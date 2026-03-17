Президент Финляндии: Европа могла бы помочь Трампу с Ираном, если он поддержит Украину
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европа могла бы достичь соглашения с президентом США Дональдом Трампом, которое помогло бы одновременно решить нефтяной кризис в Персидском заливе и конфликт в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление финского президента приводит Politico.
Финский лидер подчеркнул, что потенциальное соглашение могло бы предусматривать европейскую военную поддержку для обеспечения безопасности Ормузского пролива, который Иран фактически блокирует в ответ на американские и израильские удары. Условием для этого могла бы стать помощь Украине со стороны США, что способствовало бы достижению приемлемого мирного соглашения с Россией.
Стратегия Европы в отношении Ормузского пролива
Стубб отметил, что предложение о переговорах с Трампом имеет реальный потенциал и может быть полезным как для Европы, так и для Украины. Он признал, что его возможности повлиять на американского президента ограничены, но даже донесение одной из десяти идей относительно Украины он будет считать успехом.
"У меня нет иллюзий относительно того, кто может убедить президента Трампа в чем-либо. Если мне удастся донести хотя бы одну из десяти идей по Украине, я сочту это успехом", - сказал Стубб.
Финский президент подчеркнул, что последствия войны в Иране негативно сказываются на Украине, поскольку рост цен на нефть способствует российской военной машине.
Мирные переговоры и глобальная безопасность
Стубб выразил надежду, что мирные переговоры по Украине не потерпят неудачу, подобную той, что произошла с переговорами между Ираном и США. Он добавил, что подробно рассмотрит идеи и обсудит возможные варианты со своей командой.
Турция готова принять переговоры Украины и России
Между тем Анкара заявила о готовности организовать новый раунд переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во вторник, 17 марта, обсудил ситуацию с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны уделили внимание рискам для безопасности, которые создает война, а также вопросам энергетической стабильности.
Анкара подтвердила готовность выступить посредником и предоставить площадку для диалога между сторонами. В Турции считают, что дипломатические усилия остаются важными для снижения напряженности.
- К слову, ранее американский президент Дональд Трамп жесткораскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявив, что до того, как он пришел к власти, у США и Великобритании были лучшие отношения.
- Также Трамп заявил, что президент Франции Макрон вскоре может покинуть свой пост.
Завтра забуде, як шеф подзвонить
Гарна ідея- торганути Трумпа.
І яким треба бути дегенератом, щоб будувати свою беспеку на черговому ніх*я від рудого балабола...
Хоче.
Союзники можуть допомогти?
Хто зна, але за згоду допомоги, можна торгувати поставку озброєнь в Україну, і навіть за рахунок США!
У Вас є Трамп-запаска ?
Трамп буде йще 3 роки як мінімум .
Таких військових потужностей які є в США - в Усьому іншому НАТО й тритини нема . Бо це в першу чергу згода європейців свідомо знизити свій рівень життя , комфорту через перехід економіки на військові рейки . У США завди було 4.5% відкритого бютжету й йще кілька відсотків -- т.з. "закритого" . У латентної хамасівської підстилки -- Ірландії 0.5% . Теорітично ця країна дуже проукраїнська й збори там на ЗСУ проводять . Але ж рівень життя чепати - "уберіть брудні руки" ... ми за наші 0.5% вмремо , але не даймо чепати ...
Номер дам детпари .. как известно горит прекрасно. .. да и машинки на улицах Франции горят тысячами...
А что немцы ... сидят и. Сопят... лишь бы не устроили им мультикультуральные паразиты джихад...Арабские имираты запретом отправлять в Европу студентов они от туда !! Изьевропы !!! Возвращаются радикальными исламистами...
Вот .и все что нужно знать....
Тільки піндоси мають засвідчити свою повагу до Європи і рішучість допомагати Україні конкретними швидкими кроками.
Томагавки поки не дадуть, дефіцит.
Але ми візьмемо, наприклад, Бредлі, штук 300-400, **********, розвіддані, сервіс до Ф-16.
То ще й Україна до Ормузької СВО підключиться. Ми маємо карти у вигляді подарованих Британією тральщиків, в також комплексне випробуване рішення по протишахедній ПВО.
Бо й досі США в обличчі Трампа Україні союзник , хоча й непослідовний , й його язик живе окремим життям від володаря . Поганий він , але СОЮЗНИК .
А Іран - це та країна зброєю якою вбивали , вбивають й будуть вбивати українців .
Й тільки останній равлик цього не бачить й не розуміє .
Є ті, хто ненавидять євреїв і ******* росію. Часто це суміщається.
А скільки сот тисяч прихильників Юща в 2010 проголосували за зека . Й ці люди на Майдані були готові життя віддати за Україну ... а потім стали попками в руках ВАЮ й Забужко . А українська літераторка Оксана З. - що вона московитка - ні ! Просто як у багатьох літераторів відсутнє критичне мислення й розуміння причино-наслідкового зв"яку . Мій товаришь інтелектуал й головний інженер мені в 2011 році казав , мовляв ти не живешь постійно в нас , Янукович вже не такий як в 2004 . А інший - предприємєць ,що стякався з бандюками вже в 2010 в лютому предрік кровавую розв"язку : без кривавої боротьби ці владу не віддадуть .
Вибори 2010 року це ключове джерело кровавого сліду з 2013 - 2026....202? Ось причино наслідковий з"язок . Вибори надали ***** хибне уявлення про електоральний розклад й що його пітримка його в Україні зросла , хоча вона по демографії падала й не могла не впасти . Є матиматична крива усіх президентських виборів . Кожний рік 1.5% . Тобто з 2004 по 2010 -- 9% . Але почалися "собачі бої між проукраїнськими демократами" в яких Україна не враховувалася .
Ющенко, Гріценко були на коронації бандюговича чи не є це втрата відчуття реальності ?!!!