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Новини переговори з РФ
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Європі доведеться відновити канали політичного діалогу з РФ. Епоха миру завершилась, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб не виключив, що Європі доведеться відкрити канали політичного діалогу з Росією.

Про це він заявив під час виступу в британському аналітичному центрі Chatham House, інформує Цензор.НЕТ.

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Переговори Європи з РФ

За словами Стубба, такий контакт має відбуватися узгоджено на рівні всього європейського співтовариства, а не через окремі ініціативи країн, як-от Угорщина чи Словаччина.

"Європа наближається до того моменту, коли їй потрібно буде відкрити канали політичного діалогу з Росією", - наголосив лідер Фінляндії.

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Епоха миру завершилася

Водночас Стубб заявив, що сучасний світ переживає період нестабільності: завершилася епоха відносного миру, а однополярна система під лідерством США змінилася багатополярним порядком із високим рівнем хаосу.

"Відносна епоха миру закінчилася. Війна в Європі. Війна на Близькому Сході. Війна в Африці. І ці війни –– війни за власним вибором", - сказав він.

Окремо Стубб додав, що після початку війни в Україні фактично сформувалася нова "залізна завіса", яка відокремлює Росію від приблизно 47 європейських країн.

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Автор: 

Європа (2517) росія (70552) переговори з Росією (1624) Стубб Александр (214)
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Топ коментарі
+30
Та никто ж не спорит что каналы общения должны быть. Главное чтобы туда транслировалось - "Идите *****!"
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17.03.2026 23:52 Відповісти
+21
Тобто, хочете сказати що тероризм і терор переміг? Тобто, іншим потрібно теж приходити до такого методу впливу і задоволення своїх бажань і інтересів? Тоді не плакайте і не питайте за що
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17.03.2026 23:55 Відповісти
+20
завершилася епоха відносного миру, а однополярна система під лідерством США змінилася багатополярним порядком із високим рівнем хаосу

То ***** домоглося того, чого хотіло. І винен у цьому тільки Захід, який міг задушити цю падлу, а замість цього все намагався домовитися.
Та й зараз намагається...
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17.03.2026 23:57 Відповісти

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