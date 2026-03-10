Большинство украинцев положительно относятся к США, но не к администрации, - опрос КМИС
Подавляющее большинство украинцев сохранили положительное отношение к Соединенным Штатам в целом, однако к американской администрации преобладает негативное отношение.
Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
На вопрос о "отношении к США в целом" о положительном восприятии сказали 55% респондентов, о отрицательном – 36%. Еще в мае 2025 года о положительном восприятии говорили 63%.
В то же время прослеживается диаметрально противоположное отношение к рядовым американцам и руководству США: если к первым хорошо относятся 83% опрошенных (плохо – 9%), то к администрации – только 23% (плохо – 66%).
По сравнению с маем 2025 года, отношение к жителям США в целом несколько ухудшилось (с 90%), а в случае отношения к администрации Трампа – почти не изменилось (в мае 2025 года положительно ее воспринимали 24%).
По регионам мнение респондентов существенно не отличается – только на востоке положительное восприятие рядовых американцев на 15 и более пунктов ниже, чем в других регионах; в отношении к администрации разница составляет около 10 процентных пунктов.
Опрос проводился еще до начала совместной операции США и Израиля против Ирана. Всего опросили 2004 респондента.
Добавим, что опрос от Центра Разумкова показал, что положительное отношение украинцев к США в феврале 2026 года существенно снизилось по сравнению с сентябрем 2025 года.
Під час бомбардування Ірану американці не чіпають маленький острів Харк- головну нафтову артерію цієї країни. Чому?
Маленький кораловий острів у північній акваторії Перської затоки є однією з найуразливіших і найзручніших для удару цілей Ірану, проте досі він залишався незайманим під час бомбардувань з боку США та Ізраїлю.
Острів Харк довжиною всього кілька кілометрів, розташований приблизно за 25 км від узбережжя Ірану, з 1960-х років (коли він був побудований американською нафтовою компанією Amoco) служить головним терміналом країни для експорту сирої нафти.
Так, більшість іранського узбережжя надто мілководна для великих суден, саме на Харку відвантажується дев'ять із кожних десяти барелів нафти, які країна продає за кордон. По суті без цього об'єкта, здатного пропускати через себе до 7 мільйонів барелів на добу, іранська економіка просто піде на дно.
Між тим, незважаючи на очевидну стратегічну важливість та повну незахищеність інфраструктури (десятки резервуарів для зберігання нафти, довгі причали для завантаження супертанкерів, житлові селища для робітників та невелика злітно-посадкова смуга видно як на долоні), Харк залишається поза зоною вогню. Підводні трубопроводи з'єднують термінал із деякими з найбільших нафтових родовищ Ірану.
У 1980-ті роки, під час ірано-іракської війни, острів зазнавав інтенсивних бомбардувань. Проте зараз, коли Ізраїль завдає ударів по паливних складах у Тегерані, а Іран атакує енергетичні об'єкти сусідів, термінал на острові продовжує працювати у штатному режимі.
Така виняткова недоторканність пояснюється давньою червоною лінією Вашингтона. Цей об'єкт також старанно оминали під час минулорічної 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном.
Американська стратегія ґрунтується на розумінні того, що знищення Харка викличе незворотну ескалацію. У відповідь Іран може розпочати масштабні атаки на нафтову інфраструктуру всіх держав Перської затоки, що спровокує хаос на світових енергетичних ринках та різкий стрибок цін на пальне. Крім того, важливим фактором є Китай - основний покупець іранської нафти. Припинення постачання могло б серйозно зіпсувати відносини США з Пекіном."
але, на жаль, це демократія.
Принцип такий , що лайно при владі требо міняти він залізний . Жодна падла не заслуговує на другий термін . Але впевненні , що Фофік виявится йще гіршим лайном за Пєту тільки 25% . Так й вийшло .
Але в тому , що в Україні не вистачає резерву для передку винні обидва . Пєтя більше , бо розумнійший й більш ерудованний й він дипломованний діпломат . Спрогнузовувати , що требо створювати існстит резервисткої служби й готувати до війни требо усіх кому здороввя дозволяє - фофік фізично не міг , Пєтя був винен ...