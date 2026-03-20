РФ не братиме участі в переговорах 21 березня у США: Це двосторонні контакти, - Пєсков

Росія не братиме участі в переговорах між Україною та США у Сполучених Штатах, запланованих на 21 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Тимчасова пауза

Так, на питання, чи планує Росія взяти участь у майбутніх перемовинах між США та Україною, Пєсков відповів: "Ні, це будуть двосторонні контакти українців з американцями".

Водночас, за його словами, Москва сподівається на відновлення тристороннього формату найближчим часом.

Також читайте: Росія не повинна відчувати посилення своєї позиції на мирних переговорах, - Зеленський

Він заявив, що ця пауза в тристоронніх переговорах тимчасова.

"Ми сподіваємося, що вона тимчасова. Я маю на увазі продовження тристороннього формату. Ми сподіваємося на те, що найближчим часом ми зможемо продовжити ці переговори", – додав Пєсков.

Читайте: Переговори Україна-США-Росія наразі на паузі, - Пєсков

Що пепредувало

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Він повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.