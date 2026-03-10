Большинство украинцев положительно относятся к США, но не к администрации, - опрос КМИС

Подавляющее большинство украинцев сохранили положительное отношение к Соединенным Штатам в целом, однако к американской администрации преобладает негативное отношение.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

На вопрос о "отношении к США в целом" о положительном восприятии сказали 55% респондентов, о отрицательном – 36%. Еще в мае 2025 года о положительном восприятии говорили 63%.

В то же время прослеживается диаметрально противоположное отношение к рядовым американцам и руководству США: если к первым хорошо относятся 83% опрошенных (плохо – 9%), то к администрации – только 23% (плохо – 66%).

По сравнению с маем 2025 года, отношение к жителям США в целом несколько ухудшилось (с 90%), а в случае отношения к администрации Трампа – почти не изменилось (в мае 2025 года положительно ее воспринимали 24%).

По регионам мнение респондентов существенно не отличается – только на востоке положительное восприятие рядовых американцев на 15 и более пунктов ниже, чем в других регионах; в отношении к администрации разница составляет около 10 процентных пунктов.

Опрос проводился еще до начала совместной операции США и Израиля против Ирана. Всего опросили 2004 респондента.

Добавим, что опрос от Центра Разумкова показал, что положительное отношение украинцев к США в феврале 2026 года существенно снизилось по сравнению с сентябрем 2025 года.

Читайте: 70% украинцев не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА