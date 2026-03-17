Європі доведеться відновити канали політичного діалогу з РФ. Епоха миру завершилась, - Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб не виключив, що Європі доведеться відкрити канали політичного діалогу з Росією.
Про це він заявив під час виступу в британському аналітичному центрі Chatham House, інформує Цензор.НЕТ.
Переговори Європи з РФ
За словами Стубба, такий контакт має відбуватися узгоджено на рівні всього європейського співтовариства, а не через окремі ініціативи країн, як-от Угорщина чи Словаччина.
"Європа наближається до того моменту, коли їй потрібно буде відкрити канали політичного діалогу з Росією", - наголосив лідер Фінляндії.
Епоха миру завершилася
Водночас Стубб заявив, що сучасний світ переживає період нестабільності: завершилася епоха відносного миру, а однополярна система під лідерством США змінилася багатополярним порядком із високим рівнем хаосу.
"Відносна епоха миру закінчилася. Війна в Європі. Війна на Близькому Сході. Війна в Африці. І ці війни –– війни за власним вибором", - сказав він.
Окремо Стубб додав, що після початку війни в Україні фактично сформувалася нова "залізна завіса", яка відокремлює Росію від приблизно 47 європейських країн.
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То ***** домоглося того, чого хотіло. І винен у цьому тільки Захід, який міг задушити цю падлу, а замість цього все намагався домовитися.
Та й зараз намагається...