РФ не будет участвовать в переговорах 21 марта в США: это двусторонние контакты, - Песков

Песков о переговорах

Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США, запланированных на 21 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Временная пауза

Так, на вопрос, планирует ли Россия принять участие в предстоящих переговорах между США и Украиной, Песков ответил: "Нет, это будут двусторонние контакты украинцев с американцами".

В то же время, по его словам, Москва надеется на возобновление трехстороннего формата в ближайшее время.

Он заявил, что эта пауза в трехсторонних переговорах временная.

"Мы надеемся, что она временная. Я имею в виду продолжение трехстороннего формата. Мы надеемся на то, что в ближайшее время мы сможем продолжить эти переговоры", – добавил Песков.

Что предшествовало

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.

То виходить, що прутін-******, законтачений трампом, ще в Анкоріджі??
20.03.2026 14:56 Ответить
Да, вас никто не звал, ждите когда позовут ,тогда и приползёте..
20.03.2026 15:06 Ответить
У ерефіі нафта подорожчала і санкції знімаються. Нашо їм ті переговори
20.03.2026 15:08 Ответить
Идите *****!!🤡😅🤣😊🤪
20.03.2026 15:24 Ответить
то чого наші туди пруться? поцьомати рудого в попу? бо більше нічого іншого він їм не запропонує. ну хіба ще капітулювати
20.03.2026 15:28 Ответить
РФ не братиме участі в переговорах 21 березня у США 3.14 дерація буде готуватись до ракетного удару по Україні
20.03.2026 15:36 Ответить
 
 