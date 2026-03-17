Президент Финляндии: Европа могла бы помочь Трампу с Ираном, если он поддержит Украину

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европа могла бы достичь соглашения с президентом США Дональдом Трампом, которое помогло бы одновременно решить нефтяной кризис в Персидском заливе и конфликт в Украине.

Заявление финского президента приводит Politico.

Финский лидер подчеркнул, что потенциальное соглашение могло бы предусматривать европейскую военную поддержку для обеспечения безопасности Ормузского пролива, который Иран фактически блокирует в ответ на американские и израильские удары. Условием для этого могла бы стать помощь Украине со стороны США, что способствовало бы достижению приемлемого мирного соглашения с Россией.

Стратегия Европы в отношении Ормузского пролива

Стубб отметил, что предложение о переговорах с Трампом имеет реальный потенциал и может быть полезным как для Европы, так и для Украины. Он признал, что его возможности повлиять на американского президента ограничены, но даже донесение одной из десяти идей относительно Украины он будет считать успехом.

"У меня нет иллюзий относительно того, кто может убедить президента Трампа в чем-либо. Если мне удастся донести хотя бы одну из десяти идей по Украине, я сочту это успехом", - сказал Стубб.

Финский президент подчеркнул, что последствия войны в Иране негативно сказываются на Украине, поскольку рост цен на нефть способствует российской военной машине.

Мирные переговоры и глобальная безопасность

Стубб выразил надежду, что мирные переговоры по Украине не потерпят неудачу, подобную той, что произошла с переговорами между Ираном и США. Он добавил, что подробно рассмотрит идеи и обсудит возможные варианты со своей командой.

Турция готова принять переговоры Украины и России

Между тем Анкара заявила о готовности организовать новый раунд переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во вторник, 17 марта, обсудил ситуацию с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны уделили внимание рискам для безопасности, которые создает война, а также вопросам энергетической стабильности.

Анкара подтвердила готовность выступить посредником и предоставить площадку для диалога между сторонами. В Турции считают, что дипломатические усилия остаются важными для снижения напряженности.