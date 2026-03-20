РФ не будет участвовать в переговорах 21 марта в США: это двусторонние контакты, - Песков
Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США, запланированных на 21 марта.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Временная пауза
Так, на вопрос, планирует ли Россия принять участие в предстоящих переговорах между США и Украиной, Песков ответил: "Нет, это будут двусторонние контакты украинцев с американцами".
В то же время, по его словам, Москва надеется на возобновление трехстороннего формата в ближайшее время.
Он заявил, что эта пауза в трехсторонних переговорах временная.
"Мы надеемся, что она временная. Я имею в виду продолжение трехстороннего формата. Мы надеемся на то, что в ближайшее время мы сможем продолжить эти переговоры", – добавил Песков.
Что предшествовало
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль