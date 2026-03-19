Несмотря на войну, в Украине счастливых в четыре раза больше, чем несчастных, - опрос

69% украинцев считают себя счастливыми, несмотря на войну

Несмотря на войну, потери и постоянный стресс, большинство украинцев по-прежнему считают себя счастливыми. По результатам социологического исследования, доля таких людей в несколько раз превышает количество тех, кто чувствует себя несчастным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС).

Данные опроса свидетельствуют, что 69% украинцев в конце 2025 года оценивают себя как счастливых (37% – однозначно, еще 32% – скорее да). В то же время лишь 16% респондентов назвали себя несчастными.

Таким образом, количество счастливых граждан более чем в четыре раза превышает долю тех, кто испытывает противоположные чувства.

Вместе с тем исследование показало, что подавляющее большинство украинцев живет в условиях постоянного стресса. В 2025 году 80% опрошенных хотя бы раз переживали серьезные стрессовые ситуации.

Наиболее распространенными причинами стали:

– обстрелы и бомбардировки – их пережили 36%
– длительная разлука с близкими – 21%
– потеря родных – 20%

Также среди важных факторов называют проблемы со здоровьем: 13% перенесли болезни или операции, еще 9% – тяжелые заболевания близких.

Кроме того, украинцы сообщали о психологических трудностях: 15% испытывали беспомощность, 11% – утрату доверия. Социально-экономические вызовы также остаются актуальными: 10% потеряли работу, а 7% оказались без средств к существованию.

В то же время 14% респондентов заявили, что вообще не сталкивались со стрессами. Социологи связывают это с постепенной адаптацией общества к условиям длительной войны.

В КМИС отмечают, что, несмотря на сложные обстоятельства, украинцы демонстрируют высокий уровень жизнестойкости.

Социологи объясняют это несколькими факторами: ростом сплоченности общества, усилением взаимной поддержки, уменьшением региональных различий и повышением ценности государства.

Президент КМИС Владимир Паниотто подчеркивает, что уровень счастья не зависит линейно от материального положения. Значительную роль играют социально-психологические факторы, которые частично компенсируют последствия войны.

По его словам, даже после четырех лет полномасштабной войны украинцы сохраняют оптимизм и способность адаптироваться к новым условиям.

Исследование проводилось с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонных интервью. Было опрошено 1001 совершеннолетнего респондента на подконтрольных Украине территориях, включая внутренне перемещенных лиц.

у людей істерика просто )
19.03.2026 15:48 Ответить
Щасливий, що живий...😏
19.03.2026 15:49 Ответить
ЗВИЧАЙНО...СЛАВСЯ ЗЕ

Колись щастя було політ в Париж чи покупка квартири, а зараз прожив день - уже щасливий
19.03.2026 15:50 Ответить
Це в ВР, Кабміні, та ОПі опитування проводили? Тоді вірю!
19.03.2026 15:52 Ответить
"є така партія!" , яка в 4 рази більша по кількості члєнов від рештків свого наріду ))
19.03.2026 15:53 Ответить
Прочитав. Так істерично розрядив пердак у крісло, що аж колега обернувся. Слава ЗЄ!
19.03.2026 15:53 Ответить
колега жіночка?
19.03.2026 16:01 Ответить
70% що потребують спеціалізованої допомоги...
19.03.2026 15:53 Ответить
не маю довіри до КМІС
19.03.2026 15:54 Ответить
Не ясно тільки, якщо всі ******* які щасливі, то чому така низька народжуваність?
19.03.2026 15:56 Ответить
От виртуального счастья- виртуальные потомки.
19.03.2026 16:00 Ответить
Чергове потужне опитування?
19.03.2026 15:59 Ответить
Ну много еще 69%. Это что, только 4% поняли обман команды Зе?
19.03.2026 16:00 Ответить
Нещасні постійно переймаються, щоб в них спижжене не забрали і їх не посадили, а ще їх цілодобово в коментах на цензорі матюкають - ніякої поваги, а це великий стрес.
19.03.2026 16:01 Ответить
Грош ціна цьому опитуванню нікчемного КМІСУ!
19.03.2026 16:01 Ответить
19.03.2026 16:03 Ответить
Думаю що на 100% людей в Україні війна тисне психологічно тим чи іншим чином. На когось більше, на когось меньше. Зараз навіть в лікарнях роблять анкетування пацієнтів на рівень стресу та депресії.
19.03.2026 16:03 Ответить
Щасливі хто уникнув фронту каліцтва та могили
19.03.2026 16:04 Ответить
Можна побачити це опитування у розрізі чоловіки/жінки? Бо є у мене певні підозри..
19.03.2026 16:04 Ответить
Та патамушта у них есть патужный.
19.03.2026 16:07 Ответить
КМІС, ідтнхй зі своїми Zевилупними опитуваннями
19.03.2026 16:07 Ответить
это ужас, как так можно брехать
19.03.2026 16:12 Ответить
"щасливі" українці при владі зельоних гнид

там хтось в зельоном опросніке мінус плюс папутал

19.03.2026 16:14 Ответить
 
 