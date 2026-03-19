Переговори Україна-США-Росія наразі на паузі, - Пєсков

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією наразі призупинені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Тристороння група - на паузі", - сказав він.

Водночас Кирило Дмитрієв продовжує роботу в межах двосторонньої групи між Росією та США. Крім того, попри паузу в переговорах, робота з обміну військовополоненими та тілами загиблих між Україною та Росією буде продовжена.

Таким чином, окремі канали комунікації між сторонами залишаються відкритими, попри призупинення тристороннього формату переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європі доведеться відновити канали політичного діалогу з РФ. Епоха миру завершилась, - Стубб

Що передувало?

Речник МЗС Георгій Тихий напередодні заявив. що тристоронні перемовини між Україною, США та Росією не скасовували, але наразі вони відтерміновані через події на Близькому Сході.

За словами Тихого, увага США наразі повністю сконцентрована на Близькому Сході.

Водночас речник МЗС зауважив, що Росія не демонструє готовності до дипломатичного процесу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський заявив про "недобрі передчуття" щодо мирних перемовин: Трамп зосереджений на Ірані