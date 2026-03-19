Несмотря на войну, в Украине счастливых в четыре раза больше, чем несчастных, - опрос
Несмотря на войну, потери и постоянный стресс, большинство украинцев по-прежнему считают себя счастливыми. По результатам социологического исследования, доля таких людей в несколько раз превышает количество тех, кто чувствует себя несчастным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС).
Данные опроса свидетельствуют, что 69% украинцев в конце 2025 года оценивают себя как счастливых (37% – однозначно, еще 32% – скорее да). В то же время лишь 16% респондентов назвали себя несчастными.
Таким образом, количество счастливых граждан более чем в четыре раза превышает долю тех, кто испытывает противоположные чувства.
Вместе с тем исследование показало, что подавляющее большинство украинцев живет в условиях постоянного стресса. В 2025 году 80% опрошенных хотя бы раз переживали серьезные стрессовые ситуации.
Наиболее распространенными причинами стали:
– обстрелы и бомбардировки – их пережили 36%
– длительная разлука с близкими – 21%
– потеря родных – 20%
Также среди важных факторов называют проблемы со здоровьем: 13% перенесли болезни или операции, еще 9% – тяжелые заболевания близких.
Кроме того, украинцы сообщали о психологических трудностях: 15% испытывали беспомощность, 11% – утрату доверия. Социально-экономические вызовы также остаются актуальными: 10% потеряли работу, а 7% оказались без средств к существованию.
В то же время 14% респондентов заявили, что вообще не сталкивались со стрессами. Социологи связывают это с постепенной адаптацией общества к условиям длительной войны.
В КМИС отмечают, что, несмотря на сложные обстоятельства, украинцы демонстрируют высокий уровень жизнестойкости.
Социологи объясняют это несколькими факторами: ростом сплоченности общества, усилением взаимной поддержки, уменьшением региональных различий и повышением ценности государства.
Президент КМИС Владимир Паниотто подчеркивает, что уровень счастья не зависит линейно от материального положения. Значительную роль играют социально-психологические факторы, которые частично компенсируют последствия войны.
По его словам, даже после четырех лет полномасштабной войны украинцы сохраняют оптимизм и способность адаптироваться к новым условиям.
Исследование проводилось с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонных интервью. Было опрошено 1001 совершеннолетнего респондента на подконтрольных Украине территориях, включая внутренне перемещенных лиц.
Колись щастя було політ в Париж чи покупка квартири, а зараз прожив день - уже щасливий
там хтось в зельоном опросніке мінус плюс папутал