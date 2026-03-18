Европе придется восстановить каналы политического диалога с РФ. Эпоха мира завершилась, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб не исключил, что Европе придется открыть каналы политического диалога с Россией.

Об этом он заявил во время выступления в британском аналитическом центре Chatham House, сообщает Цензор.НЕТ.

Переговоры Европы с РФ

По словам Стубба, такой контакт должен происходить согласованно на уровне всего европейского сообщества, а не через отдельные инициативы стран, таких как Венгрия или Словакия.

"Европа приближается к тому моменту, когда ей нужно будет открыть каналы политического диалога с Россией", - подчеркнул лидер Финляндии.

Эпоха мира завершилась

В то же время Стубб заявил, что современный мир переживает период нестабильности: завершилась эпоха относительного мира, а однополярная система под лидерством США сменилась многополярным порядком с высоким уровнем хаоса.

"Относительная эпоха мира закончилась. Война в Европе. Война на Ближнем Востоке. Война в Африке. И эти войны –- войны по собственному выбору", - сказал он.

Отдельно Стубб добавил, что после начала войны в Украине фактически сформировался новый "железный занавес", который отделяет Россию от примерно 47 европейских стран.

