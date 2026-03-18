РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7154 посетителя онлайн
Новости переговоры с РФ
1 414 15

Европе придется восстановить каналы политического диалога с РФ. Эпоха мира завершилась, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб не исключил, что Европе придется открыть каналы политического диалога с Россией.

Об этом он заявил во время выступления в британском аналитическом центре Chatham House, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Переговоры Европы с РФ

По словам Стубба, такой контакт должен происходить согласованно на уровне всего европейского сообщества, а не через отдельные инициативы стран, таких как Венгрия или Словакия.

"Европа приближается к тому моменту, когда ей нужно будет открыть каналы политического диалога с Россией", - подчеркнул лидер Финляндии.

Эпоха мира завершилась

В то же время Стубб заявил, что современный мир переживает период нестабильности: завершилась эпоха относительного мира, а однополярная система под лидерством США сменилась многополярным порядком с высоким уровнем хаоса.

"Относительная эпоха мира закончилась. Война в Европе. Война на Ближнем Востоке. Война в Африке. И эти войны –- войны по собственному выбору", - сказал он.

Отдельно Стубб добавил, что после начала войны в Украине фактически сформировался новый "железный занавес", который отделяет Россию от примерно 47 европейских стран.

Автор: 

Европа (2310) россия (96886) переговоры с Россией (1440) Стубб Александр (181)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Та никто ж не спорит что каналы общения должны быть. Главное чтобы туда транслировалось - "Идите *****!"
показать весь комментарий
17.03.2026 23:52 Ответить
+5
Тобто, хочете сказати що тероризм і терор переміг? Тобто, іншим потрібно теж приходити до такого методу впливу і задоволення своїх бажань і інтересів? Тоді не плакайте і не питайте за що
показать весь комментарий
17.03.2026 23:55 Ответить
+3
завершилася епоха відносного миру, а однополярна система під лідерством США змінилася багатополярним порядком із високим рівнем хаосу

То ***** домоглося того, чого хотіло. І винен у цьому тільки Захід, який міг задушити цю падлу, а замість цього все намагався домовитися.
Та й зараз намагається...
показать весь комментарий
17.03.2026 23:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Як завжди журналісти вирвали саме хайпове із текстів.
Мова на рівні ЄС йде про то, що США підуть із перемовин, або однозначно займуть сторону рф у війні із Україною.
І вже ЄС доведеця підняти тухіс і почати перемовини із рф замісцьСША( або у кращому випадку із ними ) що до припинення війни.
Що у цьому " неправильного"?
показать весь комментарий
18.03.2026 00:10 Ответить
війни за власним вибором - це чий вибір? хто вибирав?
показать весь комментарий
17.03.2026 23:59 Ответить
Дурний чи шо ?
показать весь комментарий
18.03.2026 00:04 Ответить
Нічого там не доведеться, не розповсюджуй кацапську пропаганду!
показать весь комментарий
18.03.2026 00:05 Ответить
Які ж вони жалюгідні... Взагалі забули що таке честь та гідність. Трішки натиснули і вони вже готові гнутися, ставати на коліна, йти на компроміси
показать весь комментарий
18.03.2026 00:07 Ответить
Вони прагматики. Їм ближче відносно спокійне, стабільне майбутне їх країн. Це для інших вони ******* розповідають про якісь "західні/демократичні цінності". А по факту, не існує ніяких "цінностей"

Це українці дуже емоційніі, часто не думають "тверезо" і готові виріти у будь-які казки про "європейське майбутне", замість того, щоб будувати своє майбутнє.
показать весь комментарий
18.03.2026 00:16 Ответить
Кацапню взагалі треба ізолювати від всього світу!
показать весь комментарий
18.03.2026 00:12 Ответить
Кожен діалог з кацапами має починатися з фрази: "Що з їб@лом, під@ри?"
показать весь комментарий
18.03.2026 00:13 Ответить
навіщо висмикувати слова ? Стубб сказав що Європа має підтримувати Україну і назвав три сценарії, і от третій, де США виходять з мирних переговорів, означає що Європа починає розмовляти з росією

у Стубба дружина англійка і його діти двомовні, так що він і в Британії свій
показать весь комментарий
18.03.2026 00:16 Ответить
какой то мвскаль клепал статью) цкезор решил заделаться рупором кремля
показать весь комментарий
18.03.2026 00:41 Ответить
Йому видніше, він з Рудим в гольф часто грає.
показать весь комментарий
18.03.2026 00:30 Ответить
и этот туда же. Ну никак не могут без садомазо. Ну прям тянет их после долгого воздержания подставить путьке чоколадный глаз. Ну не могут без унижений жить
показать весь комментарий
18.03.2026 01:08 Ответить
 
 