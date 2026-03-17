Україна була б "знищена за один день" війни Росії, якби не допомога США, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна була б начебто "розгромлена вже в перший день" російського повномасштабного вторгнення, але Київ врятувала допомога з боку американців.

Про це він сказав журналістам в Овальному кабінеті під час зустрічі з прем’єром Ірландії Майклом Мартіном, інформує Цензор.НЕТ.

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Про Україну та НАТО

Трамп говорив про Україну у контексті НАТО, дорікнувши країнам-членам у тому, що ті не надали допомогу США у війні проти Ірану. Він відповідав на питання про можливе переосмислення відносин США з НАТО та вихід з Альянсу.

Членство країни в НАТО, за словами Трампа, є "безумовно тим, про що нам слід подумати". Він сказав, що США не були зобов'язані допомагати, коли Росія вторглася в Україну у 2022 році, нібито прирівнюючи війну там до війни в Ірані.

"Знаєте, коли ви кажете "переосмислити", я нічого не маю на увазі зараз, але я скажу, що я не в захваті, коли ми допомагаємо їм з Україною. Слухайте, Україна була б знищена за один день, якби ми їй не допомогли. Відверто кажучи, Україна була б розгромлена вже в перший день. У них було найкраще обладнання у світі –– це було наше обладнання", - заявив американський політик.

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Допомога Україні

Президент США заявив, що Вашингтон хоче дізнатись куди поділися гроші, які "віддав" Україні американський експрезидент Джо Байден під час своєї каденції.

"Байден віддав їм від 350 до 400 мільярдів доларів у вигляді техніки та грошей. Хтось має з’ясувати, що сталося з цими грошима. Можна сказати, що це не було погрозою — адже ми їм допомагаємо. Отже, ми їм допомогли [Україні], а вони нам [з Іраном] — ні. І я вважаю, що це дуже погано для НАТО", - заявив він.

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