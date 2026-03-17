Президент Фінляндії: Європа могла б допомогти Трампу з Іраном, якщо він підтримає Україну
Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Європа могла б досягти угоди з президентом США Дональдом Трампом, яка допомогла б одночасно вирішити нафтову кризу в Перській затоці та війну в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву фінського президента наводить Politico.
Фінський лідер наголосив, що потенційна угода могла б передбачати європейську військову підтримку для гарантування безпеки Ормузької протоки, яку Іран фактично блокує у відповідь на американські та ізраїльські удари. Умовою для цього могла стати допомога Україні з боку США, що сприяло б досягненню прийнятної мирної угоди з Росією.
Стратегія Європи щодо Ормузької протоки
Стубб зазначив, що пропозиція щодо переговорів з Трампом має реальний потенціал і може бути корисною як для Європи, так і для України. Він визнав, що його можливості вплинути на американського президента обмежені, але навіть донесення однієї з десяти ідей щодо України він вважатиме успіхом.
"Я не маю ілюзій щодо того, хто може переконати президента Трампа в чомусь. Якщо мені вдасться донести хоча б одну з десяти ідей щодо України, я вважатиму це успіхом", — сказав Стубб.
Фінський президент підкреслив, що наслідки війни в Ірані негативно впливають на Україну, оскільки підвищення цін на нафту сприяє російській військовій машині.
Мирні переговори та глобальна безпека
Стубб висловив надію, що мирні переговори щодо України не зазнають невдачі, подібних до тих, що сталися з переговорами між Іраном і США. Він додав, що детально розгляне ідеї та обговорить можливі варіанти зі своєю командою.
Туреччина готова прийняти переговори України та Росії
Тим часом Анкара заявила про готовність організувати новий раунд переговорів між Україною та Росією. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у вівторок, 17 березня, обговорив ситуацію з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим. Сторони приділили увагу безпековим ризикам, які створює війна, а також питанням енергетичної стабільності.
Анкара підтвердила готовність виступити посередником і надати майданчик для діалогу між сторонами. У Туреччині вважають, що дипломатичні зусилля залишаються важливими для зниження напруженості.
- До слова, раніше американський президент Дональд Трамп жорстко розкритикував прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, заявивши, що до того, як він прийшов до влади – США і Британія мали найкращі відносини.
- Також Трамп заявив, що президент Франції Макрон невдовзі може залишити посаду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І яким треба бути дегенератом, щоб будувати свою беспеку на черговому ніх*я від рудого балабола...