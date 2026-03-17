Президент Финляндии: Европа могла бы помочь Трампу с Ираном, если он поддержит Украину

Стубб о Трампе и Украине

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европа могла бы достичь соглашения с президентом США Дональдом Трампом, которое помогло бы одновременно решить нефтяной кризис в Персидском заливе и конфликт в Украине.

Финский лидер подчеркнул, что потенциальное соглашение могло бы предусматривать европейскую военную поддержку для обеспечения безопасности Ормузского пролива, который Иран фактически блокирует в ответ на американские и израильские удары. Условием для этого могла бы стать помощь Украине со стороны США, что способствовало бы достижению приемлемого мирного соглашения с Россией.

Стратегия Европы в отношении Ормузского пролива

Стубб отметил, что предложение о переговорах с Трампом имеет реальный потенциал и может быть полезным как для Европы, так и для Украины. Он признал, что его возможности повлиять на американского президента ограничены, но даже донесение одной из десяти идей относительно Украины он будет считать успехом.

"У меня нет иллюзий относительно того, кто может убедить президента Трампа в чем-либо. Если мне удастся донести хотя бы одну из десяти идей по Украине, я сочту это успехом", - сказал Стубб.

Финский президент подчеркнул, что последствия войны в Иране негативно сказываются на Украине, поскольку рост цен на нефть способствует российской военной машине.

Мирные переговоры и глобальная безопасность

Стубб выразил надежду, что мирные переговоры по Украине не потерпят неудачу, подобную той, что произошла с переговорами между Ираном и США. Он добавил, что подробно рассмотрит идеи и обсудит возможные варианты со своей командой.

Турция готова принять переговоры Украины и России

Между тем Анкара заявила о готовности организовать новый раунд переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во вторник, 17 марта, обсудил ситуацию с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны уделили внимание рискам для безопасности, которые создает война, а также вопросам энергетической стабильности.

Анкара подтвердила готовность выступить посредником и предоставить площадку для диалога между сторонами. В Турции считают, что дипломатические усилия остаются важными для снижения напряженности.

О, це дуже вчасна заява. Інші політики Европи мають її підтримати.
17.03.2026 22:38 Ответить
Не грайтеся з рудим, він теж недоговороздатний як і пу.
Завтра забуде, як шеф подзвонить
17.03.2026 22:40 Ответить
Пане Стубб, ви можете хочаб самому собі відверто відповісти, чого варті домовленості з трампом?
І яким треба бути дегенератом, щоб будувати свою беспеку на черговому ніх*я від рудого балабола...
17.03.2026 22:41 Ответить
показать весь комментарий
Не надо ля- ля. Трумп у пастці. Іран не припинить обстріли. На Трумпа тиснуть ціна на нафту із перпсективою росту перед виборами у Конгрес. Тому власна шкура важливіша за " друга вову".
Гарна ідея- торганути Трумпа.
показать весь комментарий
17.03.2026 23:38 Ответить
На отому ніф%йя Європа робить, що може.
показать весь комментарий
17.03.2026 23:31 Ответить
Дуже проста- Трумп хоче примириння із Іраном?
Хоче.
Союзники можуть допомогти?
Хто зна, але за згоду допомоги, можна торгувати поставку озброєнь в Україну, і навіть за рахунок США!
показать весь комментарий
17.03.2026 23:40 Ответить
У Вас є інший глобус ?
У Вас є Трамп-запаска ?
Трамп буде йще 3 роки як мінімум .
Таких військових потужностей які є в США - в Усьому іншому НАТО й тритини нема . Бо це в першу чергу згода європейців свідомо знизити свій рівень життя , комфорту через перехід економіки на військові рейки . У США завди було 4.5% відкритого бютжету й йще кілька відсотків -- т.з. "закритого" . У латентної хамасівської підстилки -- Ірландії 0.5% . Теорітично ця країна дуже проукраїнська й збори там на ЗСУ проводять . Але ж рівень життя чепати - "уберіть брудні руки" ... ми за наші 0.5% вмремо , але не даймо чепати ...
18.03.2026 00:05 Ответить
Скільки вже було таких начебто правильних заяв від різних політиків а як до діла доходить то починаються нескінченні конференції та саміти.
17.03.2026 22:45 Ответить
Ми допомогли Україні, а вони не допомагають нам з Іраном, - Трамп про країни НАТО
17.03.2026 22:46 Ответить
Исламские страны европы... ну ну.. пусть попробует макрон что ли бо...
Номер дам детпари .. как известно горит прекрасно. .. да и машинки на улицах Франции горят тысячами...
А что немцы ... сидят и. Сопят... лишь бы не устроили им мультикультуральные паразиты джихад...Арабские имираты запретом отправлять в Европу студентов они от туда !! Изьевропы !!! Возвращаются радикальными исламистами...
Вот .и все что нужно знать....
17.03.2026 22:49 Ответить
У вас там не набагато краще. В мАцквабадє русня вже давно - вимираючий вид.
17.03.2026 23:09 Ответить
хай цей дурник своїх дітей відправить воювати за ізраїль спочатку
17.03.2026 22:51 Ответить
++
17.03.2026 23:00 Ответить
Оцей пізділ мені вже подобається!
Тільки піндоси мають засвідчити свою повагу до Європи і рішучість допомагати Україні конкретними швидкими кроками.
Томагавки поки не дадуть, дефіцит.
Але ми візьмемо, наприклад, Бредлі, штук 300-400, **********, розвіддані, сервіс до Ф-16.
То ще й Україна до Ормузької СВО підключиться. Ми маємо карти у вигляді подарованих Британією тральщиків, в також комплексне випробуване рішення по протишахедній ПВО.
17.03.2026 23:07 Ответить
Томагавки і не потрібні. Хай дають десяток Minuteman і по відру рожевої фарби на пару шарів.
17.03.2026 23:41 Ответить
Та ще можна поТогруватися щоб за рахунок США.
17.03.2026 23:41 Ответить
Весь світ грається з ідіотами, замість того, щоб їх знишити і мати спокій.
17.03.2026 23:34 Ответить
хоч хтось це сказав в голос
17.03.2026 23:36 Ответить
Ось це , що я й хотів чути . А не дитячи образи за відсутність консультацій з банкетами й корпоративами .
Бо й досі США в обличчі Трампа Україні союзник , хоча й непослідовний , й його язик живе окремим життям від володаря . Поганий він , але СОЮЗНИК .
А Іран - це та країна зброєю якою вбивали , вбивають й будуть вбивати українців .
Й тільки останній равлик цього не бачить й не розуміє .
17.03.2026 23:36 Ответить
Немає тих, хто не бачить і не розуміє.
Є ті, хто ненавидять євреїв і ******* росію. Часто це суміщається.
17.03.2026 23:44 Ответить
Юдофобія - це ключьове , а ось москвофілія - не завжди . То й же маразматик Світан - він цілий підполковник й його в 2014 році катували домбасята - ну яка там любов до болот ?! Усе набагато складнійше й заплутанійше ...
18.03.2026 00:11 Ответить
Я ж і кажу, що це не обов'язково суміщається. Можна успішно ненавидіти і тих, і тих. А можна - ненавидіти обох для вигляду, а русню насправді потайки любити.
18.03.2026 00:31 Ответить
Не ідеалізуйте ... Залишим на час юдофобію , бо це набагато ширше явище , коли мілійони підхоплюють гасло : кремлівска зозуля , пєтябарига, фофикдизертир . Ляшко він що - агент Лубянки ? Або Гнат ? Або кілька мілійонів порохоботів які візжали від захвату , коли чули як Трамп Фофіка лайнає . В зкстазі забули , що Трамп чепляє в першу і десяту чергу гідність українців й що так само було б й з Пєтєю , й з Юлєю , й з Залужним на місті ЗЕ ...
А скільки сот тисяч прихильників Юща в 2010 проголосували за зека . Й ці люди на Майдані були готові життя віддати за Україну ... а потім стали попками в руках ВАЮ й Забужко . А українська літераторка Оксана З. - що вона московитка - ні ! Просто як у багатьох літераторів відсутнє критичне мислення й розуміння причино-наслідкового зв"яку . Мій товаришь інтелектуал й головний інженер мені в 2011 році казав , мовляв ти не живешь постійно в нас , Янукович вже не такий як в 2004 . А інший - предприємєць ,що стякався з бандюками вже в 2010 в лютому предрік кровавую розв"язку : без кривавої боротьби ці владу не віддадуть .

Вибори 2010 року це ключове джерело кровавого сліду з 2013 - 2026....202? Ось причино наслідковий з"язок . Вибори надали ***** хибне уявлення про електоральний розклад й що його пітримка його в Україні зросла , хоча вона по демографії падала й не могла не впасти . Є матиматична крива усіх президентських виборів . Кожний рік 1.5% . Тобто з 2004 по 2010 -- 9% . Але почалися "собачі бої між проукраїнськими демократами" в яких Україна не враховувалася .
Ющенко, Гріценко були на коронації бандюговича чи не є це втрата відчуття реальності ?!!!
18.03.2026 01:08 Ответить
Правильно сказал Писториус: Это не наша война. Вы трамп и путин её начали, вы ёё и кончайте, два кремлёвских петуха !
18.03.2026 00:29 Ответить
"Патологічний кретинізм Тампа дозволяє єму усвідомлювати не більше 10% інформації, що поступає в череп. 10% - це велика удача", - повідомив Стубб.
18.03.2026 00:48 Ответить
 
 