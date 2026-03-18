Европе придется восстановить каналы политического диалога с РФ. Эпоха мира завершилась, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб не исключил, что Европе придется открыть каналы политического диалога с Россией.
Об этом он заявил во время выступления в британском аналитическом центре Chatham House, сообщает Цензор.НЕТ.
Переговоры Европы с РФ
По словам Стубба, такой контакт должен происходить согласованно на уровне всего европейского сообщества, а не через отдельные инициативы стран, таких как Венгрия или Словакия.
"Европа приближается к тому моменту, когда ей нужно будет открыть каналы политического диалога с Россией", - подчеркнул лидер Финляндии.
Эпоха мира завершилась
В то же время Стубб заявил, что современный мир переживает период нестабильности: завершилась эпоха относительного мира, а однополярная система под лидерством США сменилась многополярным порядком с высоким уровнем хаоса.
"Относительная эпоха мира закончилась. Война в Европе. Война на Ближнем Востоке. Война в Африке. И эти войны –- войны по собственному выбору", - сказал он.
Отдельно Стубб добавил, что после начала войны в Украине фактически сформировался новый "железный занавес", который отделяет Россию от примерно 47 европейских стран.
То ***** домоглося того, чого хотіло. І винен у цьому тільки Захід, який міг задушити цю падлу, а замість цього все намагався домовитися.
Та й зараз намагається...
Мова на рівні ЄС йде про то, що США підуть із перемовин, або однозначно займуть сторону рф у війні із Україною.
І вже ЄС доведеця підняти тухіс і почати перемовини із рф замісцьСША( або у кращому випадку із ними ) що до припинення війни.
Що у цьому " неправильного"?
Це українці дуже емоційніі, часто не думають "тверезо" і готові виріти у будь-які казки про "європейське майбутне", замість того, щоб будувати своє майбутнє.
у Стубба дружина англійка і його діти двомовні, так що він і в Британії свій