близько 7,4 мільйона громадян. Майже 1,5 мільйона осіб отримують виплати по інвалідності.

Зросте допомога родинам загиблих військових

З 1 березня також підвищать також адресну допомогу родинам загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців. Мінімальна виплата для кожного непрацездатного члена сім’ї становитиме не менше 12 810 гривень.

Йдеться про батьків, дружину або чоловіка загиблого воїна. Також це стосується однієї дитини, якій призначено державну допомогу. Нині мінімальна сума становить 7 800 гривень.

  • Наразі в Україні близько 700 тисяч українців отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Ще 500 тисяч мають пенсію за вислугу років. Соціальні пенсії та довічне утримання суддів становлять менше 1%.

Раніше ми писали, що в Україні готують поетапний перехід до трирівневої пенсійної системи. За словами урядовців, така система має зробити нарахування виплат більш справедливим і прозорим.

+15
от прокурори-інваліди зрадіють ))
13.02.2026 00:15 Відповісти
+14
Дайош вибори-вибора кандидата Лідора !

.
13.02.2026 00:24 Відповісти
+11
Потужного ****** а президенты!!!
13.02.2026 00:41 Відповісти
Тепер заживемо на широку ногу!
12.02.2026 23:53 Відповісти
але до 1 березня треба ще дожити
13.02.2026 00:09 Відповісти
Згоден, не всі доживуть, на жаль...
13.02.2026 00:15 Відповісти
Це Ви щодо 1 березня чи взагалі до пенсії?
13.02.2026 00:21 Відповісти
Я про пенсіонерів які мають шанс дожити до підвищення.
Якщо Ви не пенсіонер, то Вам і підвищення не буде.
13.02.2026 02:00 Відповісти
Логічно. Якщо не космонавт, то й платню за космонавти не отримаєш.
21.02.2026 17:57 Відповісти
от прокурори-інваліди зрадіють ))
13.02.2026 00:15 Відповісти
Керівник відділу нагляду за БЕБ Івано-Франківської прокуратури задекларував 902 тисячі гривень пенсії

Більше читайте: https://368.media/2026/02/13/kerivnyk-viddilu-naglyadu-za-beb-ivano-frankivskoyi-prokuratury-zadeklaruvav-902-tysyachi-gryven-pensiyi/

Доходи за 2024 рік:
✔️з/п від Харківської обласної прокуратури - 660 тис. грн;
✔️з/п від Івано-Франківської обласної прокуратури - 976 тис. грн;
✔️ компенсація при переїзді на роботу - 48 тис. грн;
✔️пенсія - 902 тис. грн

Більше читайте: https://368.media/2026/02/13/kerivnyk-viddilu-naglyadu-za-beb-ivano-frankivskoyi-prokuratury-zadeklaruvav-902-tysyachi-gryven-pensiyi/

це 75 166 грн. пенсії у місяць , це у 25 разів більше за мінімальну
13.02.2026 11:32 Відповісти
угу ..у нього зросте на 12% - це з 76к пенсії + 8к = 84к

а у звичайного пенсіонера наприклад 7000 - зросте на 800 грн ((

багаті стають ще багатшими ..і різниця катастрофічно збільшується.

стріляти таких прокурорів надо.
гнила система на всі 100%
13.02.2026 11:36 Відповісти
13.02.2026 00:24 Відповісти
13.02.2026 00:41 Відповісти
Чи може бути підвищення пенсій без виборів ?
Чи можуть бути вибори без підвищення пенсій ?
13.02.2026 00:51 Відповісти
Передвиборча почалася...
13.02.2026 01:42 Відповісти
В моєї матері більш ніж 55 років стажу в Україні і вже майже 12 років отримує 0 гривень щомісяця. А прокурори з Європи відсужують собі по 200 000 на місяць, не рахуючи інвалідських? Дуже цікаво.
13.02.2026 03:40 Відповісти
А могла б у США отримувати українську пенсію.
13.02.2026 08:15 Відповісти
Карточку дали на год, дальше нужно ездить много, за океан, чуть ли не судится, сколько на это нужно денег и здоровья
13.02.2026 10:57 Відповісти
Ніби з США нема договору про перевод пенсії. Чула, що жінки, які заробили пенсію в Італії, а живуть в Україні, мусили забирати її там.
13.02.2026 18:29 Відповісти
Яке відношення має США до пенсійного фонду України? Він може відсилати кошти куди схоче. Але ж не хоче відсилати ні тиїх жалюгідних 60-70доларів на місяць, ні навіть нараховувати ці кошти на рахунок в Україні. Чув що можна примусити якось судом, але ж бачите тільки прокурори і суд'ї знають як це зробити.
13.02.2026 21:51 Відповісти
Пише, що можна отримувати через посольство. Але, якщо отримуються кошти від США, то української вже не можна отримувати.
14.02.2026 16:14 Відповісти
Вибори? А де гроші на підвищення пенсій, коли нас і так фінансують партнери? Піар, популізм, брехня. Як же хочеться ще раз вибратися президентом.
13.02.2026 04:18 Відповісти
Шоб ви суки зелені жили на ту пенсію....мразоти...
13.02.2026 04:37 Відповісти
Та зелені суки на відміну і живуть на пенсію, тільки пенсії у них вищі, набагато та в рази, ніж у пересічного пенсіонера! 🤬
13.02.2026 13:05 Відповісти
Обіцяли 15,2%,потім 14%,потім 12,8,зараз 12,1%.А до першого березня ще далеко,відсотків 5 повинно залишитись.
Може.
13.02.2026 05:21 Відповісти
"1,5 мільйона осіб отримують виплати по інвалідності" , 80% інвалідів це прокурори, медики, менти-поліціянти, військові(не плутайте з мобілізованими)
13.02.2026 06:14 Відповісти
Це щорічний процес, який проводиться навесні. Він називається індексацією та впроваджений з метою захисту виплат від знецінення.

Але... індексація пенсій за законом не поширюється на всі категорії пенсіонерів. Є дві групи громадян, які не можуть розраховувати на підвищення виплат у межах індексації. Йдеться про пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, а також про осіб, які отримують спеціальні пенсії.

Для цих категорій індексація не застосовується, оскільки їхні пенсійні виплати вже розраховані з урахуванням актуальних показників заробітної плати.

Відповідно до норм пенсійного законодавства, під час проведення індексації враховуються показники зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три останні календарні роки. Саме тому українці, які вийшли на пенсію у 2023, 2024 та 2025 роках, у 2026 році підвищення не отримають.

От цікаво - чи не зростала середня заробітна плата у 2025 році? якщо так, то як можуть бути враховані показники для тих, хто вийшов принаймні у 2023-2024 р.р.?
І яким чином при нинішній інфляції їхні виплати захищені від знецінення?
13.02.2026 06:38 Відповісти
Я вийшов на пенсію у 24 р . Весною 25 добавили 285 грн .
13.02.2026 08:49 Відповісти
Минулого року з тою самою аргументацією вони писали, що індексація не торкнеться тих, хто вийшов на пенсію після 1 січня 2025 року (тобто нині це мало би бути після 01.01.26). Але зараз потужно педалюється теза, що не буде підвищена всім, хто вийшов три роки тому(( подивимось...
13.02.2026 09:10 Відповісти
А комуналка на 25!!!!!
13.02.2026 08:37 Відповісти
А той 1% зжирає 50% усіх пенсійних виплат в державі
13.02.2026 08:42 Відповісти
бидлоелекторат в **** - будуть голосувать.а хлопцям на фронт - ***,то вороги.роздуплились раніше положеного чим потрібно зеко Манді.
13.02.2026 10:07 Відповісти
Задовбали своїми підвищеннями в %. Це виходить що якийсь прокурор чи суддя ( чи іже з ними) мали в сотні разів більше, то їм ще і більше добавлять. Всі закони і покращення для себе і своєї ненажерливої кліки, а ті хто годував і годує цю мерзоту маєть вдовільнятися крихтами. Пора починати годувати цих покидьків щоб їм ставало в горлі!
13.02.2026 11:42 Відповісти
 
 